Rectorul UMF Târgu-Mureş, opinii despre miniştri propuşi pentru Educaţie şi Sănătate

Rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie (UMF) din Târgu-Mureş, Leonard Azamfirei, a declarat sâmbătă, pentru Agerpres, că ministrul propus pentru portofoliul Educaţiei, Valentin Popa, cunoaşte în detaliu realităţile şi problemele învăţământului superior românesc şi este un susţinător al reformelor în mediul universitar.

„Îl cunosc ca fiind un susţinător al reformelor din mediul universitar, un analist critic al situaţiei existente, dar şi un furnizor de soluţii. Ca rector al Universităţii din Suceava, are meritul de a fi contribuit direct la creşterea prestigiului acestei universităţi. Ştiu că este un bun manager şi porneşte cu atuul cunoaşterii din interior a nevoilor pe care le au universităţile în ceea ce priveşte finanţarea, investiţiile, creşterea calităţii procesului de educaţie, internaţionalizarea. Cu siguranţă, are forţa de argumentare şi îmi exprim speranţa să o manifeste şi pe cea de acţiune. Va trebui însă să se aplece cu atenţie şi spre învăţământul preuniversitar care, pentru fiecare ministru, a fost zona cea mai vulnerabilă. Nu mă îndoiesc că în noua sa calitate va putea beneficia de experienţa mai amplă a unor colegi ai domniei sale în domeniul coordonării procesului de învăţământ”, a spus Leonard Azamfirei.

În ceea ce priveşte propunerea pentru Ministerul Sănătăţii, cu care UMF Târgu-Mureş trebuie să colaboreze, Leonard Azamfirei a opinat că venirea Sorinei Pintea din sistemul medical poate fi un avantaj, însă şi un adevărat act de curaj.

„Despre doamna Sorina Pintea propusă la Ministerul Sănătăţii, necunoscând-o, nu am o opinie formată. Faptul că vine din sistemul medical poate să fie un avantaj, dar în dreptul domniei sale pot spune doar că are curaj prin acceptul de a prelua conducerea unui minister care i-a învins pe toţi miniştrii precedenţi. Structurile birocratice din acest minister sunt indestructibile, arta de a dovedi „legal” cum nu se poate, a atins perfecţiunea”, a mai afirmat rectorul UMF Târgu-Mureş.

Leonard Azamfirei a precizat însă că „evaluarea asupra celor doi miniştri desemnaţi este una strict profesională, păstrând o echidistanţă politică” şi nedorind să dea comentariului său „nicio inflexiune sub acest aspect”.

(Sursa: www.agerpres.ro)