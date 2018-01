Proiect ambiţios pentru restaurarea „Cocoşului de Aur”

Share



Compania Romur SA din Târgu-Mureş s-a afirmat în ultimii ani pe piaţă ca un dezvoltator de complexe rezidenţiale definite de standardul de calitate extrem de ridicat al construcţiilor şi facilităţilor oferite rezidenţilor. Printre proiectele aflate pe lista de priorităţi a companiei se află şi restaurarea şi redarea în circuitul turistic a clădirii-monument istoric „Cocoşul de Aur” din Târgu-Mureş.

Clădirea, transformată în „ceva foarte frumos”

Astfel, unul din proiectele de suflet ale societăţii îl reprezintă clădirea monument istoric din strada Călăraşilor nr. 106, cunoscută sub numele de „Cocoşul de Aur”, situată la intersecţia străzilor Călăraşilor, Cuza Vodă, Sinaia şi Margaretelor, pe malul Canalului Turbinei, în apropiere de podul Mureş şi de zona centrală a oraşului.

„La „Cocoşul de Aur”, partea de clădire o voi transforma în ceva foarte frumos, chiar dacă sistemul construit în jurul acestor monumente istorice este infernal. Mă refer la numărul experţilor şi viteza lor de răspuns. Am avut un studiu după care am aşteptat nouă luni de zile. E unul din cele şase studii care mi s-au cerut: de la studiul lemnos, la studiul istoriei, studiul de piatră, studiul biologic, au venit inclusiv să dea cu pigmenţi pe clădire ca să spună că în nu ştiu ce an tencuiala avea o anumită culoare”, a declarat, într-un interviu acordat revistei economice „Transilvania Business”, Cosmin Pop, administrator al SC Romur SA.

„Va fi una din cele mai frumoase terase din ţară”

Cunoscută iniţial drept Casa Bürger, clădirea „Cocoşul de Aur” a fost construită în 1880 de către cunoscutul fabricant de bere Bürger Albert, în stilul Neobaroc cu elemente Secession, caracterizat prin atenţia acordată confortului şi prin frumuseţe. Clădirea a avut mai multe destinaţii până la naţionalizarea din anul 1948, ca până la urmă în anii 70 să dea loc celui mai renumit restaurant din Târgu-Mureş, „Cocoşul de Aur”, loc unde îşi petreceau timpul liber mureşenii împreună cu familiile.

„O să încerc să îl readuc cât mai aproape de forma lui iniţială, prin demolarea lucrurilor adăugate. În incinta lui va fi o clădire frumoasă. În ceea ce priveşte curtea, sunt într-o colaborare pentru un proiect care va fi finalizat în 2018. Nişte oameni extrem de orientaţi şi foarte experimentaţi mi-au promis că va fi cea mai frumoasă terasă din Transilvania, iar eu, cunoscându-le ambiţiile, tind să cred că va fi una din cele mai frumoase terase din ţară. Spaţiul este extrem de generos, de circa 2.200 de metri pătraţi, beneficiază de un umbrar pentru care îţi trebuie vreo 70 de ani ca să îl repeţi, este o zonă liniştită”, a punctat Cosmin Pop.

Alex TOTH