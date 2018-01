EXCLUSIV. Marilyn Monroe, descoperită de un fotograf transilvănean!

Share



Dienes Ikafalvi Andor sau cum e cunoscut în America, André de Dienes, era un fotograf maghiar care a făcut cele mai importante, interesante și sexy fotografii ale Normei Jeane Mortensen, cunoscută mai apoi ca Marilyn Monroe.

Un moment foarte important a fost dat momentul primei interferențe a celor doi, în anul 1945. Atunci a început o poveste de prietenie între cei doi, se prezintă în cartea lui Steve Crist și Shirley T. Ellis de Diene intitulată „André De Dienes – Marilyn”, parte din serialul Taschen de Biblioteca Universalis, în care sunt expuse momente din viața lor personală, despre ultima întâlnire dinaintea moarții lui Marilyn, notițe scrise de mână ș.a.m.d. Dar cine era acest om, care a fost atât de apropiat de acest icon?

Viața lui Dienes Ikfalvi Andor

Dienes Ikfalvi Andor s-a născut în județul Covasna, în anumite surse scrie Turia, dar pe baza unei registru din Târgu Secuiesc reiese că acolo s-a născut în data de 18 decembrie 1913. După ce mama lui, Uzony Zajzon Piroska, s-a aruncat într-o fântână în anul 1925, toată familia s-a mutat din Transilvania (care între timp a fost atașată României) la Budapesta. De aici, au plecat prima dată doi frați de-ai lui în America.

Andor a devenit interesat de arte într-un magazin de textil din Budapesta, unde lucrând și-a însușit o serie de abilități în arta desenului și a fotografiei. Când a avut 15 ani s-a dus în multe alte țări din Europei și nu numai. Prima camera de fotografiat pe care a avut-o fiind cumpărată din Tunisia.

Între 1933 și 1938 a trăit în Paris, acolo și-a cumpărat un aparat foto Rolleiflex pe carel-a folosit apoi aproape până la sfârșitul vieții lui. În Paris a devenit fotograf profesionist. Printre altele a făcut poze pentru ziarul comunist „l’Humanité”, dar până la 1936 a lucrat și pentru „Associated Press”.

În Statele Unite ale Americii

Urmărindu-și frații lui s-a mutat în America și a lucrat în New York. Pozele lui au apărut în magazinul Vogue sau Montgomery Ward. În 1944 s-a mutat la Hollywood. A făcut nenumărate poze de modă și poze act în natură. A devenit faimos relativ repede, în vremea lui fiind fotograf recunoscut. A făcut poze printre altele cu Ingrid Bergman, Elisabeth Taylor, Shirley Temple, Marlon Brand, Henry Fond, Fred Astaire, Ronald Reagan, Anita Ekberg și Marilyn Monroe.

Relația cu Marilyn Monroe

Cei doi s-au întâlnit în 1945 prin agenția de model „Blue Book”, când Dienes a căutat un model potrivit pentru pozele lui. Norma Jeane Baker avea atunci 19 de ani și era deja divorțată de James Dougherty, iar Andor avea 32 de ani. Cei doi au călătorit prin California. O poză făcută în excursia respectivă a apărut pe coperta magazinului Parade, care a ajutat-o mult pe Marilyn în drumul ei spre a deveni faimoasă. Dienes a făcut poze cu Marilyn până în 1953, dar niciodată nu a făcut profit din această activitate.

Dienes s-a căsătorit de două ori dar nu a avut copii și a murit de cancer în anul 1985.

În anul 1988 o parte dintre fanii lui Monroe au devastat locuința lui Dienesși au găsit peste 2000 de poze private, notițe și scrisoari, care au arătat partea mai puțin cunoscută a vieții lui Marilyn Monroe.

GÁLL Boglárka

