FOTO: Ziua Jeleului, sărbătorită de B-Unici!

Ți-e dor de copilărie?

Atunci a venit timpul ca astăzi, 16 februarie, de Ziua bomboanelor de tip jeleu, să te întorci în lumea colorată a copilăriei . Nu există copil pe care să nu îl îndupleci dacă îi arăți o pungă cu jeleuri. Până și adulții le adoră. Delicioase și întotdeauna tentante, bomboanele ne îndulcesc viața aproape în fiecare zi.

V-ați întrebat vreodată cine a inventat bomboanele de jeleu? Unde au apărut pentru prima dată?Ne-am informat și am aflat că totul a pornit în anul 1920 și că 100 de milioane de ursuleți gumați sunt produși în fiecare zi în toată lumea, iar dacă ar fi să pui cap la cap toate jeleurile de acest fel produse într-un an, am putea înconjura pământul de 4 ori. După care le-am degustat în toată varietatea de forme (ursuleți, păianjeni, pizza, viermișori ), le-am ghicit cu ochii închiși aroma, dar ne-am și implicat în prepararea câtorva jeleuri, o activitate amuzantă, care s-a transformat într-o adevărată lecție de chimie” în bucătărie”.

Curioșilor le spunem că la preparare am folosit suc natural de fructe, zeamă de compot iar pe post de gelatină o substanță sănătoasă obținută din alge marine.

Și să nu uităm….totul s-a petrecut împreună cu b-unicii aniversați ai lunii februarie.

Dr. Anca FLOREA