Green Residence, un proiect rezidențial la cel mai înalt nivel!

„Există un potențial în piață, iar noi avem experiența de business, resursele și ambiția de a crește constant. Am mizat întotdeauna pe calitate și pe curajul de a ne dezvolta în zone noi de activitate, așa că suntem deja la al doilea proiect imobiliar”, spune Bernát Nyulas, managerul general Fomco Group, argumentând de ce se află la al doilea proiect imobiliar marca Ideal Home.

Green Residence este un complex cu două imobile de apartamente (P+9, respectiv P+10), amplasat în cartierul Tudor, la ieșirea din oraș spre Livezeni. Punctele forte sunt vecinătatea zonelor comerciale, combinată cu cea a pădurii din apropiere și zona verde care aduce liniștea și o calitate excelentă a aerului.

Atuurile Green Residence

Pe lângă calitatea materialelor și zona excelentă, Green Residence vrea să arate că se poziționează clar în segmentul apartamentelor de calitate premium. Sunt incluse astfel în pachetul standard sistemul de securitate, locurile de parcare, spațiile verzi amenajate sau zonele de agrement pentru copii, totul cu acces direct din drumul principal, la câteva minute de școli, supermaket-uri grădinițe sau transport în comun.

Apartamente spaţioase, cu compartimentare inteligentă

Pentru că nevoile clienților în materie de finisaje nu pot fi întru totul previzionate, apartamentele vor fi predate semifinisate. Rețeta pare că a prins extraordinar de bine la cumpărători, spune Szidónia Székely, manager de proiect Ideal Home: „Apartamentele sunt spațioase, luminoase, cu o compartimentare inteligentă, terase imense, pachete flexibile de finanțare și posibilitatea de a negocia direct cu noi, în situații mai speciale. Așa se face că am ajuns rapid la o rată de rezervare de peste 70% și am fost nevoiți să deschidem o listă de pre-rezervare pentru cel de-al doilea imobil. Cele mai căutate apartamente sunt cele cu o cameră, care au o suprafață utilă de 45 de metri pătraţi, categorie unde momentan nu mai sunt oferte disponibile. De asemenea, datorită numeroaselor cereri din partea familiilor tinere cu copii, unde era necesară o configurare mai inteligentă a spațiului, la un buget acceptabil, printr-un efort destul de mare, am reușit să schimbăm două tronsoane, le-am recompartimentat în apartamente cu trei camere, cu bucătărie de tip open space, două camere mai mici și living spațios de 25 de metri pătraţi”.

Astfel, s-a ajuns la o ofertă destul de interesantă, un apartament cu o suprafață utilă de 73,60 de metri pătraţi, la 57.900 euro plus TVA, care în perioada sărbătorilor sunt într-o campanie promoțională, cu preț final de 55.005 euro plus TVA.

Finanțare și calitate premium

Pentru că, de multe ori, toate planurile ambițioase ale cumpărătorilor se lovesc de limitările financiare, Ideal Home vine în proiectul Green Residence cu un pachet interesant de finanțare directă, destinat în special persoanelor care lucrează în străinătate. Pentru acest gen de clienți, dar nu numai, o condiție esențială este calitatea ireproșabilă a apartamentelor, zonă în care Green Residence investește serios. Apartamentele se predau, așadar, cu pereți interiori tencuiți și vopsiți în alb, pardoseli pregătite pentru finisajul final, uși metalice echipate cu sisteme de siguranță la intrare, tâmplărie PVC 5 camere, cu geam termopan triplu-stratificat, instalația electrică cu prize și întrerupătoare montate, instalația de date, cablu tv, interfon, termostat pentru reglarea temperaturii, precum și senzor de gaz, instalația de încălzire și apă-canal cu centrală termică individuală pe gaz în condensație, inclusiv calorifere, circuite de încălzire îngropate multistrat de tip Pexal, balcoane placate cu gresie de exterior, izolație interioară peste placă, cu polistiren.

Stadiu avansat al lucrărilor de execuție

Pentru că interesul este ridicat și lucrările au înaintat în acest an în ritm alert. Szidónia Székely, manager de proiect Ideal Home, detaliază: „Putem spune cu mândrie că suntem primul dezvoltator din Târgu-Mureș cu un proiect la cel mai înalt nivel, atât la propriu, pentru că vorbim de un P+10, cât și la figurat. La primul imobil am ajuns la execuția nivelelor superioare, unde lucrăm la structura de rezistență și turnarea stâlpilor de beton. Din toamnă a fost demarată închiderea exterioară, realizată din cărămidă de înaltă calitate marca Termobloc de 30 de centimetri, cu proprietăți termoizolante, cu profil și un gol adecvat introducerii de izolație, o permeabilitate bună și o rezistență termică ridicată. Au fost demarate, de asemenea, și lucrările de compartimentare, realizate din cărămidă de 20 de centimetri, respectiv cărămidă de 12 centimetri pentru zidurile interioare în apartamente”.

Tâmplăria, una din cheile unei izolări premium

Unul dintre cele mai importante aspecte în cazul unei tâmplării este capacitatea de a împiedica migrarea aerului cald, din interior spre exterior (în sezonul rece) și din exterior spre interior (în sezonul cald). În cazul Green Residence, dezvoltatorul a ales produsele din gama Salamander, cu profile cu cinci camere de la Termorom Prod, cu cel mai înalt calificativ de izolare. Mai exact, locatarii Green Residence vor avea tâmplărie cu profile Salamander, seria SL, clasă A, feronerie marca Roto NT și cu sticlă în trei straturi de tip Four Season.

Green Residence în cifre

– 168 de apartamente;

– 144 locuri de parcare;

– 36 apartamente cu o cameră, cu suprafețe utile între 39 și 48 de metri pătraţi;

– 88 apartamente cu 2 camere, cu suprafețe utile cuprinse între 73 și 81 de metri pătraţi;

– 40 apartamente cu 3 camere, cu suprafețe utile de 74 de metri pătraţi;

– 4 apartamente cu 4 camere tip Penthouse, cu suprafețe utile de 125 de metri pătraţi.

Centrale termice în condensare Ariston

În materie de centrale termice, Ideal Home a optat la Green Residence pentru modele Class ONE, în condensare, de la Ariston. Principalele avantaje sunt:

– Un nou schimbător de căldură din oțel-inox, ce oferă fiabilitate și durabilitate;

– Secțiuni mărite pentru un debit mai mare cu 142%;

– Display LCD;

– Clasa A+ Raport de modulare 1:7;

– Posibilitate de conectare cu Ariston NET;

– Protocol de comunicare BusBridgeNet®;

– Funcția AUTO și Confort ;

– Sistem silențios intern optimizat.

În rândul furnizorilor și a partenerilor premium, merită amintiți: SC AT Studio, proiectant general, SC Multinvest SRL, proiectant de rezistență, SC Impuls Decor și Sahara Industrial, subantreprenori pe partea de execuție structură, arhitectură și finisaje, SC Instaldi și Profi Instal, care împreună livrează și sunt responsabili de execuția instalaţiilor termice şi sanitare, precum și Electro Prodcom, echipa răspunzătoare de Instalații Electrice, și Termorom Prod. Astfel, s-a întregit o echipă atentă la cele mai fine detalii ale viitoarelor locuințe. Iar, dacă nu sunteți convinși, dezvoltatorul vă invită să urmăriți evoluția proiectelor pe pagina de Facebook Green Residence_Tîrgu-Mureş, precum și pe pagina web www.apartamentemures.ro.

În cazul în care doriți și o prezentare, reprezentanții Ideal Home vă răspund la numărul de telefon 0726-136.653 și vă pot programa pentru o vizită la fața locului.

La Green Residence, calitatea va face diferența!

Florin Marcel SANDOR