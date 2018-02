Bugetul municipiului Tîrgu Mureș, mai mic cu aproape 100 mil. de lei

Share



Adoptarea bugetului municipiului Tîrgu Mureș nu a fost lipsită de discuții, acuzații, atacuri la persoană între consilierii locali. În ciuda spiritelor încinse, proiectul de buget a trecut, în varianta a doua, cu 17 voturi pentru. Bugetul municipiului are prevăzute la capitolul venituri și cheltuieli suma de 295,42 milioane de lei, cu aproape 100 de milioane de lei mai redus decât în anul precedent.

Proiectul de buget al municipiului Tîrgu Mureș a fost ultimul punct de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local (CL) Tîrgu Mureș.

Viceprimarul Sergiu Papuc care a prezidat și ședința de CL a cerut înainte de discuția bugetului ca aleșii municipali să decidă procedura de vot pentru buget.

„Voi solicita să votăm pe capitole, subcapitole, alineate, ca să respectăm Legea finanțelor publice locale și să fim la adăpost de orice critici de legalitate”, a fost cerința viceprimarului.

Imediat, fără să mai ajungă la vot propunerea acestuia, alesul POL, Mark Christian Hermann s-a plâns că amendamentele formațiunii pe care o reprezintă nu au trecut în comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

“Amendamentele unor colegi au fost incluse prin, să le spunem, cumetrii de Executiv, pe când amendamentele noastre scrise au fost date la o parte, deci e dublă măsură, vreau să vă atrag atenția că este foarte posibil că v-ați viciat deja procedura adoptării de vot dacă luăm în considerare atât Legea 273 cât și Legea 24 și normele adiacente. Eu vă atrag atenția că, dacă nu veți respecta pașii legali, noi ne rezervăm dreptul de a pe anumite capitol revocarea în parte la instanța de contencios administrativ a bugetului pe vicii de procedură pe care le-ați generat”, a susținut acesta.

Un mesaj asemănător, formulat însă altfel, a avut și colega sa, Gyorfi Julia.

Replica viceprimarului Sergiu Papuc nu s-a lăsat așteptată.

“Aveți colegi în Comisia de buget. Nimeni nu v-a susținut amendamentul în afară de mine”, i-a răspuns acesta.

Cel de-al treilea consilier POL, Radu Bălaș, a cerut ca amendamentele depuse de către colegii săi în scris să fie susținute înainte de amendamentele depuse în Comisia de buget a CL, pe ultima sută de metri, invocând Regulamentul de Organizare și Funcționare al deliberativului municipal.

“La ultima comisie de buget s-au făcut multe modificări care nu au întrunit consensul (în regulament se prevede că un amendament trece dacă este adoptat de trei comisii) pentru că a fost ultima comisie. Amendamentele din comisia de buget, neexistând consens, vor trebui citite după amendamentele depuse în scris, iar toate amendamentele din comisia de buget nu au cum să fie prioritare”, a punctat consilierul local POL.

Sergiu Papuc a intervenit rapid. “Majoritatea amendamentelor depuse în Comisia de buget nu se regăsesc în proiectul de buget, tocmai pentru că nu au trecut în trei comisii. Avem grijă, respectăm și regulamentul și legea. Ce nu a trecut prin trei comisii, nu se regăsește în proiectul de buget”, a subliniat viceprimarul.

Nu a fost singurul însă care a intervenit după ce aleșii POL au susținut că nu și-au putut prezenta amendamentele în comisii.

“Orice amendament dacă se depune în timp, au cum să treacă amendamentele. Și noi am avut amendamente de care am uitat sau am depus cu întârziere, se poate depune în plen, dar lăsați dezinformarea publicului cu dubla măsura, fiecare capitol bugetar am supus votului, pe fiecare articol. Aici încă o dată am impresia că se dorește dezinformarea publicului, se dorește a pune pe tapet altceva, ne-am întâlnit de două ori aproape 3 ore jumătate, de fiecare dată. Și aproape jumătate din timp în prima comisie s-a dus fără a se lucra, poate confirma toată lumea. Eu m-aș duce mai degrabă pe o colegialitate, se poate discuta între comisii, de aceea suntem noi, aleșii, trimiși aici ca să rezolvăm împreună anumite lucruri, nu singuri. Cred că astăzi am auzit a cincea oară despre dubla măsură. Unde este dubla măsură? Să îmi explice cineva că poate nu înțeleg eu”, a fost intervenția lui Csiki Zsolt.

Nu au fost însă singurele discuții, iar acestea au degenerat spre atacuri la persoană, viceprimarul Makkai Gergely enervându-se pentru că Mark Hermann a propus construirea a două creșe, fără să știe, în opinia alesului UDMR ce înseamnă acest lucru, iar Csiki Zsolt a susținut de-a dreptul că același consilier al POL minte cu nerușinare și dezinformează, ca să ne limităm doar la câteva luări de poziție, iar alesul POL incriminat a declarat că a muncit pentru a formula amendamente de 12 pagini și nu numai. În fine, discuții sterile, le-am cataloga, care sunt făcute însă pe timpul și pe nervii noștri, a celor care ne străduim să înțelegem ce se vrea cu acest oraș. O soluție ar fi ca ședințele acelor comisii de specialitate să fie publice, iar astfel atât târgumureșenii cât și jurnaliștii să vadă ce se întâmplă acolo și să nu ne tot mirăm apoi de calitatea dezbaterilor din plen.

Cum arată bugetul?

Revenind la buget, acesta a fost adoptat, în varianta a doua, pe capitole, subcapitole etc., viceprimarul Sergiu Papuc dând citire fiecărei poziții din proiectul de buget de venituri și cheltuieli al municipiului Tîrgu Mureș, pentru ca apoi să fie adoptat întregul proiect de hotărâre care cuprinde pe câteva sute de pagini de unde vor fi atrași banii în bugetul local și pentru ce vor fi alocate sumele.

Pentru au votat 17 consilieri locali, iar împotrivă – cei trei consilieri ai POL. Trei consilieri au absentat – Theodora Benedek – PNL, Bakos Levente – UDMR (care a plecat în timpul ședinței de consiliu) și Cristian Bratanovici – PSD.

Față de anul trecut, bugetul este cu aproape 100 de milioane de lei mai mic, de la 388 de milioane de lei, cât a fost execuția pentru 2017, la 295,42 milioane de lei la capitolul venituri. Cheltuielile au fost structurate în aceeași sumă.

La cheltuieli de personal apare, spre exemplu, o scădere de la 175,49 de milioane de lei la 65,79 de milioane de lei, de aici provine astfel diferența majoră față de anul trecut. Explicația este că salariile cadrelor didactice sunt plătite acum de Ministerul Educației și sumele nu mai trec prin bugetele locale.

La capitolul Cultură, recreere și religie care a fost iarăși un capitol criticat, bugetul pentru 2018 este de 19,2 de milioane de lei, deși anul trecut au fost aprobate 14,99 milioane de lei și sunt rămase restanțe de 4,21 de milioane de lei.

Sumele vor fi destinate organizării unor evenimente, însă cea mai mare parte a bugetului va fi alocată sportului – 6,42 de milioane de lei (competiții sportive și concursul de proiecte sportive), concursului de proiecte culturale – 1,64 milioane de lei, susținerii unităților de cult – 1,431 milioane de lei și tineretului – 1,13 milioane de lei.

Proiecte cu finanțare nerambursabilă

În ședință au fost aprobate ca anexa 2/3 din buget și proiectele din fonduri externe nerambursabile. Sunt proiecte pe POCA, POCU, POR etc.

Proiectele vizează, printre altele, reabilitarea mai multor ateliere ale școlilor reunite în Școala de Arte și Meserii, cum sunt cele de la Liceul Tehnologic Electromureș, Liceul Tehnologic Ion Vlasiu, Liceul Tehnologic Avram Iancu, Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai, reabilitarea unor grădinițe, școli generale, amenajare de grădinițe și creșe, modernizarea transportului public de călători, reabilitarea sitului poluat iaz batal, realizarea de piste de biciclete și multe, multe altele, care merită dezvoltate în edițiile noastre viitoare.

Programul de investiții

Programul de investiții publice are prevăzută o sumă de aproape 39 de milioane de lei și o sumă aiuritoare de peste 409 milioane de lei credite de angajament.

La capitolul autorități executive – suma totală 2,01 milioane de lei – sunt prevăzute mai multe planuri de urbanism zonale – cartierul Belvedere, Spitalul de Urgență – zona străzii Gh. Marinescu – Molter Karoly – etapa a II-a, studii de prefezabilitate Bucla Mureșului, reabilitare clădirea Primăriei Tîrgu Mureș, schimbare instalație electrică (fără să fie precizat unde), concurs de arhitectură pentru zona centrală și servicii de arhivare electronică, dacă ne oprim asupra celor mai interesante, respectiv cu cela mai ridicate alocări.

Pentru protecția civilă unde suma este 431 de mii de lei, din care 70.000 de lei pentru o sirenă electronică.

Pentru învățământ, suma totală prevăzută trece de 5 milioane de lei, cele mai ridicate sume fiind alocate Liceului cu Program Sportiv – aproape 2 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și execuția bazei sportive, achiziționarea a două microbuze.

La Complexul de Agrement și Sport Mureșul, suma alocată este de 1,58 milioane de lei, la sere – 1,63 milioane de lei, pentru sănătate – 400 mii de lei, pentru locuințe – 1,25 milioane de lei, pentru ZOO – 1,41 milioane de lei, la Serviciul Public de Utilități Municipale – aproape 7,94 milioane de lei, pentru Direcția Tehnică – 5,58 milioane de lei și enumerarea ar putea continua, însă vom reveni cu fiecare serviciu, instituție subordonată în parte și o vom dezvolta în edițiile viitoare.

Ligia VORO