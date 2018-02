FOTO: Local Farmers’ Market, o ediție dulce și colorată

Share



În curtea Muzeului şi Atelierului de Prezentare Petry (premiat la Hungarian Quality Product Award) a avut loc prima ediție a evenimentului intitulat Local Farmers’ Market după ce luna trecută împlinise doi ani de existență.

Organizatorii doresc să ajute producătorii locali şi, de asemenea, să ofere cumpărătorilor posibilitatea de a achiziţiona în mod regulat produse sănătoase locale.

Târgul oferă de fiecare dată o gamă largă de produse locale şi tradiţionale, ca: produse din carne, lactate, miere, pâine de casă, gemuri, siropuri, vinuri, ţuică, legume, fructe și produse meșteșugărești.

Ediția de vineri, 16 februarie 2018, s-a desfășurat între orele 08:00-19:00 și a oferit, față de produsele obișnuite, o ofertă și mai bogată de articole de piele, sucuri naturale, prăjituri bio, fără conservanți, coloranți și gluten, accesorii hand-made făcute cu drag și inspirație, dar și punguțe și perne aromatice cu lavandă, care îmbină esteticul cu utilul într-un mod agreabil și plăcut mirositor. Cum luna dragostei e în plină desfășurare, și o anticipează pe cea în care doamnele și domnișoarele vor fi la loc de cinste, standul cu turtă dulce a oferit o gamă bogată (și colorată) de produse de mărimi și forme diferite care se pretează ocaziilor sezonului în curs, cu prețuri pentru toate buzunarele: 4, 5, 7, 10, 12 și 20 lei.

Am stat puțin de vorbă cu reprezentantul standului comerciantei Puskás Zsuzsanna din Odorheiu Secuiesc, care se ocupă de producerea de turtă dulce de 8-9 ani, și am aflat mai multe informații interesante despre apetisanta marfă expusă:

„E făcută după rețetă tradițională, cu miere de albine, scorțișoară, cuișoare și anason. Produsele sunt decorate manual și sunt realizate pentru diferite evenimente precum botezuri, nunți, sau pentru firme, pentru ca acestea să le ofere cadou la sfârșit de an.

Modelele sunt originale. Avem foarte multe tipuri, fiindcă la lucrul manual nu poți să te limitezi numai la câteva.

Glazura roșie e colorant alimentar, iar decorațiile albe conțin zahăr pudră și albuș de ou.“

Am fost curios și de modul de preparare al turtei dulci: „De obicei, după ce se face aluatul, se lasă cam 24 la ore la odihnit. Nu dospește fiindcă nu conține drojdie. Ziua următoare, se fac modelele și se coc. După ce se răcesc, se pot decora, și cam a doua sau a treia zi după ce se usucă decorațiunea, se ambalează. Trebuie avut în vedere faptul că dacă sunt mai multe straturi de decorațiuni, nu se pot pune imediat una după cealaltă. Din acest motiv durează mai mult. Termenul de valabilitate e de 3-4 luni pentru că mierea din aluat conservă produsul. Cu cât e mai multă miere, cu atâta are termenul mai lung.“

Următoarea ediție Local Farmers’ Market va avea loc în cea de-a treia zi de vineri a lunii martie.

Andrei VORNICU