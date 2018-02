VIDEO: Eurovision uneşte România în semifinala de la Sighişoara! Cezar Ouatu, sfaturi pentru participanţi

Share



Nu mare mi-a fost mirarea să constat încă o dată, azi, că doar atunci când te dedici întru totul organizării şi punerii în scenă a unui spectacol, indiferent de natura acestuia, are toate şansele să fie unul perfect doar prin multă muncă, nopţi albe, zile agitate, pregătiri intense şi asidue, astfel că Eurovision – Selecţia Naţională, s-a desfăşurat până acum ca la carte în Focşani, Timişoara, Craiova, Turda, urmând ca duminică, 18 februarie, Sighişoara să fie în prim plan şi să-şi susţină concurenţii talentaţi cu ajutorul gazdelor, actriţa Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, artistul care a reprezentat România la Eurovision 2013. Simona Boantă, jurnalist TVR Târgu Mureş, va fi alături de concurenţi în Camera Verde şi va surprinde îndeaproape emoţiile artiştilor. În Sala de spectacole “Mihai Eminescu”, unde evenimentul va îmbina istoria şi scenotehnica modernă, duminică seara, fanii vor afla numele celor trei finalişti care vor rămâne în cursa pentru un bilet spre scena din Lisabona.



Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională are cinci semifinale, organizate în cinci oraşe unite în Anul Centenarului de tema alegerii reprezentantului ţării noastre la etapa internaţională a Concursului Eurovision 2018. Televiziunea Română, în calitate de membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993. În această calitate, TVR este official broadcaster al Eurovision Song Contest în România.

În acest an, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul “Eurovision uneşte România!”.

Evenimentul va fi difuzat de TVR1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova, precum şi pe TVR+, de la ora 21.00.

Semifinaliştii care vor intra în concurs sunt: SAVE (“All We Need”), Tomher Cohen(„Baby You’re The Only One”), Sergiu Bolota(„Every Little Thing”), Dora Gaitanovici(„Fără tine”), Teodora Dinu(„Fly”), The HUMANS(„Goodbye”), Iliana(„I Won’t Lie”), Evermorph(„Live your life”), Alexandru Ungureanu(„Sail with me”), Manuel Chivari(„Somebody to love”), Maria Suciu(„Sweet Nothing”) şi Denisa Trofin(„Tears”).

Pentru că Sighişoara înseamnă un oraş-muzeu plin de taine şi istorie, spectacolul va fi deschis de Ordinul Paladinilor de Terra Medies, cavaleri şi domniţe ai cetăţii ce vor recrea atmosfera medievală pe scena Eurovision România.

Cei de la Direcţia 5 vor susţine un recital extraordinar pentru semifinala din Sighişoara, iar în decorul încărcat de istorie al Cetăţii, Marian Ionescu va avea un rol dublu la show-ul care încheie seria semifinalelor Eurovision România. Artistul va juriza piesele intrate în concurs, iar trupa Direcţia 5, al cărei membru fondator este, va susţine concertul pe scena amplasată în Piaţa Cetăţii, alături de Alina Crişan, invitat special în cadrul recitalului.

În cadrul conferinţei de presă organizată astăzi, la primăria municipiului Sighişoara, au susţinut prezentări în jurul temei principale de dezbatere, şi anume Semifinala Selecţiei Naţionale Eurovision România, următorii: Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, primarul municipiului Sighişoara, dr. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş, Cristian Georgescu, director TVR Târgu Mureş, Dan Manoliu, producător şi regizor al Semifinalei din Sighişoara, Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu – artişti şi prezentatori ai show-ului şi Simona Boantă, coprezentator show şi moderator al conferinţei.

Dan Manoliu, producător şi regizor al Semifinalei de la Sighişoara: “Atunci când am ajuns în oraş, fiind pentru prima dată în viaţa mea, am fost foarte surprins şi onomatopeic. Am zis: Uau!!, Sighişoara este ceva fabulos, iar apoi am intrat în sală, am zis uau pentru a doua oară. Vom avea un record personal, dacă la salină ne situam la 90 de metri sub pământ, de data aceasta ne vom afla în cea mai mică sală în care a avut loc vreodată Eurovisionul. Cu toate acestea, veţi vedea că pe sticlă va arăta mult mai mare decât ce s-a întâmplat în salina de la Turda. Ne-am gândit cu toţii oare cum am putea să profităm de Sighişoara, astfel că majoritatea prezentărilor sunt făcute în cetate, concertul Direcţia 5 va fi în Piaţa din Cetate şi totul va arăta minunat! Va fi cea mai bună selecţie românească din cele cinci de până acum!”.

Cristian Georgescu, director TVR Târgu Mureş: “Am bucuria şi totodată obligaţia de a mulţumi şi sponsorilor noştri, cei care ne-au permis să facem acest proiect, aş vrea să remarc acum hotelierii din municipiul Sighişoare, cei care ne-au oferit un sprijin real şi consistent, le mulţumesc mult”.

În spatele a tot ceea ce înseamnă Eurovision este o muncă titanică, transpusă apoi pe sticlă prin cei doi prezentatori ai show-ului, Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, care au filmat până la 2 azi noapte, dar sunt mulţumiţi de rezultate, cu zâmbetele la purtător şi plini de energie şi astăzi.

Diana Dumitrescu: “Este o mare bucurie pentru mine să revăd Sighişoara, sunt un vizitator fidel al oraşului, vin cam de trei ori pe an aici, îmi place foarte mult aici, mă simt ca acasă. Azi noapte ne-am plimbat pe străzile cetăţii, unde am pregătit nişte prezentări inedite pentru telespectatorii de acasă, în care Sighişoara este foarte frumoasă, iar prezentările noastre au de această dată un al treilea membru – surpriză. Sperăm că acest Eurovision care uneşte România în acest an a adus, prin intermediul celor cinci semifinale, inclusiv cea care va fi duminică în acest oraş minunat, bucurie tuturor românilor care deja au favoriţi, cu siguranţă şi vor mai adăuga câţiva peste două zile. Le doresc succes concurenţilor, iar pentru cei de acasă care ne urmăresc, să nu uite că în finala de la Bucureşti, din data de 25 februarie, ei vor fi cei care vor alege reprezentantul pentru 2018 al Eurovisionului de la Lisabona. Vă mulţumesc tuturor celor din Sighişoara pentru primirea călduroasă pe care ne-au făcut-o, am venit de miercuri şi am cunoscut foarte mulţi localnici care şi-au oferit sprijinul pentru ca acest spectacol să funcţioneze, să fie cel mai tare show de până acum!”.

Cezar Ouatu: “Mă bucur că acest ultim popas a itinerariului numit Eurovision se întâmplă la Sighişoara. Este pentru prima dată când mă aflu aici, mă bucur nespus să fiu în mijlocul acestei capodopere arhitecturale, să păşesc în aceste locuri pline de istorie şi parfum de altădată, descopăr o altă Românie, mă simt de parcă aş fi în altă ţară, deşi am filmat până la 2 noaptea, la minus 3 grade, dar m-am simţit extraordinar. Legat de favoriţii mei, sunt voci foarte bune şi aici, la Sighişoara, fiecare oraş a avut ceva aparte, unii cu nume cunoscute, alţii mai puţin cunoscuţi, dar eu mizez pe cei care nu au neapărat un nume mare, ci sunt foarte buni. Eurovisionul nu înseamnă un concurs de canto, ci un concurs de creaţie muzicală, se notează creaţia în sine, degeaba ai o voce extraordinară, dacă nu te ajută piesa în sine şi acele trei minute esenţiale. Mă simt extraordinar de bine aici şi de-abia aştept să beau un ceai bun la Casa Cositorarului”.

Reporter: Domnule Dan Manoliu, credeţi că veţi organiza vreodată Eurovision în Televiziunea Română, în România?

Dan Manoliu: “Dacă nu ies la pensie şi câştigăm acum, iar TVR-ul mă contractează în echipă, da, aş participa la organizare. Să nu uităm că România, în 2006, a organizat Finala Internaţională Eurovision junior. Pariul este îngrozitor de greu, dar nu imposibil”.

Reporter: Comparativ cu acum 5 ani, cum simţi nivelul competiţiei, a existat o creştere graduală sau nu?

Cezar Ouatu: “Cred că în 2013, atunci când am fost eu concurent, existau o febră şi o miză mult mai mare atât în culise, cât şi pe scenă, mai ales din punct de vedere emoţional. M-am simţit bine, cu toate că nu am avut ocazia să fac parte dintr-o asemenea organizare ca şi cea de anul acesta, cu cinci locaţii, unde toţi concurenţii au fost puşi în valoare. Atunci au fost mult mai multe piese în concurs decât sunt în acest an, ceea ce denotă faptul că interesul este mai scăzut. Cred, în acelaşi timp, că acest an este unul decisiv pentru a schimba concepţia celor care sunt extrem de conectaţi la acest fenomen muzical, Eurovision. Interesul creşte gradual acum şi recuperăm ultimii doi, trei ani, care au fost uşor labili din punctul meu de vedere”.

Reporter: Legat de partea spirituală a lucrurilor, ce le transmiţi concurenţilor care au emoţii?

Cezar Ouatu: “Eu nu am avut la început timp de emoţii prea puternice când am participat la acest concurs, dar în momentul în care auzi acel vuiet de 15.000 de oameni, îţi creşte tensiunea. Atunci când două săptămâni eşti acolo şi repeţi la infinit acele trei minute, devine o rutină. Am avut emoţii când mi-a picat casca, nu mai auzeam absolut nimic şi a trebuit să merg înainte, atunci e mai greu de gestionat situaţia. Cel mai dificil e când te afli în Finala Mare, când miza este extrem de ridicată şi aşteptările sunt foarte mari din partea tuturor”.

Cezar Ouatu: „În cazul nostru, şi dacă am câştiga locul întâi, două zile ar dura bucuria, după care ar apărea fel de fel de comentarii răutăcioase”

Cezar Ouatu adaugă: “Legat de acest slogan, Eurovision uneşte România, mi-aş dori să se întâmple asta de-adevăratelea, iar noi să ne trimitem reprezentantul cu mai multă încredere decât în anii precedenţi când am plecat cu ecouri şi feed-backuri negative. Nu ştiu de ce, probabil aşa e datina pe la noi. Când am fost în Irlanda în 2012, participanţii de acolo s-au clasat pe ultimul loc, dar au fost primiţi extraordinar de frumos. În cazul nostru, şi dacă am câştiga locul întâi, două zile ar dura bucuria, după care ar apărea fel de fel de comentarii răutăcioase. Ar fi bine să fim mai uniţi, să ne susţinem indiferent de cine va câştiga şi să nu ne mai prefacem”.

Reporter: Sighişoara ar fi pregătită pentru organizarea unei finale?

Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, primarul municipiului Sighişoara: “Având alături o echipă ca şi cea care ne-a fost trimisă de TVR aici, la Sighişoara, da, am fi pregătiţi şi pentru moderarea unui astfel de evniment”.

A consemnat Denisa MORAR