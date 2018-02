Parteneriate internaţionale pentru Centrul pentru Protecţia Datelor din cadrul Universităţii „Petru Maior”

Share



O delegaţie a Centrului pentru Protecţia Datelor din cadrul Universităţii „Petru Maior” (UPM) din Târgu-Mureş a participat, în perioada 24-26 ianuarie, la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Internaționale CPDP 2018 ”Computers, Privacy & Data Protection – The Internet of Bodies”, care a reunit la Bruxelles specialiști din domeniul protecției datelor cu caracter personal din întreaga lume.

80 de sesiuni de discuţii

În contextul aplicării Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General privind Protecția Datelor – GDPR) începând cu data de 25 mai 2018, se remarcă un interes deosebit pentru crearea unui climat de încredere, armonizarea nivelului de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește activitățile de prelucrare la nivelul Uniunii Europene și nu numai.

„Cele 80 de sesiuni de discuții din cadrul conferinței au avut ca temă generală găsirea soluțiilor în vederea consolidării securității juridice și practice pentru persoane fizice, operatori economici și autorități publice. Astfel, un rol central în acest proces îl au centrele de cercetare din mediul academic, în special prin activitățile de cercetare și diseminare, conștientizarea publicului larg cu privire la importanța protecției datelor cu caracter personal”, au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii Centrului pentru Protecţia Datelor din cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Participare selectă

Alături de Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş, la eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai următoarelor universități: Queen Mary University of London (Marea Britanie), Ohio State University Moritz College of Law (SUA),Tilburg University (Olanda), University of Cambridge (Marea Britanie),University of Turin (Italia), University of Copenhagen (Danemarca), University of Amsterdam (Olanda), University of Edinburgh (Marea Britanie), University of Luxembourg (Luxemburg), Leiden University (Olanda), Northeastern University (SUA), Ghent University (Belgia), New York Law School (SUA), University of Illinois (SUA), University of Amsterdam (Olanda), Radboud University, Nijmegen (Olanda), Göttingen University (Germania), Universidad CEU San Pablo (Spania) şi Bond University (Australia).

Paşi pentru viitoare colaborări

În acest context, din partea Centrului pentru Protecția Datelor din cadrul Universității “Petru Maior” din Târgu-Mureș a participat o delegație alcătuită din Hilda Șumălan, Laurențiu Bucur şi Andrei Mariș, delegaţi care au oferit suport și asistență în cadrul mai multor sesiuni.

„Pentru delegația Centrului pentru Protecția Datelor participarea la această conferință a reprezentat oportunitatea de a promova la nivel ridicat activitatea Centrului, imaginea Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș, precum și pași concreți pentru încheierea unor colaborări fructuoase cu alte centre de cercetare din medii universitare, Fundamental Rights Agency, Privacy Perfect, Comisia Europeană și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”, a declarat conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, director al Centrului pentru Protecția Datelor din cadrul Universităţii “Petru Maior” din Târgu-Mureş.

Alex TOTH