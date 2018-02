Cuantumul plății pentru tinerii fermieri va crește cu până la 50% din valoarea SAPS

Share



Detalii despre noutățile și modificările apărute în domeniul acordării subvențiilor agricole pentru anul 2018, dar şi date legate de bilanţul anului 2017 am aflat de la Ovidiu Săvâşcă, directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Mureş, în urma unui interviu acordat în exclusivitate publicaţiei Transilvania Business. Acesta prezintă succint un bilanţ al anului 2017, estimează data la care se vor face plăţile integrale pe suprafaţă, oferă detalii despre principalele subvenţii pe care le pot solicita fermierii în 2018, dar precizează şi noile modificări apărute în acordarea sprijinului agricol.

Denisa Morar: Din noua generaţie de agricultori fac parte tinerii care au decis singuri să urmeze această profesie, au ales cu sufletul, spre deosebire de cei şcoliţi în vechiul regim, care erau oarecum obligaţi de circumstanţe, astfel că se observă tot mai des implicarea şi interesul lor legat de tot ce apare nou în domeniu. Pentru informarea lor, dar şi a celorlalţi fermieri interesaţi, vă rog să-mi oferiţi detalii despre ajutorul acordat tinerilor fermieri.

Ovidiu Săvâşcă: O măsură importantă în această direcţie are ca scop combaterea fenomenului de îmbătrânire accentuată a spațiului rural, ceea ce se poate realiza prin sprijinirea tinerilor fermieri. Potrivit noilor reguli votate de europarlamentari, statele membre vor avea mai multă flexibilitate în definirea a ceea ce reprezintă un fermier activ, care este eligibil pentru subvenții din fondurile agricole UE și totodată, vor putea să crească ajutorul pentru tinerii fermieri, de la 25% la 50% din plățile lor de bază pentru primele 25-90 de hectare, pentru a face cât mai atractivă activitatea într-un sector îmbătrânit. Trebuie să vă spun cum se calculează plata pentru tinerii fermieri români, ca să înțeleagă cei interesaţi ce e cu acest procent. În România, cuantumul plății pentru tinerii fermieri reprezintă 25% din cuantumul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS). Spre exemplu, pentru campania 2017, valoarea SAPS este de 97,2452 euro/ha. 25% din această sumă reprezintă schema de plată pentru tinerii fermieri. Facem un calcul din care reiese că 25% din valoarea SAPS pentru anul 2017 este de 24,3113 euro/ha. Acesta este cuantumul anunțat oficial de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2017. Un tânăr fermier, eligibil pentru schema de plată – tineri fermieri, primește în plus pe hectar față de alți agricultori și această sumă de 24,3113 euro, care reprezintă, de fapt, schema de plată – tineri fermieri. Adică, la valorile SAPS, înverzire şi la plata redistributivă, se adaugă pe hectar și plata pentru tinerii fermieri, în valoare de 24,3113 euro/ha. Această plată este încasată de către fermierul tânăr care lucrează până la de 60 hectare per total.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor modificări prevăzute de regulamentul Omnibus, adică de la 1 ianuarie 2018, plata pentru tinerii fermieri va reprezenta un procent mai mare de 25% din valoarea SAPS, procent care poate să ajungă la 50% din valoarea SAPS. Practic, aceştia pot încasa, în plus pe hectar, încă o jumătate din valoarea SAPS.

D.M.: Ce înseamnă mai exact Regulamentul Omnibus şi ce modificări aduce acesta în sectorul agricol?

O.S.: La 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare o serie de îmbunătățiri majore ale normelor agricole ale UE, după adoptarea de către Consiliul Miniștrilor Agriculturii și de Parlamentul European a părții referitoare la agricultură și la dezvoltarea rurală din așa-numitul Regulament ”Omnibus”. Acesta simplifică și consolidează actualele norme ale UE în ceea ce privește o gamă largă de aspecte legate de agricultură, începând de la gestionarea riscurilor şi până la acordarea de sprijin tinerilor fermieri, fiind cea mai recentă dintr-o serie de măsuri de simplificare și de modernizare puse în aplicare de către Comisie. Cât despre partea privind sectorul agricol al acestuia, se vor modifica cele patru regulamente ale Politicii Agricole Comune (PAC): plățile directe, dezvoltarea rurală, organizarea comună a pieței, precum și regulamentul orizontal. Astfel, vor fi eligibile pentru plata pe înverzire și suprafețele cu plantele Miscanthus (iarba elefantului), Silphium perfoliatum, dar și terenurile acoperite cu plante melifere.

Un aspect care deja a fost discutat şi aprobat în cadrul Comisiei Europene, în partea de agricultură a regulamentului Omnibus, este cel legat de plata pentru înverzire (plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu), care are o anumită condiţionalitate, se axează pe respectarea celor trei condiţii cumulative: diversificarea culturilor, menţinerea suprafeţelor de pajişti permanente şi prezenţa zonelor de interes ecologic la nivel de fermă. Până în 2017, acest procent minim era situat la un nivel de 5%, procent obligatoriu pentru înverzire, iar începând cu 2018 se punea problema creşterii acestuia până la 7%. Pe această cale, îi informăm pe toţi potenţialii beneficiari că şi în anul 2018, acest procent rămâne tot la 5%, la fel ca în 2015, 2016 şi 2017.

D.M.: Printre cele cinci componente ale sprijinului pe suprafață se află și plata redistributivă. Ce înseamnă aceasta şi în ce constă?

O.S.: Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe suprafaţă şi se acordă gradual pentru primele 30 de hectare ale exploataţiei agricole, indiferent de suprafaţa acesteia. Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă pentru care se acordă această plată se stabilesc anual printr-o hotărâre a Guvernului. Pentru finanţarea plăţii redistributive se utilizează un procent minim de 5% din plafonul naţional anual prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

D.M.: Ce alte măsuri de sprijin derulaţi în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) – Mureş?

O.S.: O măsură importantă de sprijin pentru crescătorii care deţin între trei şi nouă capete de bovine a fost acordată în decursul acestui an, astfel că, la nivelul judeţului Mureş, au fost autorizate un număr de 1166 cereri pentru un efectiv de 5308 animale, acestea reprezentând onorarea cererilor pentru acordarea ajutorului excepţional destinat producătorilor de lapte. Cuantumul ajutorului pentru fiecare animal a fost de 227,90 euro. Aceste date au situat judeţul nostru pe poziţia a II-a la nivel naţional, ceea ce confirmă din nou specificul local şi preocupările fermierilor în ceea ce priveşte creşterea vacilor de lapte.

În cazul sprijinului cuplat pe sectorul vegetal, cât şi pe partea de zootehnie, judeţul Mureş se află pe primele locuri la accesarea schemelor de sprijin, fapt ce se datorează atât funcţionarilor APIA, cât şi deschiderii şi receptivităţii fermierilor către preluarea de informaţii şi aplicarea acestora în favoarea lor.

D.M.: Care este bilanţul anului 2017 şi cum staţi la capitolul de plăţi finale?

O.S.: În ceea ce priveşte realizarea obiectivelor stabilite pentru 2017, APIA Mureş, cât şi celelalte judeţe, părţi componente ale euroregiunii de nord-vest (Cluj, Bistriţa, Sălaj, Maramureş, Satu Mare), acestea au fost îndeplinite întocmai şi la termenele impuse, respectiv: primirea cererilor unice de plată: 1 martie – 15 mai; finalizarea controalelor pe teren: 1 iulie – 30 septembrie; acordarea plăţilor în avans: 15 octombrie – 30 noimebrie, într-o proporţie medie de peste 90% dintre fermierii care au depus cererile de plată pentru campania 2017 au încasat banii, ceilalti au fost fermierii selectati la controlul prin teledetecţie.

Din 4 decembrie 2017 am demarat şi plăţile finale, plăţi care cuprind diferenţa la SAPS, precum şi plata neacordată în faza de avans pentru înverzire (15 octombrie – 30 noiembrie). Conform regulamentelor europene, termenul final de acordări este în 30 iunie 2018, dar dorinţa colectivului APIA Mureş este de a fi finalizate până la data de 31 martie 2018 toate aceste plăţi regulare, în special pentru a nu se suprapune campania de autorizare – plăţi 2017 cu cea de primire a cererilor din 2018.

A consemnat Denisa MORAR