EXCLUSIV. Încă un aparat de top, în portofoliul echipei profesorului Benedek Imre. Performanţă la nivel mondial, la Cardiomed

Centrul medical Cardiomed din Târgu-Mureş are în dotare începând de miercuri, 14 februarie, un nou aparat ultra-performant, destinat tratării pacienţilor cardiaci. Aparatul se numeşte „Sistem hibrid de electrofiziologie şi navigare intracardiacă” şi a fost achiziţionat pentru a menţine ştacheta calităţii intervenţiilor din centrul Cardiomed la nivelul clinicilor din Viena, New York sau Zurich, centre-etalon în cardiologia mondială. Detalii despre noul aparat am obţinut de la prof. dr. Benedek Imre, personalitate marcantă a cardiologiei mondiale, fondatorul Centrului Medical Cardiomed din Târgu-Mureş.

Reporter: De unde necesitatea unui nou aparat de top la Centrul medical Cardiomed?

Prof. dr. Benedek Imre: Am achiziţionat acest aparat, în sistem privat, pentru ca pacienţii şi aparţinătorii lor să nu fie nevoiţi să cumpere prestări de servicii medicale la valori exorbitante la Viena sau în alte locuri. Pe banii noştri, la Viena se construiesc noi clinici. Acum aproximativ 15 ani am fost la o clinică din Viena, de dimensiunea Cardiomed, iar acum au ditamai clădirile. Medicii dimineaţa lucrează la stat, la universitate, şi după-masă la privat. La mine angajaţii mei fură din banii mei, din device-urile mele, ca să ducă la stat. Altundeva se ia de la stat şi se duce la privat.

Am fost în Zurich, oraşul unde una din fiicele mele este medic rezident, şi am fost impresionat de ordinea şi disciplina de acolo. Tot ce este la Zurich am şi eu. Zurich este cel mai renumit centru de profil din lume. Nu suntem mai prejos cu nimic din punct de vedere al aparaturii, avem de lucrat însă la capitolul disciplină şi ordine, să facem ceea ce spunem, să respectăm omul, să respectăm profesia, să respectăm bolnavul. Am făcut această achiziţie din dorinţa de a fi în topul mondial în toate domeniile.

Rep.: Ce adresabilitate are noul aparat?

B.I.: Noi avem o unitate de electrofiziologie, ceea ce înseamnă că diagnosticăm aritmiile prin cateterism intracardiac şi înregistrăm şi tratăm prin ablație aceste aritmii. De aproximativ 20 de ani, aritmiile nu se mai tratează cu medicamente, ci prin întreruperea circuitului care creează aritmie, prin exercitarea unei energii termice sau crio care taie sau ablează substratul care a declanşat aritmia. Pentru fibrilaţia atrială de exemplu, anul trecut am primit de la stat fonduri pentru 10 cazuri. Ca să îţi faci mâna cum se spune, trebuie să ai lunar măcar 30-50 de cazuri. De asemenea, există şi un aparat termic pentru tăierea ablaţiei, prin crioablaţie, unde ar trebui să avem cam tot atâtea cazuri. Avem o serie de pacienți cu diverse forme de aritmii, tahicardii, extrasistole şi multe altele, și ar trebui să efectuăm cel puţin 200 de cazuri de astfel de tratamente complexe anual. Când primim fonduri pentru 10 cazuri de crioablaţie, 8 cazuri de termoablaţie şi 60-80 de tratamente aritmii clasice, acestea sunt total insuficiente pentru că ar trebui să primim fonduri pentru sute de astfel de cazuri, aşa încât am hotărât să nu mai stau după stat.

Rep.: Ce demersuri aţi făcut?

B.I.: Am fost la domnul director Puiac (Claudiu Puiac, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş – n.r.), la doamna director Biro (Rodica Biro, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Mureş – n.r.), m-am dus la Casa de Asigurări, la politicieni, am fost la directorul de programe de la CAS, am fost la Ministerul Sănătăţii, la ministru. Nu am putut obţine dotare la stat, şi atunci am fost obligat să fac eu această dotare. Am achiziţionat cea mai scumpă şi cea mai bună aparatură din lume, pe care astăzi (miercuri, 14 februarie – n.r.) o dăm în folosinţă. Lucrez înainte de masă la Spital, iar după masa la privat, pentru ca să pot face numărul suficient de intervenții, să introduc o serie de metodologii pentru cei tineri, pe care i-am format. Dacă tinerii o să aibă parte doar de poveşti că vom face, veţi primi, etc., ei ne părăsesc, aşa cum ne-au părăsit multe alte generaţii învăţate de mine, care acum sunt în alte localităţi, în ţară şi în lume, în loc să am eu aici o echipă puternică. Am o echipă puternică, dar risc să o pierd şi atunci mă suprasolicit luând împrumuturi, luând angajamente, ca să am cele mai bune aparate şi pentru ca tinerii să poată lucra cu ele.

Rep.: Există un anumit număr de intervenţii care trebuie făcute anual de echipa dumneavoastră?

B.I.: Noi dacă nu facem în Centrul meu 6.000 de cateterisme cardiace de toate felurile, minim 300 de intervenţii de ablaţie, suntem declasificați în străinătate. Noi suntem recunoscuţi ca fiind Centru de pregătire pentru acreditare în domeniul aritmiilor, în domeniul introducerii valvelor, în domeniul cateterismelor, stentărilor de orice fel, în domeniul imagisticii sofisticate. Revenind la idee, dacă acest Centru nu va putea să demonstreze că face un număr minim, se desfiinţează. Anul trecut am făcut 2.000 şi ceva de intervenţii cu cateter. Riscul e ca în acest an să nu putem dubla acest număr şi să pierdem tinerii şi poate şi clasificarea. Am epuizat toate căile administrative, începând cu directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, directorul CAS, prefectul, inclusiv preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, căruia i-am cerut nu să fiu director, pentru că la vârsta asta nu mai doresc, ci să intru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.

Rep.: În Consiliul de Administraţie?

B.I.: Da. Consiliul Judeţean Mureş are acolo rezervat un loc, iar perioada mea de incompatibilitate a expirat. Eu cred că unii deja s-au obişnuit cu neputinţa, delăsarea, dar pe mine genele mă biciuiesc. Domnul preşedinte nu mă lasă să intru pe acest loc din Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, care este neocupat de un an. Sunt printre puţinii care dacă ies din Ungheni şi mă duc în New York sau în Munchen se ştie de Benedek, nemaivorbind de zonele învecinate, de Bucureşti. Vreau să spun că unele specialităţi au rămas însă în spate, știm de exemplu câte dotări ar trebui să facă de exemplu Oncologia. Aşteptăm investitori străini, dar atunci când eram consilier al ministrului Sănătăţii am adus trei aparate în România, şi unul a ajuns la noi. Sau Neurochirurgia… Să fiu clar înţeles, eu nu vreau să dotez Cardiologia, pentru că este dotată. Superdotată. Eu doresc acele device-uri care trebuie cerute de la Ministerul Sănătăţii pentru bolnavul cardiac. Dacă treceţi prin faţa spitalului sau cabinetului meu găsiti pacienţi din Brăila, Galaţi, Fălticeni… Până când mai pot, vreau să fac ceva, să dotez, să las Târgu-Mureşului – oraşul unde m-am format, unde tatăl şi mama mea au făcut universitatea – ceva. În momentul de faţă, toate secţiile sunt în suferinţă din punct de vedere al administrării, al viziunii şi luptelor. Nu sunt Puiac şi Crăciun vinovaţii – ei îşi dau osteneala.

Rep.: Investiţia dumneavoastră este ca o picătură într-un ocean…

B.I.: Lucrăm acum la condiţiile la care lucrează colegii mei din New York, Zurich şi oriunde din lume. Ceea ce am făcut eu poate fi un exemplu şi pentru alţii. Avem deja pacienţi care merg din Mureş în Oradea pentru a face unele investigaţii, când pe vremuri Oradea venea aici… mergem la Braşov să operăm unele intervenţii… Vreau să strig: oameni buni, uniţi-vă, nu vă mai certaţi, medici între medici, etniile între etnii! Încercaţi să concentraţi puterea pe care o aveţi, pe care o avem împreună! Dacă nu, ne ducem de râpă! Şi într-adevăr, celebrul Maşca va avea dreptate, că nu trebuie făcut decât privat ce poate, şi poate ajungem de unde a plecat dânsul, Târgu-Mureş devine la nivelul Iernutului. Luptă ca să îi egalizăm pe toţi, pe banii lui Soros, să ajungem la nivelul Iernutului.

Rep.: Un mesaj de final?

B.I.: Trebuie să faci sacrificii, trebuie să te dedici şi să devii tenace! Eu rezist la condiţiile româneşti şi fac performanţă la nivel mondial.

A consemnat Alex TOTH