Toți au câștigat la Memorialul „Virgil Lăcătușu”, ediția I

Share



Sala Sporturilor din Târgu-Mureș a găzduit la sfârșitul săptămânii prima ediție a Memorialului „Virgil Lăcătușu” la fotbal, rezervată echipelor de copii născuți în anul 2003. Competiția a fost organizată de către Alexandru Andrasi, coordonatorul Centrului de Copii și Juniori al clubului ASA și de Cornel Șerban, unul dintre antrenorii acestor grupe, în memoria fostului președinte al fostei ASA Târgu-Mureș, director sportiv al celei noi, care ne-a părăsit în urmă cu un an. La întreceri au participat 10 echipe, împărțite în două grupe, care s-au întrecut în sistem turneu. S-a jucat cu echipe de 5+1, cu porți de 5 metri, cu mantinela, fără a ieși mingea din teren, iar rezultatele înregistrate în grupe nu au fost contabilizate. „Pentru a elimina tensiunea rezultatelor și a ne concentra mai mult pe joc, de a urmări valoarea echipelor și de a depista adevăratele valori, am decis ca rezultatele să nu fie contabilizate. Din start, am urmărit care ar fi cele mai valoroase echipe și le vom împerechea în a doua zi a întrecerilor, dar fără a stabili un clasament. Cel mai important lucru este acela ca acești băieți să prindă mai degrabă gustul jocului, să joace din plăcere. Totodată, cu ocazia acestor meciuri antrenorii lor pot constata la ce nivel se află echipa cu pregătirile, să observe calitatea jucătorilor în confruntările cu diverse adversare. Toată lumea are doar de câștigat, iar la final toate echipele vor fi declarate câștigătoare”, a oferit detalii despre desfășurarea întercerii Alexandru Andrasi.

Faze spectaculoase, goluri multe și

Fiecare dintre cele 10 echipe a susținut în prima zi partidele din grupe, dar deja după primele întâlniri s-a putut trage o concluzie privind valoarea fiecăreia dintre participante. În a doua zi, pe lângă jocurile „de clasament”, pentru a completa programul zilei, echipele care au evoluat în grupe diferite au mai susținut jocuri între ele. Componența celor două grupe a fost următoarea: CFR Cluj, LPS Bistrița, Kids Gurghiu, Kinder Sângeorgiu de Mureș și ASA (grupa A), Primob Sighet, ASMS 08 Târgu-Mureș, Avântul Reghin, Sângeorgiu de Mureș-alb și ASA-albastru (grupa B).

După prima zi, deja din primele întâlniri au ieșit în evidență formațiile CFR Cluj, Primob Sighet ASA și LPS Bistrița, care au fost desemnate să dispute jocuri care puteau deveni finalele turneului.

Așadar, prima ediție a Memorialului „Virgil Lăcătușu” poate fi considerată una „pilot”, cu scopul de a promova spiritul de competiție în rândul juniorilor. Ca o paranteză totuși, de departe cea mai valoroasă echipă a fost cea a clujenilor de la CFR, care și-au învins detașat fiecare adversară.