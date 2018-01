Trei principii pentru fertilizare de la Timac Agro

Share



Alexandra Ion, director regional Transilvania Timac Agro a avut, de asemenea, parte de o introducere admirativă din partea gazdei simpozionului, dr. ing. Gheorghe Boțoman care a apreciat modul direct în care tânăra s-a prezentat cu o zi înainte.

Impulsionată, însă și emoționată, Alexandra Ion a început, în cadrul Simpozionului DAFCOCHIM AGRO, incursiunea în istoria și în activitatea companiei subliniind că Timac Agro este parte a Groupe Roullier din Franța, care a fost înființat în 1959.

“Abordarea Timac Agro în România a început în 2006, au venit cu foarte mult curaj, cu 15 ingineri agronomi şi cu 5 soluţii de fertilizare şi au venit povestind foarte mult despre importanţa microelementelor, importanţa borului la rapiţă sau a sulfului, a zincului la porumb şi uşor-uşor lucrurile progresează”, a continuat directorul regional.

Timac şi-a propus să vină cu produse diferite şi cu servicii personalizate prin consultanţa pe care o ofereau încă din 2006 în fermele româneşti.

“Portofoliul de produse al Timac în România a fost construit pe nişte principii foarte simple, şi anume: echilibrul dintre diferitele organe ale plantelor. Cu siguranţă nu ajută pe nimeni o cultură ale cărei plante au o rădăcină foarte mică, foarte slab dezvoltată şi cu un foliaj luxuriant. Trebuie să ţinem cont de elementele de care fiecare etapă de dezvoltare are nevoie, fiecare plantă are nevoie de acestea şi să le dăm atunci când are nevoie. O a doua lege este legea minimului. Producţiile sunt penalizate de elementul care se află în cea mai mică proporţie în plantă. Putem să facem o fertilizare foarte bună cu azot, dacă, de exemplu, scoatem sulful sau borul din schemă la rapiţă, cu siguranţă producţia va fi penalizată. O a treia idee de la care s-a construit portofoliul de produse este harta disponibilităţii elementelor în funcţie de pH”, a explicat tânăra, care a încheiat: “Mulţumesc partenerilor DAFCOCHIM pentru eveniment şi pentru susţinerea din întregul an. Vă doresc un an bun, să ne vedem cu bine şi sănătate”.

Text: Denisa MORAR & Ligia VORO

Foto: Ligia VORO

(va continua)

Publicat în ediția din 23 ianuarie 2018 a cotidianului Zi de Zi