Vechea ASA rămâne o familie, noua…

În anii trecuți, mai exact cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înființarea clubului de fotbal ASA Târgu-Mureș din anul 2014, câțiva dintre foștii conducători, jucători sau antrenori au decis ca în fiecare început de an să se întâlnească la depănat amintiri. Astfel, aceștia au dovedit încă o dată că relațiile între jucătorii din trecut rămân mai puternice decât în ziua de azi, când fotbalul a devenit pentru mulți o afacere, iar pentru jucători o meserie. Una în care trebuie să te orientezi pentru a-ți asigura viitorul, având în vedere că este o meserie care poate fi practicată până la o anumită vârstă, în cazurile în care nu este întreruptă forțat de accidentări. Așadar, aproape treizeci de foști jucători și conducători s-au reunit pentru a patra oară, la inițiativa fostului președinte al echipei AS Armata din perioada 1982–1998, Cornel Cacovean, împreună cu fostul jucător și antrenor, George Ciorceri, inițiatorul întrunirii, cu sprijinul lui Tiberiu Petriș, fost jucător, actual aflat în conducere. La întâlnirea găzduită de Casa de Oaspeți a Primăriei Târgu Mureș din Complexul Weekend, alături de cei amintiți deja, au fost prezenți Ilie Rus, Aurel Petra, Ioan Pop, foștii jucători ai generațiilor mai vechi, Mircea Ronea, Sólyom Csaba, Nicolae Tâmpănaru, Fazakas Árpád, Ioan Șleam, Florea Ispir, Petru Orza, Varró Sándor, Fodor János, Aurel Stoica, Márton László, dar și câțiva din generația tânără, ai fostei sau actualei ASA, ca Darius Miclea, Romulus Miclea, Zsigmond Dénes, Cristian Porav, Ovidiu Văidean, Stoica Vilmos, Cornel Kovács, Aurel Pâslaru, Rareș Vârtic și Ciprian Botoșer,

Prilej de depănat amintiri

Așa cum se petrece în asemenea ocazii, cei prezenți au rememorat atât amintirile frumoase, cât și mai puțin plăcute din trecutul lor fotbalistic, dar cel mai important lucru, au petrecut împreună câteva ore de neuitat.

Poveștile mai mult sau mai puțin hazlii au destins atmosfera. Redăm câteva impresii ale celor prezenți la emoționanta întrunire.

,,Ca de fiecare dată, înainte de această întâlnire am luat legătura cu toți foștii jucători. Toți ne-am simțit bine și așteptăm întotdeauna cu nerăbdare să ne vedem. Am convenit ca în următorii 10 ani să ne întâlnim mereu la începutul lunii ianuarie, la aceeași oră. La întrunire sunt invitați toți cei care au făcut parte din această grupare, indiferent de generație, fără să aștepte nimeni invitații speciale”, a spus Gică Ciorceri, unul dintre organizatori, fost jucător și antrenor al echipei.

,,De anul viitor îi așteptăm pe toți foștii jucători ai echipei care au posibilitatea să fie prezenți la această întrunire, indiferent din ce generație au făcut parte. Cum trec anii, avem păr mai cărunt, dar suntem bucuroși când îi vedem alături și pe cei mai tineri”, a completat fostul președinte, Cornel Cacovean.

,,Am amintiri plăcute cu mai multe generații. Țin să mulțumesc colegilor și foștilor jucători care ne-au onorat cu prezența, este o întrunire plăcută. Următoarea întâlnire o s-o aven în jurul datei de 28 aprilie, când intenționez să organizez un turneu de old-boys la Târgu-Mureș, la care, pe lângă ASA Old Boys, vor participa formații de old-boys din Baia Mare, Zalău și Ocna Mureș. Pentru mine AS Armata a însemnat echipa orașului meu, pe care îl iubesc. Am fost și la Universitatea Cluj, și la Gaz Metan Mediaș, la Timișoara și la București, dar ASA-ul rămâne veșnic în sufletul meu”, a fost declarația lui Tiberiu Petriș.

Președintele Cacovean, alături de jucători din echipa anilor 70: Fazakas, Solyom, Tâmpănaru, Ispir, Orza, Șleam

Amintiri ale celor mai vechi componenți

Pline de emoții au fost și declarațiile câtorva dintre cei mai vechi componenți ai echipei. ,,Eu de la vârsta de 12 ani și până în anul desfințării, în 2005, am fost mereu lângă echipă, la sfârșit și ca antrenor principal. Cu unii dintre cei prezenți am fost colegi de echipă, pe alții i-am antrenat, cum ar fi de exemplu frații Miclea, Porav, Kovács, Botezan, Muntean, Márton Laci, Călin Oltean. Din fiecare generație a ajuns cineva la loturile naționale, lucru care mă face bucuros atunci când privesc în urmă”, a spus unul dintre cizelatorii de talente ai clubului, Mircea Ronea.

,,Întotdeauna ne simțim bine când ne întâlnim între noi. Este bine că putem menține prietenia, chiar dacă nu mai putem să jucăm. Mă bucur că toți suntem fericiți și bucuroși după aceste întâlniri”, a declarat unul dintre componenții echpei din anii 60, atacantul Nicolae Tâmpănaru.

,,Este îmbucurător faptul că sunt prezenți mulți și din cea mai veche generație, cea din anii 60-70, dar sunt mulți și din generațiile anilor 80-90, sau chiar mai tineri. Cu aceste ocazii scoatem din tolbă multe amintiri, rediscutăm anumite faze, acțiuni, goluri din anii respectivi, ne întoarcem practic în trecut”, a spus fostul portar Alexandru Varró.

Cel mai impresionant lucru, la aceste întâlniri toți se cunosc între ei, chiar dacă nu au apucat să joace împreună nici măcar un minut. Indiferent de generație, foștii jucători au rămas uniți, iar aceste întâlniri le-au oferit ocazia de a păstra și chiar lega prietenii. Acest lucru nu se mai petrece însă cu jucătorii din ziua de azi. ,,La chemarea fostului nostru antrenor, Gică Ciorceri, am venit la întâlnire cu mare plăcere. Aici avem ocazia să ne aducem aminte cât de tineri am fost, câte amintiri plăcute avem împreună. Dânsul a fost antrenor la mai multe generații, pentru mai mulți care sunt prezenți în sală. Toți am avut un respect foarte mare față de dânsul, care a jucat, a antrenat în prima ligă și nu a făcut de râs orașul. Multă sănătate pentru toată lumea în 2018!”, au fost cuvintele fostului jucător Cristian Porav.

Ca la orice întâlnire de acest fel, nu au fost uitați nici foștii colegi și conducători care nu se mai află printre noi. Momente emoționante și promisiuni de revedere la începutul anului viitor.