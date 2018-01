Bani mai puţini pentru unitățile administrativ-teritoriale din Mureş

Share



Consilierii județean Mureș au aprobat suma de 14,8 milioane de lei alocată pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș luni, 15 ianuarie, într-o ședință extraordinară a consiliului pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș.

În ordinea de zi a Consiliului Județean Mureș era proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2018 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021.

Suplimentări la sumele alocate, unde a fost cazul

La sfârșitul ședinței președintele Consiliului Județean Mureș Péter Ferenc a subliniat care au fost prioritățile lor în ceea ce privesc sumele alocate pentru echilibrarea bugetelor locale.

„La ședința extraordinară de data de astăzi am avut un singur punct pe ordinea de zi, anume proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pentru anul 2018 a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale. Ceea ce este important, în fiecare an există o anumită marjă la ceea ce împarte Consiliul Județean pentru echilibrarea acestor bugete locale. Din păcate, anul acesta suma era mult mai mică față de anul trecut, deci putem spune că față de anul trecut, când am avut peste 28 de milioane, anul acesta am avut doar 14,8 milioane de lei. La discuțiile anterioare ne-am propus anumite lucruri pe care le analizăm și încercăm să le și rezolvăm. La cererea colegilor primari am procedat în felul următor: toate localitățile care au în subordine unități pentru situații de urgență, încercăm ca din suma totală să scoatem acele sume care sunt necesare pentru acoperirea salariilor acestor unități, iar acele localități care au baza acestei unități SMURD vor primi acele sume care sunt necesare pentru acoperirea salariilor celor care lucrează în aceste unități. Atât colegii, cât și partidele prezente în Consiliul Județean au fost de acord cu această posibilitate, așa că am cerut de la fiecare localitate din partea asociațiilor în baza cărora funcționează aceste unități, sumele necesare acoperirii salariilor și cum am primit aceste sume, noi vom aloca aceste sume primordial acestor unități administrativ-teritoriale. Deci ceea ce este important am luat ca și o prioritate finanțarea smurdurilor. Pe lângă acestea, sunt patru situații în care primării mici finanțază anumite locații în care sunt persoane vârstnice, unde sunt acele case pentru vârstnici unde într-adevăr este un serviciu foarte important de a avea grijă de aceste persoane cu vârstă foarte înaintată. Aceste unități administrativ-teritoriale sunt într-o situație destul de rea din cauza bugetelor mici și nu mai pot susține aceste locații. Pentru aceste patru localități am adăugat câte 100.000 de lei în plus, pentru a participa la acoperirea și funcționarea acestor case. Deci cele două lucruri au fost importante în acest moment, ceea ce vizează întreg județul și cred că este important de spus că pentru noi toți este un lucru deosebit de important ca aceste servicii să existe, atât smurdul, cât și aceste case pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, deci s-a realizat un lucru deosebit de frumos”, a declarat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

