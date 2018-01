Seara Armenilor și Seara Romilor în cadrul „Săptămânii culturale târgumureșene”

Share



Devenit deja o tradiție, maratonul de lectură „Citește-le tîrgumureșenilor” / „Olvass fel Marosvásárhelyért!” va marca și în acest an Ziua Culturii Naționale și nașterea poetului Mihai Eminescu, în data de 15 ianuarie. La ora 12.00 se va da startul celei de-a șasea ediții, care se va încheia la ora 24.00. Maratonul va continua în 22 ianuarie, de Ziua Culturii Maghiare, când se va citi, de asemenea, timp de 12 ore, de la ora 12.00 la ora 24.00. Evenimentul va avea loc la Biblioteca Fundației Studium Prospero, Str. Gen. Gheorghe Avramescu nr. 11.

Noutatea ediției din acest an constă în organizarea „Săptămânii culturale” în perioada 16-21 ianuarie, în cadrul căruia vor fi organizate o serie de dezbateri cu teme și despre alte culturi ale minorităților din România. Cu acest prilej a fost organizată o conferință de presă la Biblioteca Fundației Studium Prospero. Printre participanți s-au numărat Vass Levente (organizator), Puskás Attila (Asociația Culturală Armeano-Maghiară), Mariana Moldovan-Negoiță (organizator), Ferenczy Anna (Rotaract Club Téka), Molnár Orsolya (referent P.R.) și Emi Ostace (reprezentant P.R. Compania „Liviu Rebreanu” a Teatrului Național Târgu-Mureș).

„Eu cred că un vechi vis al nostru se realizează anul acesta prin completarea celor două zile „Citește-le tîrgumureșenilor” / „Olvass fel Marosvásárhelyért!” și asocierea unor zile culturale și transformarea zilelor „Citește-le tîrgumureșenilor” / „Olvass fel Marosvásárhelyért!” în săptămâna culturii târgumureșene. E un mesaj de normalitate într-un oraș unde 40% sunt unguri și peste 50% sunt români și alte naționalități” a fost de părere Vass Levente.

În acest an, va fi abordată cultura romă și păstrarea tradițiilor acesteia, precum și cultura armeană. Astfel, vor avea loc două evenimente dedicate acestor culturi: Seara Romilor, care se va ține în limba română, (miercuri, 17 ianuarie, ora 17.00) și Seara Armenilor, care va avea loc în limba maghiară (joi, 18 ianuarie, ora 18.00), cu invitați speciali care vor vorbi despre păstrarea identității culturale, a tradițiilor și meșteșugurilor în comunitatea din care provin.

„Prin acest eveniment dorim să prezentăm contribuția armenilor care s-au maghiarizat în acest oraș la dezvoltarea culturală, economică și civică a orașului. Este un eveniment important pentru noi deoarece anul acesta aniversăm 10 ani de la înființarea Asociației Culturale Armeano-Maghiare din Târgu-Mureș. Noi am organizat în fiecare an, în luna octombrie Zilele Culturii Armene la Târgu-Mureș, în cadrul cărora am prezentat niște picături esențiale din cultura armeană” a declarat Puskás Attila.

Degustare de coniac în cadrul Serii Armenilor

În cadrul Serii Armenilor va avea loc degustarea a două tipuri de cognac armenesc, de 3 stele, respectiv de 6 stele, care va fi servit în cantități de câte 30 ml. Degustarea va fi prezentată de Puskás Attila. Organizatorii îi roagă pe cei care doresc să participe să își anunțe prezența deoarece vor fi între 70 și 90 de locuri disponibile. De asemenea, datorită bugetului restrâns, se va percepe o taxă de participare de 15 lei.

Seara Romilor îl va avea ca invitat pe Rudy Moca, președintele Asociației Romo Sapiens. Actorul va vorbi despre portul și obiceiurile țigănești, iar participanții vor avea ocazia să îi adreseze întrebări.

Ambele evenimente se vor desfășura la Centrul Cultural al Fundației Studium Prospero, Str. Revoluției nr. 8.

Evreii și sașii, pe lista invitaților din 2019

În încheiere, Vass Levente a vrut să mai precizeze un fapt important: „I-am putea spune și Săptămâna Diversității Culturale din Târgu-Mureș, săptămâna în care să sperăm că începând din anul acesta vom putea invita toate etniile care conviețuiesc în Târgu-Mureș. Suntem organizație non-profit care vrea să facă acest lucru pe termen lung și eu sper ca împreună cu partenerii noștri, cu ajutorul dumneavoastră și cu voia târgumureșenilor, acest lucru se va completa, iar anul viitor vom avea invitați și evreii, sașii, dar și alte naționalități din orașul nostru.”

