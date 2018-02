BC Mureș, la răscruce

Share



După ce a susținut cinci finale în patru ani, trei cu titlul național pe masă și două în Cupa României, echipa masculină de baschet BC Mureș Târgu-Mureș a devenit una dintre cele mai iubite echipe din oraș. A doua parte a campionatului trecut și cea actuală a înregistrat însă cel mai puternic regres al echipei care umplea deseori Sala Sporturilor din Târgu-Mureș. Echipa a reușit să strângă și înaintea sezonului actual un lot competitiv, cu jucători străini rămași sau localnici reveniți în orașul natal, a obținut câteva victorii în fața unor echipe fruntașe. Criza financiară manifestată la finalul ediției trecute a continuat și mulți dintre aceștia au părăsit gruparea mureșeană. Goran Martinic, idolul suporterilor în ultimele ediții a rămas unul dintre cei mai valoroși jucători ai campionatului, dar pentru SCM U Craiova, alții dintre jucătorii străini au plecat la rândul lor. Echipa a înregistrat în ultima perioadă rezultate dintre cele mai dezamăgitoare, prezentându-se la unele partide cu loturi mult reduse numeric, uneori cu doar șase jucători, și aceia tineri localnici. Inevitabil, înfrângerile s-au ținut lanț, majoritatea la diferențe cel puțin surprinzătoare pentru una dintre cele mai apreciate echipe ale ultimelor sezoane.

Se dorește dispariția echipei?

Cu șase jocuri rămase de disputat din sezonul regulat al ediției, BC Mureș ocupă locul 10, dar cu șanse mici de mai putea urca în clasament. Pentru mureșeni ar urma două partide pe teren propriu în care ar putea spera în obținerea unor noi victorii. Vor susține partida restanță cu Politehnica Iași pe teren propriu, sâmbătă, 10 februarie, de la ora 18.00 și la reluarea campionatului ar urma să întâlnească tot pe teren propriu, în 3 martie, Timba Timișoara. Dacă în teorie problema retrogradării nu ar trebui să se pună, ultimele două clasate aflându-se mult sub nivelul celorlalte competitoare, problema care se pune este dacă echipa va putea încheia campionatul.

Problemele clubului au fost scoase în evidență în cursul zilei de miercuri, când conducerea clubului, președintele Béres Loránd, vicepreședintele Vlad Amariei, împreună cu staff-ul tehnic, antrenorii Szászgáspár Barnabás și George Trif și doi dintre cei mai reprezentativi jucători, Sánta Szabolcs și Alin Borșa, au prezentat în fața presei problemele reale cu care se confruntă clubul. Problema de bază este neonorarea contractului din partea principalului sponsor, Azomureș SA, care nu și-a onorat doar o foarte mică parte din contractul semnat în urmă cu un an an, mai exact nici o treime din valoarea acestuia. „Din păcate, problemele financiare persistă și sunt cele mai grave din istoria clubului. Mai existăm cât de cât doar datorită unor sponsori privați, dar nu mai putem continua așa, nu mai putem exista fără susținerea promisă. Avem datorii față de unii dintre jucătorii care au evoluat în ediția trecută, alte datorii față de firma care ne-a asigurat transportul. Firma Azomureș ne-a fost alături an de an, avem numele ei trecut pe parchetul sălii, pe echipamentul jucătorilor, avem un contract în vigoare, dar neonorat doar în prea mică măsură. Un club trebuie susținut, sarcina este a conducerii, dar un sponsor principal nu poate fi înlăturat așa, de pe o zi pe alta, fără ca acesta să-și prezinte în prealabil retragerea susținerii”, a specificat președintele mureșenilor.

Vlad Amariei: „BC Mureș este sabotată!”

Numit în funcția de vicepreședinte la începutul sezonului actual, Vlad Amariei consideră că retragerea sprijinului față de echipa de baschet are alte substraturi. „Situația actuală a echipei poate fi considerată chiar una dezastruoasă. Dacă echipa de fotbal a dispărut, nu înseamnă că același destin trebuie să-l aibă și baschetul. Cea de fotbal a fost alcătuită și condusă pe considerente politice, dar cea de baschet poate fi considerată echipa comunității. Alături de orice echipă trebuie să se afle un sponsor puternic, iar retragerea acestuia atrage deseori după sine și retragerea unor sponsori mai mici. Părerea mea personală este că echipa este sabotată, iar cei care trag ponoasele sunt antrenorii și jucătorii locali care au evoluat și această perioadă cu sufletul. Acum am ajuns în situația de a nu mai putea încheia campionatul. Jucătorii sunt neplătiți de mai multe luni și dacă această situație nu va fi reglementată de urgență, este posibil să nu mai avem suficienți jucători pentru următoarele partide”, a adăugat Vlad Amariei.

„Nu mai avem cum să ne motivăm jucătorii”

Printre cei care au acceptat o adevărată provocate sunt în primul rând antrenorii Szászgáspár Barnabás și George Trif, alături de jucătorii care au acceptat reducerea salariilor în urmă cu un an și acela neonorat de mai multe luni. „Este foarte trist că am ajuns să purtăm aceste discuții. Noi am acceptat provocarea, ne-am propus reconstruirea echipei, revigorarea sportului mureșean, am redus contractele jucătorilor, ne-am bazat în special pe autohtoni, mulți crescuți la clubul nostru, dar am ajuns în situația în care nu-i mai putem motiva nici pe aceștia. În aceste condiții am încheiat totuși cu capul sus și ultima ediție, am jucat finale de campionat și Cupa României cu cea mai ieftină echipă alcătuită din jucători localnici. Suntem acuzați de folosirea banilor publici, dar am ajuns ca jucătorii să nu mai aibă încredere nici în noi, ne simțim vinovați că-i mințim, îi menținem cu promisiuni”, a specificat antrenorul mureșenilor.

La întâlnire a participat căpitanul Sánta Szabolcs, un produs al baschetului mureșean, care a prezentat și punctul de vedere al jucătorilor. „În afara celor prezentate de către conducerea clubului și a antrenorilor, eu pot sublinia punctul de vedere al jucătorilor. Situația este de-a dreptul inacceptabilă, iar în aceste condiții nu mai putem vorbi despre sport profesionist și performanță. Unii ne-am asumat responsabilitatea de a juca și pe bani puțini, unii joacă și așa neplătiți, sau fără contracte. Adevărul este că ne simțim umiliți, mințiți chiar și situația nu mai poate continua. După ce ne-am aflat mai mereu printre fruntașe, acum pierdem de câteva meciuri la diferențe de 30-40 de puncte pentru că nu mai avem jucători. Vom mai juca meciul următor, dar nu știm dacă vom mai avea cu cine juca în cel care va urma după”, a specificat și căpitanul BC Mureș.

Echipa va mai disputa așadar partida de sâmbătă, dar pentru următorul joc nu este sigur că în lot se vor mai afla suficienți jucători.