UDMR, membru cu drepturi depline în Internaționala Creștin Democrată

Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a fost aleasă membru cu drepturi depline al Internaționalei Creştin Democrate (ICD) în cadrul ședinței Comitetului Executiv al organizației mondiale, reunită la Budapesta. Internaționala Creștin Democrată este o organizație a creștin-democraților și centriștilor din întreaga lume. Aripa europeană a acestui for este Partidul Popular European (PPE), UDMR fiind membru al acestei formațiuni comunitare.

„Reuniunea la nivel înalt de la Budapesta a fost extrem de importantă pentru noi, deoarece am înlocuit statutul de observator cu cel de membru cu drepturi depline”, a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor, aflat la eveniment împreună cu o delegație a Uniunii.

”UDMR este membru al PPE, am fost observatori foarte mulți ani în ICD, iar astăzi am fost acceptați membri cu drepturi depline ai acestui for. Este un pas firesc, a fost solicitarea noastră încă de anul trecut, iar astăzi demersul nostru s-a materializat. Acest statut presupune dreptul de a participa la toate dezbaterile, inclusiv în pregătirea documentelor, rezoluțiilor și declarațiilor, la întreg procesul decizional”, a precizat liderul Uniunii.

Președintele Kelemen Hunor a subliniat importanța promovării comunității maghiare în forurile internaționale.

”UDMR poate, prin mijloacele sale modeste, la fel cum reușește și în PPE, să contribuie la transformarea politicilor publice globale și la clarificarea anumitor situații cu care se confruntă Europa și întreaga lume”, a mai spus Kelemen Hunor.

Potrivit președintelui Kelemen Hunor, concluzia în urma evenimentelor din ultimii o sută de ani demonstrează că țările bazate pe sisteme de valori stabile și rădăcini creștine sunt cele care au pornit cel mai devreme pe calea progresului și dezvoltării. Liderul Uniunii consideră că Europa, care se confruntă cu provocări importante, va trebui să decidă, mai devreme sau mai târziu, pe ce bază de valori dorește să-și construiască viitorul.

„Ultimii două mii de ani nu ar trebui abandonați, iar moștenirea sa creștină ar trebui să fie asumată cu mai mult curaj de continentul nostru”, a adăugat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Din delegația UDMR, condusă de președintele Kelemen Hunor, au făcut parte senatorii Tánczos Barna și Derzsi Ákos.

(Comunicat de presă UDMR)