Adio, căutători în gunoaie la Târgu-Mureş? Primarul Dorin Florea, plan pentru stoparea “cumpărăturilor la mallurile de la containere”

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureş, Dorin Florin, a anunţat miercuri, 31 ianuarie, că autorităţile locale din “Oraşul trandafirilor” vor demara, în viitorul apropiat, o campanie de menţinere a igienei prin interzicerea cotrobăitului prin containerele de gunoi menajer.

“Una din ambiţiile din acest an şi mi-am pus în minte foarte serios să pot să disciplinez zonele murdare. E vorba de a lucra mai eficient cu populaţia certată cu curăţenia şi cu legea, cum e cea din zona Valea Rece. Adică, dacă Primăria face un efort de a le construi locuinţe, dacă plătim curăţenia, am pretenţia să o şi păstreze. Am început un amplu proiect de prevedere a accesului unor populaţii aşa zis defavorizate – dar nu e defavorizată, ci pur şi simplu este un mod de viaţă – care merge la cumpărături la “mallurile de la containere”. Am dat dispoziţie Poliţiei Locale, foarte dur, şi în colaborare cu Poliţia Municipală – ieri am fost la raportul lor şi am stabilit noi metode şi posibilităţi de colaborare, în continuare foarte bune – dar atributul nostru strict este de a-i determina să îşi facă curăţenie şi să îşi păstreze curăţenia în Valea Rece. Am de gând să stopăm accesul şi cotrobăirea prin gunoi. E foarte greu. Va fi foarte greu, dar o să cer şi sprijinul populaţiei, o să avem nişte acţiuni pe care nu vi le pot devoala acum”, a afirmat Dorin Florea.

Alex TOTH