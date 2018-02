INEDIT. Consilierii UDMR din Corunca, vot împotriva sărbătoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni!

Share



Consilierii locali UDMR din Corunca au respins luni, 19 februarie, într-o şedinţă ordinară de lucru, un proiect de hotărâre care viza organizarea evenimentului „15 Martie – Ziua Maghiarilor de Pretutindeni”.

Proiectul a fost iniţiat de consilierii locali Márton Irma (PPMT), Daniel Cheşa (PNL), Răzvan Popa (PNL) şi Elvira Oltean (PSD), care au propus ca evenimentul să se desfăşoare în data de 15 martie, 2018, în centrul comunei Corunca şi la Căminul Cultural Corunca, şi să conţină trei momente: depunere de coroane, organizarea unei slujbe religioase de pomenire a eroilor Revoluţiei de la 1848 şi un spectacol cultural-artistic susţinut de copii Şcolii Gimnaziale „Tholdalagi Mihaly” din Corunca.

Proiectul a întrunit 5 voturi pentru, 3 abţineri şi 5 voturi împotrivă.

La finalul şedinţei, iniţiatoarea principală a proiectului, Márton Irma, şi-a exprimat dezamăgirea vis a vis de votul dat de consilierii UDMR.

„Când am inițiat acest proiect de hotărâre am urmărit să respect legislaţia ţării. M-am consultat şi cu alţi consilieri care mi s-au alăturat în promovarea inițiativei, motiv pentru care le mulțumesc din nou. În conformitate cu articolul 36 din Legea 215/ 2001 a administrației publice locale, Consiliul Local are competenţe în organizarea şi finanţarea oricăror evenimente culturale de interes local! Comuna Corunca are o populație de naționalitate maghiară în proporţie ce depășește 20% , ceea ce permite organizarea de evenimente culturale dedicate acestei minorități naționale. Legea finanțelor publice locale 273/2006 prevede posibilitate efectuării unor cheltuieli în interesul comunității, cu aprobarea Consiliului Local. Deci exista temeiul legal pentru a organiza un asemenea eveniment. Ceea ce lipseşte este doar voința unor consilieri locali, din păcate chiar cei care şi-au asumat rolul de reprezentanți ai comunității maghiare. Din rândul acestei comunități fac şi eu parte, de aceea consider că consilierii UDMR şi-au trădat electoratul care i-a votat! Le mulțumesc în schimb colegilor consilieri români pentru sprijinul acordat şi pentru lecția de toleranţă şi armonie etnică! Sunt profund dezamăgită de rezultatul votului înregistrat în Consiliul Local Corunca!”, a precizat Márton Irma.

