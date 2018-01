Eficientizare la Primăria Tîrgu Mureș. O parte din angajați vor fi puși pe liber

Share



Municipiul Tîrgu Mureş va avea un buget mai redus pentru 2018, ceea ce va determina regândirea unor servicii din cadrul Primăriei Tîrgu Mureş. Primele vizate de “eficientizare” sunt Poliţia Locală şi Serele, unde câteva procente din angajaţi s-ar putea să rămână fără loc de muncă. Primăria are un număr de 1283 de angajați.

Bugetul va fi afectat cu 16-17 %, a susţinut primarul Dorin Florea, într-o conferinţă de presă care a avut loc miercuri. Şi asta pentru că veniturile din impozitele pe salarii încasate e posibil să scadă, în timp ce fondul de salarii pentru angajaţii primăriei a crescut.

“O greşeală care s-a făcut şi nu cred că mai poate fi corectată, nu poţi să faci o lege de-a valma. Era bine dacă aceste creşteri salariale, să zicem că a doua parte care a votat Consiliul Local, puteam să am posibilitatea legală să le dau în funcţie de performanţă (…) Globalizarea ţi-a adus preţuri în unele chestii ca afară, dar salariul te lasă într-un mod umilitor de slugă. Deci salariile trebuie să crească. Părerea mea este că la aceste salarii cea mai mare realizare este creşterea salarială personalizată”, susţine acesta.

În aceste condiţii, edilul s-a gândit la eficientizarea serviciilor din primărie, un eufemism pentru renunțarea la o parte din personal.

“Se vor regândi o serie de activităţi. De exemplu, dacă am luat camere de supraveghere în oraş, am luat maşini, nu mă mai duc cu pulanul pe stradă. Acum se urmăresc prin camere, se urmăresc prin maşini, nu mai fac paze obiective cu Poliţia Locală, e normal să dimensionez poliţia”, a afirmat Florea.

Potrivit acestuia, în jur de 30 % din angajații poliției vor pleca.

“Făcând o evaluare la ceea ce înseamnă locurile în care am personal mult, judecând la nivelul de dotare la care am ajuns astăzi, îmi trebuie la Poliţia Locală în jur de 80 de persoane din 140. Nu vorbesc de mâine, treptat, treptat, şi în momentul în care cineva nu e în măsură să îşi facă treaba atunci se duce”, a spus edilul.

La fel se va întâmpla și la Sere, unde munca angajaţilor ar putea fi înlocuită prin contractarea unei societăți și ar rezulta o economie de 50 % din fonduri.

În afară de cele două servicii, vizate sunt și alte departamente.

“Ideal pentru mine ar fi să organizez primăria de maniera exact cât am nevoie în perioada asta. Perioada asta e o perioadă de 10 ani. Poate peste 10 ani sunt alte chestii, apar taxele online, am întrebat: sunt funcţionale, sunt cutare, nu mai ţin 10 femei la ghişee, nu mă mai duc în Tudor acuma ca să îmi deschid punct, din moment ce am în online, spre un procent de 20 % pot apela”, consideră Florea.

Venituri din alte surse

Cu toată afectarea bugetului pe 2018, Dorin Florea susține că era firesc ca impozitele și taxele pentru persoanele juridice să scadă.

“Nu mi s-a părut corect ca persoana juridică, care produce locuri de muncă să aibă taxe mai mari decât persoană fizică. Şi atunci ce fac? Persoana fizică o las în pace, nu mă ating de buzunarul lor, dar la persoana juridică îi scad încet-încet taxele, anul acesta, anul viitor, încât să ajung să le nivelez. Va fi şi un bonus, pentru că sunt sigur că surplusul îl vor investi în oraş”, a susținut acesta.

Pentru a atrage mai multe venituri, mai ales acum după ce taxele și impozitele pentru persoane juridice au fost diminuate, edilul s-a gândit ca venituri să fie atrase din cadastrare. Mai precis, unii târgumureșeni dețin suprafețe mai mari decât cele înscrise în cărțile funciare, iar pentru a intra în legalitate și pentru ca municipiul să nu se afle într-o indiviziune forțată, terenurile în plus vor fi vândute proprietarilor unde se află aceste suprafețe.

“Vă dau un exemplu: coloanele de la Romarta. Legea ce spune? Limita proprietăţii e unde cade picătura de apă, a venit omul să cumpere terenul între stâlpi. Consiliul Local, mare deştept, a spus că nu vindem nimic. Ne dă în instanţă, ne câştigă şi câştigă terenul gratis, în loc să îl fi vândut”, a argumentat Florea.

Proiectul bugetului local va intra probabil cel mai devreme în dezbaterea Consiliului Local Tîrgu Mureș în luna februarie după adoptarea bugetului județului.

Ligia VORO