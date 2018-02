Consiliul Judeţean Mureş, buget pro investiţii în 2018

Share



Aleşii judeţului au votat joi, 15 februarie, cu ocazia unei şedinţe ordinare de lucru, bugetul general consolidat al Judeţului Mureş pe anul 2018. Bugetul votat de consilierii judeţene este în sumă de 696.528.00 lei la venituri şi în sumă de 773.533.000 lei la cheltuieli. În cadrul aceleiaşi şedinţe, aleşii judeţului au decis ca excedentul cumulat al anilor precedenţi, în valoare de 138.000.000 lei, să fie distribuit astfel: 77.005.000 lei pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare şi 60.995.000 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casă a secţiunii de funcţionare.

Proiecte POR şi PNDL

La finalul şedinţei, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a apreciat că bugetul la secţiunea venituri este mai mare comparativ cu anul 2017, datorită mai multor proiecte finanţate prin Programul Operaţional Regional (POR), Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi Guvernul României.

„Întotdeauna este un moment important pentru noi aprobarea bugetului, deoarece este vorba de aprobarea efectiv a activităţii Consiliului Judeţean Mureş, care are 20 de instituţii în subordine şi 5.000 de angajaţi, şi toate serviciile adiacente acestor instituţii. Este un moment important şi consider că acest buget de 696 de milioane de lei la venituri şi de 773 de milioane la partea de cheltuieli este un buget mare, chiar dacă la partea de venituri este mai mic în privinţa sumelor alocate din partea Guvernului sau Ministerului Finanţelor. Aici este o diferenţă din cauza reducerii impozitului pe venit, de la 16% la 10%. Aici avem un deficit de aproape 80 de milioane de lei, din cauza reducerii acestei cote, dar dacă ne uităm în general, este un buget prin care am reuşit să acoperim cheltuielile cele mai importante. Bineînţeles, trebuie luat în considerare că suma de 696 de milioane de lei este mai mare decât bugetul anului 2017, dar în primul rând este mai mare datorită investiţiilor din diferite programe. Prin Programul Operaţional Regional am semnat patru contracte, două pentru instituţii de cultură şi două pentru drumuri judeţene, iar prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală sunt deja trei contracte semnate şi unul este în verificare, urmând să fie semnat într-o perioadă viitoare. Datorită acestor sume, la care se adaugă suma de 40 de milioane de lei primită pentru Aeroport, bugetul judeţului pentru anul 2018 este mai mare”, a declarat Péter Ferenc.

Reparaţii la instituţiile aparţinătoare

În ceea ce priveşte partea de cheltuieli a bugetului, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a subliniat că toate instituţiile subordonate au alocate sume de bani pentru a beneficia de reparaţii în acest an.

„La partea de cheltuieli pot să spun că am reuşit să acoperim toate sumele necesare asigurării fondului de salarizare, totodată am reuşit să acoperim toate sumele necesare pentru reparaţii la instituţiile aparţinătoare Consiliului Judeţean Mureş, deci tot ceea ce înseamnă reparaţii, începând de la Spital, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, inclusiv clădirea Consiliului Judeţean, la toate instituţiile sumele pentru reparaţii sunt acoperite”, a menţionat Péter Ferenc.

Investiţii speciale

Pe lista investiţiilor speciale se află construirea unui buncăr pentru un aparat de radioterapie la Clinica de Oncologie, precum şi finalizarea lucrărilor la pista de aterizare-decolare a Aeroportului Internaţional „Transilvania” Târgu-Mureş.

„În afară de acele investiţii din diverse programe, pe care le-am amintit şi care sunt fiecare foarte importante, în primul rând pentru că este vorba despre investiţii care se derulează din bani primiţi pe programe, deci nu din veniturile proprii, este foarte important că s-a aprobat un proiect de hotărâre special, pentru construirea unui buncăr pentru aparatul de radioterapie la Spitalul Clinic Judeţean, aparat care va fi cumpărat de către Guvernul României, pentru care trebuie să ne pregătim pentru că este un aparat deosebit de important pentru Spitalul de Oncologie, pentru tratarea bolnavilor de cancer. Pe lângă aceasta, prioritatea numărul 1 a judeţului a fost întotdeauna Aeroportul „Transilvania”, acest aeroport a primit 40 de milioane de lei din partea Guvernului. Bineînţeles, cel mai important este să se termine cât se poate de repede reconstrucţia pistei de aterizare-decolare, dar pe lângă investiţii în pista de aterizare-decolare sunt mai multe investiţii care sunt asigurate din bugetul Consiliului Judeţean şi acest buget acoperă necesităţile în acest moment pentru repornirea Aeroportului „Transilvania”, a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Infrastructura rutieră, pe lista priorităţilor

Tot la capitolul investiţiilor, autorităţile judeţene au alocat suma de 14 milioane de lei pentru realizarea de covoare asfaltice.

„La drumuri judeţene acoperim necesarul de reparaţii. Pentru acest an vom avea o investiţie în covoare asfaltice de 14 milioane de lei. Vor fi realizate în jur de 50 de kilometri de covoare asfaltice pe drumurile judeţene. Totodată, la drumuri judeţene marea parte a lucrărilor sunt executate de secţia de drumuri din cadrul Consiliului Judeţean şi a fost alocat un milion şi jumătate de lei pentru reparaţii la covoarele asfaltice ale drumurilor judeţene şi pentru reparaţia drumurilor pietruite”, a afirmat Péter Ferenc.

Alex TOTH