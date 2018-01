Bătaie într-o cafenea, între liderul Organizaţiei Civice Târgu-Mureşul Democratic şi un consilier local

Share



Ciondăneala dintre doi clienţi l-a determinat pe barmanul de la „Cafe Tutun”, local situat pe strada Bolyai din Târgu-Mureş, să apese butonul de panică. Era joi, 25 ianuarie, puţin după ora 17.30. A doua zi, incidentul este „servit” presei, iar protagoniştii se apără, susţinând că de fapt au fost victime şi că au depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş, respectiv la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş.

„Eram pe scaun, dar m-a împins tare, şi cu voce tare a început să strige: mi-ai furat ziarele, mi-ai ocupat şi locul, nu vezi că am toate bunurile mele acolo? Repet, nu avea nimic pe masă, nici pe scaun”, susţine Kovacs Istvan David, preşedintele Organizaţiei Civice Târgu-Mureşul Democratic, potrivit căruia cearta ar fi pornit de la nişte ziare.

„A strigat la mine: texte, îţi scot toţi dinţii din gură! Şi a sărit la mine, la bătaie. Şi se vede foarte clar cum eu stau la tejgheaua de la bar achitând nota de plată, a sărit la mine, am evitat un pumn, m-a îmbrâncit puternic, mi-am pierdut echilibrul, m-a mai lovit o dată cu pumnul, am evitat iarăşi, eu i-am făcut semn cu mâna, opreşte-te şi nu lovi şi a treia lovitură nu am putut să o evit”, povesteşte Mark-Christian Hermann, consilier POL în Consiliul Local Târgu-Mureş, care acuză faptul că liderul Organizaţiei Civice Târgu-Mureşul Democratic îl hărţuieşte de circa un an şi jumătate, urmărindu-l inclusiv în magazine şi cafenele.

Un pont venit pe neaşteptate…

Vineri, 26 ianuarie, ora 15.43:

„Salut, vrei o ştire tare?”, mă întreabă un coleg jurnalist, care mă mai apelase de două ori într-un interval de 30 de minute.

„Da, te ascult”, îi răspund.

„Cică un consilier local e acuzat că ar fi bătut pe cineva în barul „Tutun” de pe strada Bolyai…”

„Cine, Csiki?”, întreb eu, evident în glumă.

„Nu el, ci Mark-Christian Hermann…”

Îmi notez pontul, cu presupuse fapte, nume şi un număr de telefon al celui care pretinde că a fost agresat de consilierul local.

Kovacs Istvan David: „A ridicat un scaun de lemn şi a încercat să îmi dea în cap cu scaunul”

Vineri, ora 15.57. Presupusa victimă, aşa cum primisem în pont, este Kovacs Istvan David, preşedintele Organizaţiei Civice Târgu-Mureşul Democratic. Acesta susţine că neînţelegerea s-a iscat de la nişte ziare gratuite aflate în localul respectiv, iar consilierul local Mark-Christian Hermann a fost la un pas să îl lovească în cap cu un scaun.

Reporter: Ce s-a întâmplat în localul respectiv?

Kovacs Istvan David: Aveam o întâlnire la ora 6 după-masă, ieri, în zona Bolyai. Aveam timp încă o jumătate de oră să ajung. Am intrat la „Tutun”, unde de 40 de ani, de când eram elev, tot umblu. Majoritatea clienţilor de vârsta mea mă cunosc. Nu umblu zilnic, dar mai intru. Am intrat la un ceai, că aveam timp. De obicei dacă intru şi nu am cunoştinţe, atunci citesc ziarele care sunt ale localului. Exact aşa am procedat şi ieri. Înainte să intru, l-am văzut pe Mark-Christian Hermann cu încă şase – opt – zece persoane, în afara localului, în faţa uşii, fumând. Eu am făcut cu capul, un fel de salut, la toţi. N-am zis nicio vorbă, nimănui. Am intrat, am cerut ceaiul, am ocupat un loc la una din cele trei mese care sunt în local. Toate mesele erau goale. Am ocupat un loc lângă intrare, uşa cu geam. Nu era nimic nici pe masă, nici pe scaun. Am primit ceaiul, am ridicat un ziar şi barmanul mi-a atras atenţia că să am grijă, că sunt ale lui Mark. Bun. Am închis ziarul şi l-am pus înapoi în teanc. În acelaşi timp, a intrat Mark să îşi ia haina, şi i-am spus: îmi permiţi te rog să citesc ziarele până când te întorci? Văd că eşti la fumat. A zis: repede, repede, că fug şi n-am timp de prostii şi de proşti. Apoi a ieşit. Am luat ziarul, am început să îl citesc. 15 minute am citit liniştit ziarul, ziarele. Am citit două ziare, când el a intrat şi mi-a smuls din mâna dreaptă, din lateral, cum a intrat pe uşă, ziarul, m-a împins de era să demolez masa. Eram pe scaun, dar m-a împins tare, şi cu voce tare a început să strige: mi-ai furat ziarele, mi-ai ocupat şi locul, nu vezi că am toate bunurile mele acolo? Repet, nu avea nimic pe masă, nici pe scaun. Am zis, aşa, cu calmul meu: Mark, nu era nimic pe masă, şi am luat alt ziar, fără să stau de vorbă cu el. El a văzut că eu nu zic nimic, că nu reacţionez, şi iarăşi a fugit spre mine, jumătate de metru, şi a dat cu piciorul. Geamul m-a susţinut, că nu am căzut iarăşi. M-am ridicat în picioare şi am început să mă apăr. Nu am lovit, dar am început să mă apăr, să nu mă lovească. Atunci, barmanul şi copii care sunt acolo, până în 20-25 de ani, erau în anturajul lui, fiecare îl cunoştea mai bine pe el, în sensul că el e starul oraşului acum, ca şi consilier. A început să strige: bătaie, bătaie! El atunci a ridicat un scaun de lemn şi a încercat să îmi dea în cap cu scaunul. Eram în picioare, în haina mea, cu fularul. N-a reuşit să îmi dea în cap cu scaunul, că m-am ferit şi am făcut un pas înapoi. Cineva din spate probabil a prins scaunul, că el l-a pierdut din mână. M-am aşezat înapoi la locul meu şi mi-am terminat ceaiul. Am aşteptat reacţiile lui. A început să vorbească cu barmanul, de parcă era şeful localului, ca barmanul să sune la Poliţie. Am aşteptat încă două – trei – patru minute, fără nicio vorbă, şi am ieşit de acolo pentru că trebuia să ajung la ora 6 undeva. Între timp, l-am sunat pe Dan Maşca şi i-am povestit şi lui ce s-a întâmplat. El a spus că suntem doi oameni maturi şi nu are cum să se bage între noi. Are dreptate în privinţa aceasta.

Reporter: Aţi depus plângere?

Kovacs Istvan David: După ce am terminat întâlnirea pe care o aveam, care a ţinut o oră şi jumătate, m-am dus la Poliţie să depun o reclamaţie. Poliţistul de proximitate nu era acolo, trebuia să aştept şi nu am avut răbdare să aştept la 8 jumătate seara, 9. Am zis că dimineaţa mă duc iarăşi. Dimineaţa m-am dus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş, unde am depus plângere penală împotriva lui Mark-Christian Hermann.

Reporter: Pentru ce aţi depus plângerea?

Kovacs Istvan David: Consider că un consilier local ales de târgumureşeni este consilier 24 de ore din 24. Nu ne cunoaştem să fim prieteni, nu aveam nicio tangenţă cum am spus la început. Acesta este punctul de vedere pe care îl menţionez. Ieri nu am fost acolo ca preşedinte al asociaţiei respective. Am fost acolo ca o persoană oarecare, la care el, cu voce tare îmi spunea: dacă încă o dată te prind acolo în sala de Consiliu Local, în spatele meu – unde eu în paranteză spun că ocup doar un scaun din 2013-2014 încontinuu – te dau afară. I-am spus că şedinţele de Consiliu Local sunt absolut publice, libere. Atât am spus ieri, şi am plecat. În plângere am menţionat că am fost agresat fizic şi verbal, conform articolului 193 din noul Cod Penal.

Mark-Christian Hermann: „Am fost lovit, am fost la Institutul de Medicină Legală, se vede foarte clar lovitura”

Vineri, ora 16.18. Consilierul local Mark-Christian Hermann răspunde solicitării Zi de Zi de a-şi expune punctul de vedere cu privire la incident, siderat că este văzut drept un atacator când, de fapt, a fost victima unei agresiuni în prezenţa a numeroşi martori.

„Se vede foarte clar cine pe cine a atacat, se vede foarte clar că îi fac semn cu mâna, opreşte-te, se vede foarte clar când evit două lovituri, se vede foarte clar când loveşte cu piciorul în mine”, afirmă consilierul POL, care susţine că deţine probe imbatabile în acest sens. În plus, Mark-Christian Hermann spune că a depus plângere la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş şi afirmă că se simte hărţuit de Kovacs Istvan David de aproximativ un an şi jumătate.

Reporter: Ce s-a întâmplat, domnule Hermann?

Mark-Christian Hermann: Este înregistrată plângerea penală, mai înainte am ieşit de la Poliţie şi am discutat cu agentul în cauză. Există înregistrările video, vi le arăt dacă doriţi, domnul Kovacs, dincolo de faptul că a mai făcut chestii de gen şi sunt deja martori că de un an şi jumătate a făcut şi cu alţii aceleaşi chestii agresive. Eu nici măcar n-am ripostat, raţiunea mea a spus să nu reacţionez. În momentul de faţă el este urmărit, nu eu. Mi-a spus înainte agentul că au probe solide, cu martori. El m-a atacat. Chiar faţă de martori m-a ameninţat că va depune plângere împotriva mea, că eu l-aş fi agresat, şi martorii au spus că poate să meargă unde vrea el, că au văzut totul şi există înregistrările video. Eu am fost pregătit că o să fiu terfelit şi atacat, nu văd raţiunea până ce nu există o rezoluţie – dosarul e deja la Parchet – sunt martori, există depoziţia mea, există înregistrări video şi aşa mai departe, în momentul de faţă sunt eu victima şi persoana agresată. Mi se pare foarte interesant că agresorul se duce şi mă terfeleşte în toate direcţiile, când toate probele sunt absolut consistente. Am fost lovit, am fost la Institutul de Medicină Legală, se vede foarte clar lovitura, nu mai este nimeni pentru că până luni nu este medic, trebuie să mă duc la un consult urologic, mi s-a spus să mi se facă o ecografie. Am fost lovit cu piciorul între testicule, am reuşit să mă feresc de primul pumn, am reuşit să mă feresc de al doilea pumn, m-am dus până în pânzele albe să nu ripostez, că aş fi putut riposta, pentru că există înregistrări video pe care cred că merită să le vedeţi. Înregistrarea am depus-o la Poliţie, am ştiut că asta se va întâmpla, omul e în stare de orice.

Reporter: De la ce a pornit incidentul?

Mark-Christian Hermann: Domnul Kovacs Istvan de un an şi jumătate am impresia că are pentru mine o obsesie. Mă tot urmăreşte, inclusiv pe stradă, în centru mi se pune în faţă, aşa ca şi cum te-ar prinde într-o menghină şi nu te mai lasă să scapi de el. Şi la şedinţele de Consiliu de fiecare dată se poziţionează în spatele meu. Au fost şi alţi jurnalişti de faţă când s-a certat cu o doamnă să se ridice de pe scaunul respectiv, că e scaunul lui de Consiliu. Dacă vă uitaţi pe înregistrări, întotdeauna se pune în spatele meu. Veşnic vine, îşi dă cu părerea. Eu am încercat să tratez într-un mod maleabil şi eu eleganţă toată situaţia, în condiţiile în care pentru mine sunt deranjante veşnicile lui şicane. În sala de Consiliu, la început de şedinţe mă abordează, eu am zis că fiind persoană publică trebuie să mă pun la dispoziţia cetăţeanului şi trebuie să am o atitudine în sensul de a îndura mai multe. Ascult şi doleanţele oamenilor şi criticile. Nu este prima oară când intra după mine în magazine când mă vedea în centru. Intră după mine în cafenele. Şi ieri am prins un răgaz de 20 de minute între două treburi şi am intrat pe strada bolyai, într-un local unde de regulă iau de două-trei ori pe săptămână, în timpul zilei, o cafea cu o apă. Am locul meu acolo, unde mă pun, citesc presa, inclusiv Zi de Zi, mai schimb o vorbă cu câte o cunoştinţă, cu câte un prieten, după care plec în treaba mea. El vine după mine, intră în „Tutun”, şi începe să mă toace, că voi în Consiliul Local.. ieri a fost aceeaşi chestie. Am venit în „Tutun”, am comandat o cafea, o apă, m-am aşezat la o masă după ce mi-am luat ziarele de pe tejghea, o cunoştinţă mi-a făcut semn cu mâna să merg afară, am ieşit să schimb două vorbe, el a apărut între timp, a intrat în local, când m-am întors să îmi iau haina, că era frig, îmi spune că vezi că iau ziarele, că vreau să le citesc. Când m-am întors, el era aşezat la masa mea. Eu aveam pe masa mea lucrurile mele, paharul cu apa carbogazoasă, şi când l-am văzut că stă la masa mea mi-a pierit tot cheful şi m-am dus direct la tejghea să îmi achit nota de plată şi i-am spus şi barmanului: acesta iar a intrat cu bocancii peste mine, nu mai am nici un chef să rămân. În momentul în care eu eram la bar, el a început să îmi spună că: apropo, voi acolo în Consiliul Local… Şi i-am răspuns: Istvan, fii atent, că nu este prima oară când faci acest lucru, ai intrat în sfera mea privată, nu ştiu cum îţi permiţi să te aşezi la masa omului fără să îi ceri voie, pur şi simplu sunt sătul de acest comportament impertinent pe care eu îl iau drept incluziune în sfera mea privată, nu este în regulă ce se întâmplă. La care el a strigat cu voce tare: consiliere Hermann, lasă că o să am eu grijă de tine şi am să te rezolv eu. Şi i-am spus: vezi, veşnicile tale ameninţări, că în momentul în care nu primeşti reacţia sau răspunsul pe care îl vrei tu, mă ameninţi cu tot felul de chestii. M-a mai ameninţat de „n” ori, că postează pe Facebook şi nu i-am dat prea multă importanţă şi i-am spus că sunt sătul de textele astea care nu au nicio finalitate, care sunt fără sens. A strigat la mine: texte, îţi scot toţi dinţii din gură! Şi a sărit la mine, la bătaie. Şi se vede foarte clar cum eu stau la tejgheaua de la bar achitând nota de plată, a sărit la mine, am evitat un pumn, m-a îmbrâncit puternic, mi-am pierdut echilibrul, m-a mai lovit o dată cu pumnul, am evitat iarăşi, eu i-am făcut semn cu mâna, opreşte-te şi nu lovi şi a treia lovitură nu am putut să o evit. M-a nimerit în plin cu un picior între testicule. Pur şi simplu era un scaun la îndemână, eu mă tot feream. Sunt camere video, sunt persoane în jur, sunt oameni, nu ripostez. Şi nu am ripostat, pur şi simplu după lovitura în testicule am ţinut un scaun în faţa mea ca să îl ţin departe. Pur şi simplu am băgat o baricadă între noi doi.

Reporter: Ce s-a întâmplat apoi?

Mark-Christian Hermann: Băiatul de la bar a spus că a apăsat butonul de panică şi echipa de intervenţie este pe drum. S-a îndepărtat atunci de mine, m-a înjurat de mamă, (urmează înjurătura – n.a.), eu atunci mi-am scos telefonul din buzunar şi am pornit înregistrarea. Se aude cum îi cer socoteală, totuşi de ce mă înjură de mamă şi el m-a ameninţat din nou că îmi scoate toţi dinţii din gură. El s-a îmbrăcat, barmanul i-a spus să nu plece nicăieri pentru că echipa de intervenţie este pe drum, el a fugit afară din local. Între timp a apărut echipa de intervenţie, s-au lămurit foarte repede ce s-a întâmplat, au sunat ei la 112, a venit un echipaj de Jandarmerie şi persoanele de faţă i-au lămurit ce s-a întâmplat. A apărut între timp şi managerul de la „Tutun”, şi a spus inclusiv că nu este prima oară că intră în local (Kovacs Istvan David – n.a.) şi se leagă de mine şi se leagă de regulă de oameni. A mai spus că are note de plată neachitate, consuma băuturi alcoolice şi pleca, lăsând „gaură” angajaţilor, şi pentru el individul respectiv nu mai are ce căuta în local. Jandarmii m-au întrebat dacă doresc să depun plângere, am spus că da, că mi s-au cam adunat într-un an şi jumătate cu şicanele astea. Am mers la Poliţie cu cei doi jandarmi, când i-am spus ofiţerului de serviciu că au venit cu persoana vătămată de la incidentul de pe Bolyai, deja acesta zâmbea şi a spus că individul a fost deja la Poliţie să spună că a fost bătut, agresat, după care a plecat. Între timp, am aflat că l-a sunat pe Dan Maşca, că el e pe drum spre Poliţie, că o să depună plângere împotriva mea. În contextul în care eu am fost persoana agresată, martorii sunt acolo, înregistrările video sunt foarte clare, nu ştiu de unde pânde unde un agresor pozează brusc în rolul de victimă. Şi nu a făcut numai cu mine acest lucru. V-aş trimite nişte linkuri, sunt pe portalul Just. ro, a falimentat o firmă, a dat ţepe, nu a plătit angajaţi, n-a plătit furnizori, a cerut asistenţă de stat pentru a fi scutit de taxele de timbru, cheltuieli de judecată, deci domnul în cauză nici astăzi nu ştie nimeni din ce îşi câştigă existenţa, dar are timp ca să vină să ne şicaneze şi aşa mai departe. Eu am încercat să menajez, totuşi, situaţia într-un mod maleabil şi diplomat, dar când intră peste tine în local şi se aşează, invaziv, la masa ta, intrând cu bocancii în sfera ta privată, şi după aceea sărind la bătaie când i se spune foarte clar să mă lase în pace, nu mi se pare ok. Nu mi se pare ok că numai când e vorba de scandal şi mă agresează cineva şi mai şi răspândeşte delaţiuni de genul, să fie subiect de ştire.

Reporter: Totuşi, mie mi se pare ok că v-am sunat, tocmai pentru a afla ce s-a întâmplat. Nu era ok dacă publicam ceva fără să vă întreb nimic…

Mark-Christian Hermann: Să nu publicaţi pe site, vă rog, una e să publicaţi „consilier local agresat”, alta e să publicaţi „incident nu ştiu ce, implicat nu ştiu cine” şi nu vă supăraţi, dar el v-a căutat, presupun, înţelegeţi? Vă rog din suflet, nu publicaţi până nu vedeţi înregistrările.

Reporter. Haideţi să clarificăm ceva, vă rog! Eu n-am spus nici că o să public, nici că nu o să public. Nici n-am stabilit titlul înainte să vă sun. De obicei, titlul se stabileşte după ce se ascultă toate părţile implicate.

Mark-Christian Hermann: Am înţeles. Dar aţi ascultat două părţi, dar până să publicaţi vă rog să ascultaţi a treia parte, organul de cercetare. Vă rog frumos, mergeţi săptămâna viitoare la Poliţie, cereţi-le detalii, lămuriri, şi apoi vă rog… că e vorba, totuşi, de imaginea mea ca persoană publică. Eu n-am greşit nicăieri.

Reporter: Dar eu n-am spus că aţi greşit cu ceva… Eu doar v-am sunat cu rugămintea să explicaţi, dacă doriţi, ce s-a întâmplat. Nu v-am acuzat de nimic. Va fi luat şi punctul de vedere al autorităţilor, dar până atunci e important şi ce spun cei implicaţi în mod direct.

Mark-Christian Hermann: Nu este suficient doar ceea ce v-am spus eu. Lăsaţi să vă dea răspunsul final Poliţia şi Parchetul. Asta e rugămintea mea. Şi după acea scrieţi ce ştire doriţi dumneavoastră. Mă afectează foarte tare, eu de ieri, de la 5 – 5 jumătate, pur şi simplu nu mai îmi găsesc locul, înţelegeţi? Omul acesta are o obsesie pentru mine, uitaţi-vă pe înregistrările de la şedinţele de Consiliu. Se tot pune în spatele meu şi la început de şedinţă vine şi îmi tot distrage atenţia. Şi în timpul şedinţei îmi face comentarii, îmi spune ce ar trebui să fac, ce ar trebui să spun, şi la sfârşitul şedinţei vine la mine. Când mă întâlneşte în centru, mă opreşte, când intru într-un magazin, vine după mine. Când intru undeva să bea o cafea în linişte o jumătate de oră, intră după mine spunându-mi că sunt consilier. I-am spus: te rog frumos, vreau să am puţină linişte, să îmi văd de ale mele. Mă înţelegeţi? Am mers până în pânzele albe, să evit cu el orice conflict, orice situaţie, orice contact, pentru că veşnic e pus pe mine. Omul are probleme serioase şi în această poveste eu sunt victima! Nu îmi place postura aceasta, dar eu am fost agresat, eu am fost lovit!

Alex TOTH

PS. Vom reveni cu up-date-uri cu alte puncte de vedere/informaţii despre acest caz, în măsura în care acestea vor surveni redacţiei Zi de Zi.