Urșii se înmulțesc necontrolat, AJVPS Mureș are soluții, dar nu sunt aprobări!

E greu să nu te alarmezi când populaţia globului sporeşte cu circa 80 de milioane anual. În timpul acesta, apele freatice sunt în scădere, solul se erodează, gheţarii se topesc, iar rezervele de peşte sunt pe ducă. Aproape un miliard de oameni suferă zilnic de foame. Peste câteva decenii vor fi, probabil, două miliarde de guri în plus de hrănit, majoritatea în ţările sărace. Vor exista miliarde de persoane care vor dori, şi pe bună dreptate, să scape de sărăcie. Dacă urmează calea deschisă de ţările bogate – tăierea pădurilor, folosirea cărbunelui şi a petrolului, împrăştierea neîngrădită a îngrăşămintelor şi pesticidelor –, şi ei vor pune la grea încercare resursele naturale ale planetei. Oare cum vor sta lucrurile în viitor? Un alt motiv de îngrijorare care dă târcoale tot mai des pe la porțile gospodăriilor și care a adus în prag de neputință pe mulți dintre fermierii și simplii cetățeni care locuiesc la țară, în special, dar și pe orășenii din majoritatea județelor țării este aceea care se referă în mod direct la populația de urși, aflată într-o creștere halucinantă. Oricât mi-aș dori să dau dreptate ONG-urilor sau altor organizații de acest gen, mi-e aproape imposibil să le susțin cauza pentru că realitatea este palpabilă, din păcate, în această situație. Am văzut prea multe filmări și alte tipuri de dovezi care indică clar pagubele imense din agricultură produse de către carnivorele mari, precum și numeroasele “întâlniri” nefericite dintre urși și oameni. I-aș ruga pe cei care cred cu tărie că animalele sălbatice trebuie să fie protejate, indiferent de consecințele înmulțirii necontrolate a acestora și a daunelor provocate, să meargă pe câmp sau la marginea satelor și a orașelor și să ia acasă un urs sau o ursoaică cu pui și să îi crească în apartament sau în spatele blocului, să îi hrănească și să-i domnesticească, nu doar să urle în gura mare că ei protejează animalele. Cum le protejează? Lipind afișe prin păduri? Asta se numește apărarea animalelor sălbatice? Unii nu înțeleg că pe primul plan este omul și apoi animalul. Oare milioanele de euro pe care îi primesc pentru aceste zise acțiuni îi motivează în vreun fel?! Nu cred că ne-ar conveni niciunuia dintre noi să ne trezim cu ursul la ușă sau să ne chinuim să cultivăm hectare întregi de cereale pentru ca mai apoi acestea să fie distruse de către ei. Nu au nici o vină, noi suntem haotici în gândire și refuzăm să vedem dincolo de aparențe și de mila noastră față de aceste animale. Să reformulez. O ursoaică fată, în mod normal, un pui sau poate doi. Masculii omoară uneori unul dintre ursuleți, așadar legea naturii se aplică și în cazul lor. Urșii sunt în vârful lanțului trofic. Nu au inamici naturali, de când lumea și pământul, populația de urși a fost reglată de vânătoare. Azi, se înmulțesc în neștire. Ne este interzis să îi vânăm pentru trofee, înțeleg. În România trăiesc în libertate câteva mii, nu sunt sigură de cifre pentru că nu s-a făcut un recensământ recent, dar experții în domeniu spun că ar fi în libertate undeva la 11.000 de urși la ora actuală, iar arealul nostru sălbatic permite adăpostirea a maxim 6.000 de exemplare. Odată cu schimbările de temperatură, după cum bine simțim cu toții, sezonul rece e cam primăvăratic. În consecință, am văzut ursoaice care au trei sau chiar patru pui, acestea au depozite foarte bune de lipide în organism pentru că s-au hrănit mai mult decât suficient pe perioada verii, bunăstarea lor este superioară, iar masculii nu mai atacă puii pentru că se simt debili în fața femelelor. Am observat și că perioada de hibernare s-a scurtat vizibil, cauzată tot de schimbările vremii. Dacă nu se iau măsuri urgente pentru a re-echilibra fauna din România, tare mi-e teamă că vom întâmpina probleme din ce în ce mai grave.

În unele zone ale țării, urșii atacă aproape zilnic, spun autoritățile locale. De vină e suprapopularea, după renunțarea la cotele de vânătoare. În județul Harghita sunt cei mai mulți urși, cam câți are Finlanda în total, peste 1500. În 2017, 15 oameni din județ au ajuns la SMURD din cauza lor. Reprezentanții asociațiilor de vânători spun că la primăvară, situația va deveni și mai gravă dacă numărul aprobat de Ministerul Mediului în vederea eliminării a 150 de exemplare periculoase din toată țara nu se va suplimenta. Ministerul Mediului încă lucrează la un plan de management pentru gestionarea populației de urși. Modificarea legislației urmează să prevadă și despăgubirea celor atacați de carnivore, dar și anumite măsuri care să împiedice urșii să coboare printre oameni.

Am stat de vorbă cu directorul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Mureș, Emil Pompei Muica, în legătură cu problematica urșilor din România și situația nu este deloc îmbucurătoare, legislația nu ne ajută prea mult, ONG-urile nici atât: “Derogarea pentru eliminarea a 150 de exemplare de urși păcătoși a fost aprobată, dar asta nu ne este de ajutor, dat fiind faptul că eu, spre exemplu, dacă identific un urs agresiv situat în zona X și vreau să îl elimin pentru că reprezintă o amenințare la adresa mea, în primul rând, trebuie să completez foarte multe cereri, iar până primesc aprobarea, durează zile întregi, chiar săptămâni, timp în care ursul respectiv s-a mutat în altă zonă, iar în arealul X unde l-am văzut pe primul, vine un altul în loc și eu împușc un urs nevinovat. Părerea mea este că urșii ar trebui trecuți în categoria speciilor vânabile, respectându-se, bineînțeles, perioadele propice și termenii de vânătoare ca și în celelalte cazuri. Densitatea acestora, raportat la suprafața pădurilor noastre, este depășită cu mult, să nu mai amintesc despre pagubele materiale și accidentele umane produse de către ei, mi se pare o aberație să se declare o specie ca fiind protejată în condițiile în care aceasta produce asemenea daune. Sunt niște animale care consumă foarte multă hrană din culturile fermierilor, generează multe cheltuieli și posibilitatea de realizare a unui venit de pe urma lor este nulă. Și mai știți vorba aceea: E mielul frumos de Paște, dar îl mâncăm!”, concluzionează directorul AJVPS Mureș, Emil Pompei Muica.

Pescarii vor avea posibilitatea să prindă clean, mreană și scobar în 2018

În ceea ce privește activitățile desfășurate în cadrul AJVPS Mureș, am aflat, printre altele, că urmează popularea lacului Bezid cu puiet de crap imediat după începerea perioadei de primăvară, precum și a altor zone, în funcție de disponibilități: “ Până la jumătatea anului 2018, apa din Acumularea Bezid revine la normal, sperăm să decurgă bine popularea cu puiet de crap acolo. Deocamdată nu avem disponibile alte specii, dar am înaintat niște cereri către unele stațiuni experimentale, cum este cea de la Nucet, Dâmbovița, în vederea achiziționării de puiet de clean, mreană și scobar pentru popularea apelor naturale și așteptăm un răspuns pozitiv din partea lor. Dorim să punem accent și în 2018 pe paza fondurilor piscicole, ne axăm în continuare pe conservare și ne limităm la sporul pe care îl scoatem”, declară Emil Pompei Muica.

CASETA: Taxe AJVPS Mureș pentru 2018

Adulți: 80 de lei, reprezentând: 40 de lei cotizația anuală și încă 40 de lei contribuție gospodărie zone de pescuit

Pensionari/persoane cu handicap ușor sau mediu: 70 de lei, reprezentând: 30 de lei cotizația anuală și 40 de lei contribuție gospodărie zone de pescuit

Elevi/studenți: 60 de lei, din care 20 de lei e cotizația anuală și 40 de lei contribuție gospodărie zone cu pescuit

Copii sub 14 ani/persoane cu handicap accentuat sau grav: 10 lei, reprezentând doar cotizația anuală

A doua viză(șes sau munte): 20 de lei

Carnet nou de membru pescar: 5 lei.

Persoana care nu dorește să devină membru este considerată pescar străin (nemembru) și are libertatea de a alege una dintre următoarele variante: cotizația de pescuit pentru o zi e 50 de lei, pentru șapte zile e 100 de lei, pentru 3 luni e 200 de lei și pentru un an e 300 de lei.

Taxa anuală pentru vânători este de 800 de lei, iar pentru pensionari este de 400 de lei.

A consemnat Denisa MORAR