Inspectoratul Școlar Județean Mureș, somat să evacueze sediul de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș

Conducerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș (DJST Mureș) a emis o notificare Inspectoratului Școlar Județean Mureș (IȘJ Mureș) prin care i se solicită eliberarea spațiilor în care acesta își desfășoară activitatea. DJST Mureș motivează decizia prin faptul că IȘJ Mureș nu a acceptat încheierea unui contract de închiriere și a refuzat să achite o parte din facturile pentru utilități. De asemenea, DJST susține că a somat Sindicatul Preuniversitar, aparţinând I.S.J. Mureş, să cedeze un birou pe care îl folosea fără nici un titlu, iar acesta a refuzat, chiar dacă i s-a propus un alt spațiu la schimb.

Reproducem în continuare comunicatul de presă integral emis de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș la data de 14 februarie a.c.:

„Subscrisa Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, cu sediul în Târgu-Mureş, str. Victor Babeş nr. 11, reprezentată prin d-na Rus Iuliana, în calitate de director executiv, prin prezenta vă comunicăm punctul de vedere referitor la divergenţele existente cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş cu privire la spaţiile ocupate unde îşi desfăşoară în prezent activitatea.

Având în vedere refuzurile nejustificate ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş de a încheia un contract de închiriere pentru un număr de 39 de camere, o sală de conferinţă, în care îşi desfăşoară activitatea Inspectoratul Școlar Județean Mureș şi întrucât începând cu luna decembrie 2017 refuză să achite contravaloarea facturilor pentru utilităţi, am emis o notificare de a elibera spaţiul ocupat, potrivit prevederilor legale.

Vă informăm că Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, odată cu întabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român (domeniul public) şi a dreptului de administrare asupra imobilului în favoarea D.J.S.T Mureş, având nr. cadastral 135635, înscris în CF nr. 135635 – U.A.T. Târgu-Mureş (Clădirea Baza Mureş), la data de 04.06.2015 a obţinut baza legală în temeiul căreia să putem solicita plata tarifelor de închiriere şi Inspectoratului Judeţean Mureş, care au în folosinţă un număr de 39 de birouri în suprafaţă de 21mp/birou, precum şi o sală de conferinţă.

Potrivit H.G. nr. 776 din 2010, art. 6, alin. (1), activitatea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, respectiv, conform alin (2) lit. d., veniturile proprii provin din închirieri și concesionări ale bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului.

În calitate de administrator, D.J.S.T Mureş are obligaţia de a respecta normele legale privind închirierea bunurilor deţinute în administrare conform Ordinul MTS nr. 511 din 2013 şi mai mult, avem obligaţia raportării periodice ministerului cu privire la situaţia bunurilor închirirate.

Astfel, în vederea gospodăririi cât mai judicioase a bunurilor deţinute în administrare şi a realizării de venituri necesare desfăşurării activităţii instituţiei, am transmis numeroase solicitări către I.S.J. Mureş privind obligaţia de a achita contravaloarea chiriei pentru spaţiile sus-menţionate precum şi cota-parte din cheltuielile cu utilităţile.

În ciuda insistenţelor noastre, şi în prezent ne confruntăm cu refuzul nejustificat al I.S.J. Mureş de a încheia un contract de închiriere pentru spaţiile ocupate, având pretenţia de a folosi cu titlu gratuit aceste spaţii.

În prezent am fost nevoiţi să promovăm o acţiune de evacuare la Judecătoria Târgu-Mureş în urma refuzului nejustificat al Sindicatului Preuniversitar, aparţinând I.S.J. Mureş, de cedare a unui birou pe care îl foloseau fără niciun titlu, la parterul clădirii pe care o avem în administrare şi care ne este necesar în vederea organizării şi sprijinirii Centrului Naţional Olimpic pentru Pregătirea Juniorilor, disciplina Lupte Libere, la solicitarea Federaţiei Române de Lupte, chiar dacă le-am oferit un alt spaţiu pentru buna desfăşurare a activităţii lor.

Această stare conflictuală persistă încă din 2015, şi în ciuda faptului că am făcut toate demersurile în vederea soluţionării amiabile a divergenţelor, acest lucru nu a fost posibil, motiv pentru care ne vom adresa instanţelor judecătoreşti competente pentru soluţionarea litigiului, întrucât D.J.S.T Mureş, în calitate de administrator al unui bun proprietate publică, are obligaţiile prevăzute de lege şi răspunde de administrarea cât mai judicioasă a acestora.”

Contactat de Zi de zi, Inspectorul școlar general Ioan Macarie a comentat situația tensionată exprimată în comunicatul de presă emis de către DJTS Mureș: „Este o situație cu totul și cu totul inedită și în același timp umilitoare pentru întreaga noastră activitate a corpului de inspectori școlari, în condițiile în care atunci când Inspectoratul Școlar a fost administrator al acestei clădiri, noi am avut relații extraordinar de bune cu această instituție. Noi am fost până în 2016 și suntem și acuma chiriași, și până în anul 2016 am încheiat un act de închiriere cu titlu gratuit pentru cele 39 de birouri, și de atunci și până astăzi doamna directoare nu și-a manifestat dorința de a încheia un nou contact. Acum dorește un contract de închiriere și în momentul acela când a solicitat plata chiriei pe cele 39 de spații, noi am solicitt de la Ministerul Educației alocarea în buget a acestor sume, adică 200 lei/birou. Ministerul a spus foarte clar că nu se poate și că nu vrea să ne dea, și atunci i-am propus doamnei directoare foarte elegant posibilitatea de a continua așa cum a fost până în 2016, cu plata utilităţilor. Doamna directoare n-a vrut sub nici o formă, nu dorește, e o situație cu totul și cu totul neplăcută și sper să înțeleagă că totuși suntem într-o perioadă de examene de Bacalaureat, suntem într-o perioadă de încadrare, de mobilitate, de examene, de concursuri, de olimpiade, și Inspectoratul Școlar în acest moment nu are posibilitatea să se mute, și nu are nici spațiu.

Pe termen mai lung, dacă situația va tot continua și nu vom ajunge la o înțelegere, probabil că va trebui ca într-o perioadă mai îndepărtată să vorbim cu Consiliul Local să ne poată aloca un spațiu și nouă, dar nu ne gândim deocamdată la așa ceva pentru că spații de învățământ sunt foarte greu de găsit în Târgu-Mureş.”

