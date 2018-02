La o săptămână de la debutul în cinematografe, filmul „Banditul Whisky” a fost vizionat de 14.000 spectatori

Share



Filmul „Banditul Whisky” / „A Viszkis” a fost văzut de 8726 de spectatori în weekendul premierei și de 14.008 de spectatori până pe 1 februarie 2018. Producția se bazează pe cazul real al banditului de cetățenie română Attila Ambrus, ce a operat în anii 1990 „cu o cutezanță pe care oamenii o văzuseră, până atunci, doar în filme”, se anunță într-un comunicat de presă emis de către Gloria-Mona Stroescu, Consultant PR Taylor Projects.

„Banditul Whisky” prezintă povestea adevărată a celui mai mare spărgător de bănci și oficii poștale din Estul Europei, un bărbat plecat din România, care a acționat în Ungaria în anii 1990. Lansat în cinematografe, filmul a fost difuzat și în casele de cultură din câteva localități din România fără săli de cinema. Cinemobilul distibuitorului „Taylor Projects” a vândut aproape 5000 de bilete la film, din 26 ianuarie până joi, 1 februarie.

„M-a surprins reacţia cinematografelor din România, am fost sunaţi din Medgidia, Caransebeş, Vulcan că doresc în cinematografe acest film”, a declarat – pentru Agerpres – Venczel Endre, reprezentantul Taylor Projects, distribuitorul filmului. „Ideea iniţială a fost să aducem acest film în Transilvania, pentru că Ambrus Attila era plecat de aici, cetățean român de etnie maghiară. Fiind acest interes mare, pe 26 ianuarie am lansat filmul în 21 de cinematografe, de la Suceava la Medgidia, de la Caransebeş la Cluj. În Transilvania avem şi un cinemobil, ducem filme şi în localităţile în care nu există cinematograf, precum Târgu Secuiesc, Odorhei, Gheorgheni, Sălaj etc.”.

Întrebat cum comentează succesul filmului, Tamás Hutlassa, producătorul Banditului Whisky, spune că „experiența hollywoodiană a regizorului Nimród Antal a contribuit foarte mult la calitatea acestui film, punându-l în rând cu producțiile americane. De asemenea, alegerea personajului, ne-a adus succes și faptul că brandul Banditul Whisky este foarte cunoscut”.

Născut lângă Miercurea Ciuc, Attila Ambrus, viitorul Bandit Whisky, a avut o copilărie grea. Mama l-a părăsit când încă nu împlinise nici doi ani, iar tatăl l-a crescut recurgând la violență, după care l-a abandonat. Cleptoman din fire, băiatul intră frecvent în bucluc. Îngerul păzitor îl reprezintă una dintre bunici, care îl ia sub aripa ei protectoare, însă moare pe când Attila avea numai nouă ani. Drama este uriașă și are efecte devastatoare asupra băiatului.

Cu un an înainte de căderea Ceaușeștilor, Attila Ambrus fuge din țară, în Ungaria, călătorind sub un tren de marfă. Este acceptat în echipa de hochei din Budapesta dar, simultan, începe să jefuiască bănci și oficii poștale. Timp de șase ani, poliția ungară nu reușește să-l prindă. Devine popular pentru că face de râs autoritățile, dezvăluindu-le incompetența. Într-un final este prins și ispășește 13 ani de închisoare. Acum scrie romane polițiste, are legitimație de jurnalist și propriul brand de olărit. În plus, a colaborat vreme de trei ani cu regizorul Nimród Antal pentru realizarea scenariului filmului.

Întrebat cum comentează faptul că Banditul Whisky era adulat de cetățeni în anii 1990, Tamás Hutlassa, producătorul filmului, spune:

„Cred că avea în el o cutezanță pe care oamenii o văzuseră, până atunci, doar în filme. A avut curajul să facă ceva ce nu mai văzusem decât în filme. Era la o distanță palpabilă un om în carne și oase care îi înfruntă pe polițiști în stradă, sau jefuiește el însuși bănci, un lucru care până atunci fusese pentru opinia publică un lucru mistic, vecin cu miracolul, și dintr-o dată era prezent acolo. Probabil a avut un rol și faptul că el este un foarte bun comunicator, deși la acea vreme nu l-am prea auzit pe el personal, dar a reușit, într-un fel, să-și creeze o imagine favorabilă datorită căreia oamenii îl simpatizau. Iar faptul că mereu era cu câțiva pași înaintea polițiștilor, i-a fost, fără îndoială, de mare ajutor, cred că și acest lucru le plăcea oamenilor.”

Filmul este distribuit de Taylor Projects și susținut de Institutul Balassi.

La Târgu-Mureș, filmul rulează la Cinema Arta și la Cinema City – Promenada.