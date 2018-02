Dan Maşca (POL), făcut şah mat de Alina Rădulescu (Primăria Târgu-Mureş)!

Share



Alina Rădulescu, director al Direcţiei Activităţi Social-Culturale şi Patrimoniale din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureş, a postat, zilele trecute, pe pagina sa de Facebook, un text adresat omului de afaceri Dan Maşca, fondator al Partidului Oamenilor Liberi (POL) din Târgu-Mureş.

Angajata municipalităţii a răspuns astfel atacurilor şi jignirilor repetate la care a fost supusă atât de respectivul om de afaceri, cât şi de „organul media” al Partidului Oamenilor Liberi, un site cu zero credibilitate, înregistrat pe firma unui alt membru fondator al POL, care ascunzându-se în spatele sintagmei de „100% finanţare privată” s-a obişnuit să „preia” (a se citi „fure la greu”) ştiri de pe alte site-uri media, pe care le transformă apoi în ştiri tendenţioase, neasumate de nimeni.

În mesajul său, Alina Rădulescu explică faptul că direcţia pe care o conduce pune în aplicare hotărârile Consiliului Local Târgu-Mureş, categorie în care intră inclusiv concertele şi evenimentele culturale ale căror bugete au fost votate, în anul 2017, şi de cei trei consilieri ai POL.

„Vă reamintesc că atât salariile funcționarilor din toată Primăria Târgu-Mureș, cât și bugetele alocate fiecărei direcții și chiar evenimentelor sunt aprobate de Consiliul Local, și votate, să vedeți supriză, chiar de colegii dvs.”

„Și nu numai familiei Măruță trebuie să cereți scuze, d-le Dan Mașca. Mi le datorați și mie și colegilor mei. Încerc să vă înțeleg logica și retorica, dar, credeți-mă, nu e simplu. Fiind foarte aplecat să aruncați cu lături, vă lipsește coerența, chiar gramatica și, important, firul logic în postările pe care le faceți referitor la activitatea direcției pe care o conduc. O să mă refer aici la ultima. Spuneți, de exemplu, că direcția pe care o conduc “incaseaza cheltuie lunar niste sute de mii de lei degeaba, adauga la aceasta risipa cu ale lor salarii aceste onorarii inutil platite din bani publici pentru marea majoritate a evenimentelor.”

Mai întâi, hotărâți-vă, îi cheltuim sau îi încasăm?! Că este o foarte mare diferență semantică între cele două verbe, una e să încasezi și alta să cheltui. Depășind această problemă și încercând să refac firul logic, înțeleg că nu stăpâniți mecanismul de funcționare al instituțiilor. Vă reamintesc că atât salariile funcționarilor din toată Primăria Târgu-Mureș, cât și bugetele alocate fiecărei direcții și chiar evenimentelor sunt aprobate de Consiliul Local, și votate, să vedeți supriză, chiar de colegii dvs. Dacă sunteți nemulțumit de ceva, probabil că înainte de a căuta celebritatea aruncând cu lături în spațiul public, ar trebui să aveți niște discuții cu colegii dvs. Foarte important, s-ar putea ca aprofundând problema să avem șansa să înțelegeți și dvs. că noi suntem simpli executanți ai hotărârilor luate în Consiliul Local.

Mă acuzați că am încurajat evoluția pe scenă și a formațiilor din zona rock-ului alternativ, dar constatarea nu poate decât să mă bucure, fiind dovada că ne gândim ca prin evenimentele organizate să acoperim toate dorințele publicului local.

Mai departe, sfidând orice logică, comparați mere cu pere și vă dă că din această cauză nu se pot acorda burse elevilor și nu sunt bani pentru dotarea grădinițelor, creșelor și școlilor. Poftim?!?! Ce-a vrut să zică poetul?! Sau ați vrut doar să spuneți ceva să dea bine pe Facebook, că dacă ați fi avut o propunere concretă mă gândesc că ar fi trebuit să fie deja printre proiectele propuse de POL în Consiliul Local. Nu este?! Ce păcat! Atunci e doar gargară ieftină.

Iar asta nu am înțeles-o deloc, deși am încercat: “dar mai Les este o mizerie sa ei banii de la niste artisti contribuabili si sa le platesti concerte/onorarii unor alesi “speciali” inclusiv din banii lor.” Noaptea minții!

Și să trecem la următorul paragraf, unde am putea regăsi cu adevărat durerea dvs., care vă macină logica și bunul simț: “Totodata ce fel de impresari si firme private din zona pot sa concureze cu organizatea de evenimente similare, cind din banii nostri primaria si gasca vesela isi fac imagine si concureaza neloial?” Vă refereați aici și la firma dvs.?! Aveți vreo suferință ascunsă că nu participați la licitații? De ce? Este liberă orice firmă să participe și poate să câștige oricine respectă cerințele și nu încalcă legislația în vigoare.

Să știți că m-am gândit foarte mult dacă să vă răspund și să mă cobor la nivelul dialogului cu dvs. V-am pus la dispoziție toate documentele necesare crezând că vă veți convinge singur care e adevărul și nu veți mai profera calomnii în spațiul public. Văzând că nu reușiți să înțelegeți, m-am gândit să vă dau o mână de ajutor. Următoarea încercare de îndreptare a atitudinii, retoricii și logicii dvs. o s-o fac în instanță.”

Iată şi răspunsul dat de Dan Maşca (POL), pe pagina sa de Facebook:

„Tot pentru impresara sefa din PRIMARIE, care a prins voce si isi permita sa critice opiniile unor cetateni, desi este functionar public in slujba tuturor cetatenilor.

Poate va intelege de ce primariile din vest nu organizeaza concerte si festivaluri si sa invite pe bani publici, de exemplu pe Taylor Swift.

Culmea, lasind piata de distractii libera, desi au ceva bugete orasele astea mari din SUA, ajung firmele private sa dezvolte aplicatii diverse, iar prin ele sa poti rezolva niste situatii.

Asa a ajuns o firma din Tirgu Mures sa incaseze vreo 25000 de USD de la APPLE, dupa ce Apple a cumparat BEATS MUSIC, iar BEATS MUSIC a cumparat alta platforma unde eram implicati in dezvoltarea de anumite aplicatii similare cu cele TICKETMASTER

Cind primesti prin posta cadou o placa de skateboard cu semnaturile celor de la LINKIN PARK sau cind lucrezi pentru evenimente dedicate unor turnee ale unora ca Lady GAGA, Paul McCartney, iar indirect ajungi sa inveti, doar vezi ce si cum fac aplicatiile, ca sa poata vinde, organiza mai bine turneele si cum se inoveaza in acest fel, atunci nu prea iti vine sa dai prea multi bani pe opinia unor impresari sefi ai primariilor, culmea, platiti partial din banii celor, care ii va critica, pina cind acel departament al primariei, dedicat organizarii de concerte in oras, va disparea.”

