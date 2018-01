Hirschmann Automotive România. Cifre impresionante la aniversarea unei companii mureșene de top.

Share



Una dintre cele mai importante firme private din județul Mureș, Hirschmann Automotive România își propune și pentru acest an rezultate foarte bune. Compania mureșeană a marcat la finalul anului trecut 10 ani de activitate, la o petrecere aniversară. Ce înseamnă acești 10 ani de performanțe în industria automotive și cum s-a desfășurat momentul aniversar am aflat din informațiile puse la dispoziție de conducera companiei mureșene la evenimentul din decembrie.



“Istoria noastră este precum evoluția productivității , cu urcușuri și coborâșuri. Important este că după 10 ani suntem acolo unde ne este locul – în topul clasamentului. Deși provocările din perioada 2014 – 2015 au fost foarte solicitante, am reușit să le depășim cu succes și să devenim mai puternici împreună.



În spatele acestor indicatori de performanță este foarte multă muncă, iar pentru aceasta le mulțumim tuturor angajaților Hirschmann România și familiilor acestora.

Ne adunăm din 114 localități ale județului Mureș, de pe o rază de aproximativ 60 de kilometrii. Lună de lună parcurgem împreună aproximativ 225.000 de kilometrii, adică 2.668.000 de kilometrii pe an. Asta înseamnă că facem ocolul pământului pe la Ecuator de mai bine de 5 ori pe lună si de aproape 64 de ori pe an. Continuând ideea asta cu cifrele prezentate mai jos, am putea spune că munca noastră și produsele pe care le fabricăm fac lumea să se miște.



Momentan în echipa Hirschmann Romania suntem aproape 1700 de membrii, dintre care 20 de angajați au împlinit 10 ani alături de companie. De la începuturi, au trecut în total 120 de luni sau 3653 de zile. Până aici a fost simplu, dar putem merge mai departe cu acest calcul. Iată câteva cifre interesante:

• 87.672 de ore sau 5.260.320 de secunde

• 456.307.140,05 cifra de afaceri în euro

• 502.396.608 de produse finite fabricate

• 2760 de tipuri de produse unice

Toate acestea reprezintă succesul întregii echipe! În fiecare secundă au fost realizate 96 de produse și s-au obținut 87 de euro din vânzări. Având în vedere angajații actuali, pe întreaga perioada de 10 ani, putem spune că fiecare angajat a fabricat 295.527 de produse.



Pentru a celebra cei 10 ani de Hirschmann România, am organizat o petrecere la care au fost invitați toți angajații. Am petrecut împreună, ne-am simțit bine împreună, ca o familie. Colegilor care au împlinit și ei 10 ani alături de companie li s-a recunoscut loialitatea și au fost premiați. Adițional, toți participanții la petrecere au avut șansa să câștige un premiu la tombola organizată, în urma căreia s-au acordat 100 de premii. Un alt moment special a fost înmânarea cupelor de performanță pentru productivitate, calitate, îmbunătățire continuă si organizare și disciplină (Sistemul 5S).

La mulți ani Hirschmann România și întregii echipe !”