Elita dansului sportiv se va reuni la Târgu-Mureș

Naționalele de Dans Sportiv, competiție de prestigiu în Sala Sporturilor

Naționalele de Dans Sportiv, după 14 ani revin la Târgu-Mureș

Sala Sporturilor din Târgu-Mureș va găzdui în perioada 2-4 martie ediția din acest an a Campionatului Național de Dans Sportiv. Întrecerea este una dintre primele competiții majore organizate în acest an în Târgu-Mureș și va reuni la start peste 800 de sportivi din întreaga țară. Este totodată prima ediție după anul 2004 în care această întrecere este organizată la Târgu-Mureș. Acest lucru se datorează mai multor factori. Președintele Federației Române de Dans Sportiv este reghineanul Vasile Gliga, care este și vicepreședintele Biroului Federației Internaționale de specialitate. Totodată, județul Mureș ocupă un loc fruntaș în dansul sportiv românesc, cu peste 100 de medalii la Campionatele Naționale, dar se poate lăuda cu numeroase medalii cucerite în întreceri internaționale, culminând cu cele patru titluri de campioni mondiali. Trei dintre acestea au fost obținute de perechea Paul Moldovan-Cristina Tătar, sportivi ai clubului Dance Art Târgu-Mureș (la Tineret Latino, în anul 2012, la Beijing, la U 21 în 2013, în Spania și tot la U 21 în anul următor, de asemenea în Spania), sau cel cucerit în 2015 la Show Dance Latino Adult (19-35 ani), reușit în China de perechea de la Dansul Viorilor Reghin Roman Ciflicli-Mirona Gliga. Competiția a fost prefațată de către președintele Federației Române de Dans Sportiv Vasile Gliga, de vicepereședintele Consiliului Județean Mureș Alexandru Câmpeanu, în calitate de partener și Somodi Katalin, în calitate de organizator, vicepreședinte al Asociației Județene de Dans Sportiv și al clubului Dance Art Târgu-Mureș.

De asemenea, la startul competiţiei se va alinia şi multiplul campion naţional Rareş Cojoc, care are în palmares nu mai puţin de 15 titluri de campion naţional al României. Rareş Cojoc va evolua alături de Andreea Matei, sportivă alături de care în decursul anului 2017 a obţinut mai multe rezultate foarte bune pe plan internaţional.

Secțiunea Latino, șanse de a fi omologată la Jocurile Olimpice

Vasile Gliga a oferit câteva informații suplimentare referitoare la șansele acestei discipline sportive, care a cunoscut un mare avânt în ultimii ani în România. „Suntem onorați să organizăm din nou o ediție a Naționalelor, la care vor prticipa toți dansatorii sportivi de valoare din România. Este și o recunoaștere a rezultatelor obținute de sportivii mureșeni și suntem mândri că ne aflăm în topul național. Pentru mine dansul sporiv înseamnă aproape totul, o disciplină care împletește în cel mai frumos mod arta cu sportul, iar Mureșul a contribuit din plin la rezultatele deosebite obținute de dansul sportiv românesc în ultimii ani. Din fericire am reușit să ne alăturăm numeroși parteneri pentru ca organizarea acestei ediții să decurgă în cele mai bune condiții”, au fost cuvintele de deschidere exprimate de Vasile Gliga. Acesta a menționat că a militat și va milita în continuare pentru ca dansul sportiv să fie introdus inclusiv în programele școlare, specificând că această disciplină are mari șanse ca din ediția viitoare a Jocurilor Olimpice să fie inclusă prin secțiunea Latino în cadrul familiei sporturilor olimpice. „Dansul înseamnă în primul rând mișcare, iar mișcarea înseamnă sănătate. Am insistat și voi continua să insist pentru ca dansul să fie introdus în programele școlare, inclusiv dansul popular, mai ales că sunt șanse mari ca de la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice secțiunea Latino să figureze în programul Jocurilor Olimpice”, a menționat președintele FR Dans Sportiv.

În calitate de partener al competiției, vicepreședintele Consiliului Județean Alexandru Cîmpeanu și-a exprimat la râmdul său întreg sprinijnul pentru ca acest eveniment să se desfășoare în cele mai bune condiții. „Acum la începutul unui an important pentru România, anul Centenarului Marii Uniri, ne bucurăm să găzduim un eveniment de o asemenea importanță la Târgu-Mureș, cu un număr atât de mare de participanți. La fel ca și multe alte ramuri sportive, dansul este unul care formează caractere, disciplinează, oferă relaxare, confort, dar sănătate totodată. Pe lângă rolul benefic, am constatat că mulți dintre practicanții acestei discipline evoluează până la vârste înaintate, persoane care pot fi chiar de invidiat. Avem un număr foarte mare de practicanți, avem nume care au reprezentat și reprezintă cu cinste județul Mureș și România, una dintre țările cu cele mai multe medalii cucerite în ultimii ani în competițiile internaționale la dans sportiv. Acest lucru se datorează în mare măsură și celor prezenți aici de față, președintele federației și doamna Somodi Katalin, care a pregătit și pregătește mari campioni. Noi ne exprimăm întreg sprijinul pentru asemenea inițiative și sperăm că organizarea unui asemenea eveniment să aducă prestigiu orașului nostru”, a menționat Alexandru Cîmpeanu.



Numeroși debutanți la Cupa Mureșul

În paralel cu competiția națională, care se va desfășura la toate categoriile de vârstă, întrecerile vor debuta cu cea de-a doua ediției a Cupei Mureșul, în organizarea Asociației Județene de Dans Sportiv. Dacă printre cei peste 800 de sportivi care vor fi prezenți la întrecerile Naționalelor se estimează ca participarea sportivilor mureșeni să fie în jurul cifrei de 20 de perechi, la întrecerile Cupei Mureș vor debuta numeroși sportivi începători. „Pe lângă sportivii deja consacrați, care vor evolua în cadrul Campionatului Național, vor avea șansa de a participa la întreceri și numeroși copii în cadrul Cupei Mureșul. Vor fi trei zile de sărbătoare, în care nu doar dansul sportiv va avea de câștigat, ci și orașul nostru, Palatul Culturii fiind ales și ca simbol cu această ocazie”, a specificat Somodi Katalin. Întrecerile acestei competiții „secundare” vor fi arbitrate de către reprezentanții cluburilor participante din țară, dar pentru a elimina orice suspiciuni în ceea ce privește subiectivismul deciziilor, pentru desemnarea învingătorilor în întrecerile Campionatului Național juriile vor fi alcătuite din arbitri internaționali.

Așadar, weekendul 2-4 martie va fi unul de înaltă ținută, cu spectacole de gală la cel mai înalt nivel.