FOTO: O ardeleancă, selectată să reprezinte România la Miss Europe World 2018!

In urma selectiei nationale Miss Europe World Romania 2018, organizata zilele trecute in capitala de catre ExclusivEvent, agentia detinatoare a licentei Miss Europe World in tara noastra, Maria Ioana Hanzu a fost desemnata oficial sa reprezinte Romania in cadrul competitiei Miss Europe World 2018, competitie care se va desfasura in acest an in Beirut – Liban, in perioada 23 februarie – 14 martie 2018. In competitie vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atatea tari.

Maria Ioana Hanzu are 20 de ani, 1.70 m inaltime, dimensiunile sale sunt 85-62-90 si este nascuta in Sibiu.

Maria a fost una dintre cele 24 de finaliste Miss Universe Romania 2017, vorbeste fluent limba engleza si este pasionata de lectura, sport si modeling. Ca si planuri de viitor Maria isi doreste sa termine facultatea de jurnalism si pe care o urmeaza in prezent si sa urmeze scoala de televiziune. In paralel, Maria isi doreste sa castige cat mai multe competitii de frumusete.

„Maria este una dintre cele mai frumoase si ambitioase ambasadoare a frumusetii delegate de catre agentia noastra in cei peste 18 ani de activitate. Chiar daca este la prima ei experienta de acest gen, are frumusetea, carisma, inteligenta si calitatile necersare, pentru a reprezenta Romania cu onoare in Liban, avand deplina incredere in potentialul ei! Maria este un adevarat model demn de urmat de catre toate romancele frumoase care isi doresc sa se remarce in acest domeniu si sa promoveze valorile Romaniei peste hotare!”, a declarat Ernest Hadrian Böhm, reprezentantul agentiei ExclusivEvent si presedintele Miss Europe World Romania.

Studenta la jurnalism si stiintele comunicarii

Maria este studenta urmand cursurile Facultatii de Jurnalism și Științele Comunicării din București.

„Este o onoarea pentru mine sa reprezint Romania in competitia internationala de frumusete Miss Europe World 2018. Fiind prima mea experienta de acest gen, va fi o provocare pentru mine, avand sansa de a invata lucruri noi, de a-mi testa cunostintele si de a acumula o experienta extrem de valoroasa. Responsabilitatea pe care o am in acest moment promovand Romania si turismul Romaniei in Liban, ma ambitioneaza si ma impulsioneaza pentru a da tot ce am mai bun in vederea ocuparii unui loc cat mai bun pe podiumul Miss Europe World 2018. Le sunt profund recunoscatoare tuturor celor care au avut incredere in mine si m-au sustinut de la bun inceput, familiei mele pentru incredere si suport, dar si agentiei ExclusivEvent pentru ca m-au considerat cea mai potrivita pentru aceasta misiune”, a declarat Maria Ioana Hanzu, Miss Europe World Romania 2018

Toti romanii sunt invitati sa urmareasca evolutia Mariei din perioada 23 februarie – 14 martie din Liban, vizitand pagina sa oficiala de Facebook „Miss Europe World Romania” – www.facebook.com/MissEuropeWorldRomania – pagina unde vor putea vota Romania si vor putea vedea cele mai noi si mai fierbinti poze postate zilnic. Avem nevoie de cat mai multe like-uri pe pagina de Facebook din partea romanilor pentru a o sustine pe Maria in cursa pentru castigarea coroanei Miss Europe World 2018! Like-urile de pe paginile de Facebook oficiale vor fi luate in calcul la punctajul final al competitiei din Liban!

