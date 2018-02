FOTO EXCLUSIV! Colecţia „Women In Love” by Luminiţa Balazs, lansată de Ziua Femeii!

Share



Creatoarea de modă Luminiţa Balazs, proprietara Galeriei de Stil Luminiţa Balazs din Târgu-Mureş, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, că va lansa, în data de 8 Martie, o nouă colecţie de primăvară-vară.

Colecţia se va numi „Women In Love” şi va conţine articole vestimentare concepute în stilul inconfundabil al Luminiţei Balazs, creatoare de modă apreciată atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional pentru piesele care scot în evidenţă senzualitatea feminină.

„Am întâmpinat noul an într-un mod frumos, cu multe colaborări, contracte noi. Primăvara se anunţă a fi plină de culoare, productivă pe plan profesional. Pregătesc colecţia de primăvară-vară 2018. O colecţie plină de culoare, strălucire, materiale fine, fluide, franjuri, mătase. Colecţia „Women In Love” este despre femeia senzuală, emoţionantă şi îndrăgostită, un fel de regină a lumii. Cu spatele gol şi trenă lungă, cu broderii preţioase, dantele franţuzeşti, franjuri, voaluri şi mătăsuri, aplicaţii şi design luxos, colecţia Women In Love este ravisantă, întocmai ca femeia îndrăgostită”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, creatoarea de modă Luminiţa Balazs.

Alex TOTH