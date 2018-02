Primarul Dorin Florea propune birouri modulare pentru Poliţie, pe pârâul Poklos

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureş, dr. Dorin Florea, a scris, zilele trecute, pe pagina sa de Facebook, că susţine demararea unui studiu care să analizeze oportunitatea amplasării unor construcţii modulare pe cursul pârâului Poklos, între strada Secerei şi complexul „Furnica”.

„Din lipsa spaţiilor alocate Inspectoratului de Poliţie al Județului Mureș, ce îşi desfăşoară activitatea pe strada Borsos Tamas, propun reluarea unui proiect mai vechi. Astfel, am avut discuţii şi mă bucur că am găsit înțelegere din partea directorului executiv al Apelor Române sucursala Mureș, domnul Cristian Bratanovici, aşa încât să demarăm de urgenţă un studiu privind realizarea unui proiect îndrăzneț, dar extrem de necesar, pe cursul pârâului Poklos, între strada Secerei şi complexul „Furnica”. Concret, analizez posibilitatea să amplasăm câteva construcții modulare pe cursul pârâului, în care să funcționeze anumite servicii ale Poliţiei – eliberarea de caziere, serviciul rutier, serviciul paşapoarte etc., servicii solicitate intens de târgumureșeni. Printre aceste amplasamente modulare care pot fi realizate din structuri ușoare, metalice, vor fi intercalate și locuri de parcare, astfel încât toți cetățenii să fie mulțumiți. Voi reveni cu mai multe detalii în prima conferință de presă”, a precizat Dorin Florea.

(Redacţia)