Proiect „Acces Centenar 2018” la Cheţani

Administrația locală a comunei Chețani a solicitat o finanțare, în valoare de 200.000 de lei, prin intermediul sesiunii a doua de depunere în cadrul proiectului „Acces Centenar 2018”, informează refleqtmedia.ro.

Potrivit sursei citate, proiectul este dezvoltat de Ministerul Culturii și Cultelor și are ca obiectiv reabilitarea, crearea sau modernizarea de obiective culturale și nu numai, în contextul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. În acest sens, administrația locală a comunei cârmuite de Emil Mocan a solicitat fonduri de la Minister pentru reabilitarea Bisericii Greco-Catolice de Lemn. Biserica de lemn, care are hramul „Sfinții Arhangheli” datează din secolul XVIII și figurează pe lista monumentelor istorice din județul Mureș, sub numărul MS-II-m-B-15626.

Actualmente, edificiul cultural se află într-o stare avansată de degradare, din pricina intemperiilor, acoperișul acesteia, dar și structura din lemn fiind deteriorate.

(Redacţia)