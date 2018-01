FOTOGALERIE: Fotograful Iosif Vajnar a obținut cea mai importantă distincție internațională

Share



Iosif Vajnar are 47 ani și este director național de vânzări într-o companie farmaceutică. Copil fiind, a fotografiat cu aparatul foto al părinților săi care, pe timpul comunismului, era bine ascuns într-o cutie de pantofi de culoare neagră și dosită în fundul dulapului. „Nu prea îl primeam des deoarece era considerată o valoare în acea vreme, o adevărată investiție a unei familii. Mergeam la dulapul alb din dormitor când părinții nu erau acasă, scoteam aparatul Fed 3 din husa lui și mă delectam mirosind husa de piele maro, naturală, și mângâind butoanele fine de inox. Simt și acum acel miros… mi-a rămas întipărit în minte pentru tot restul vieții” povestește fotograful. Timp de mulți ani nu a mai avut aparatul pe film în mână, iar între timp se înstăpânise era digitală, aducând cu sine schimbări majore.

În 2014, compania la care lucra Iosif Vajnar a restructurat poziția pe care acesta o ocupa în departamentul de vânzări. În momentul în care a primit vestea, artistul a fost șocat și, rămânând fără o sursă de venit, nu știa ce va fi în continuare. Neașteptata situație l-a neliniștit, dar l-a forțat să caute soluții. A venit, însă, o zi în care a ajuns, după mulți ani, în fața aceluiași dulap alb din dormitorul părinților săi, iar mirosul de piele naturală maro și-a făcut din nou simțită prezența… A urmat o scânteie, o scurtă navigare pe net, apoi o școală de fotografie de 4 luni. „Și iată-mă din nou cu aparatul agățat de gât, deslușind și aprofundând tainele acestei pasiuni minunate. Am început să zâmbesc din nou… De atunci, fotografia a devenit mai mult decât un hobby: am înființat împreună cu mentorul, mai apoi, partenerul meu Zsigmond Báthori un club de fotografie, o echipă de fotografi de sport, și am construit un studio foto, toate acestea sub brandul PIXEL.”

În ultimii doi ani de activitate intensă au reușit să fotografieze o gamă diversă de evenimente: de la fotbal în Europa League, la baschet, atletism, liga 1 de fotbal, sporturi de contact, fotbal american sau polo pe apă. Cei doi fotografi au devenit parteneri pentru nenumărate companii cărora le furnizează imagine, conținut pentru media, petreceri corporate etc. Clubul foto PIXEL ART numără 25 de membri și desfășoară numeroase proiecte, workshop-uri sau expoziții.

420 de fotografii acceptate în 35 de țări

Prin multă ambiție și o muncă susținută, evoluția lui Iosif Vajnar în circuitul fotografiei artistice a fost fulgerătoare. „Am început să particip la saloane internaționale, iar în 2017 am primit distincția de artist AFIAP. În acest an am întrunit condițiile pentru a primi titlul de Artist Emerit al Federației Internaționale de Fotografie EFIAP. Am avut 420 de acceptări ale fotografiilor mele, în peste 30 de saloane diferite, în aproximativ 35 de țări ale lumii” și-a descris artistul impresionantul palmares. Suprema încununare a muncii a venit, însă, în urmă cu câteva zile, când a obținut cea mai râvnită distincție pe plan mondial, FIAP GOLD Medal, primită în Brazilia, la Salonul 53 Salao Jauense, categoria color.

Iosif Vajnar este conștient de rezultatele sale, dar nu are de gând să se culce pe proprii lauri și să stagneze, ci și-a stabilit deja noi țeluri: „Sunt mândru că am reușit să reprezint cu onoare România și Târgu-Mureșul, și sunt pregătit să o fac și de acum încolo. Voi trece la un alt capitol al profesiei de fotograf, anume la a educa și a sprijini tinerii fotografi aflați la început de drum. Mă consider un om împlinit pe toate planurile, mai am încă putere de muncă și creativitate, și sper să fiu în stare să las cât mai multe în urma mea.”

Andrei VORNICU