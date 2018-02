INTERVIU. Finalista Eurovision Sighișoara Dora Gaitanovici: „O să mă străduiesc să fac un moment de forță“

Share



Cea de-a treia solistă câștigătoare a semifinalei Eurovision Sighişoara este buzoianca Dora Gaitanovici. Tânăra artistă a obținut 42 de puncte din partea juriului pentru melodia „Fără tine“ pe care a și compus-o. Dora Gaitanovici va participa duminică, 25 februarie, la Marea finală de la București, pe scena Sălii Palatului. La finalul competiției din Sighişoara, artista a avut amabilitatea (și energia) să-mi răspundă la câteva întrebări.

Reporter: Simți că ți-ai depășit vreo limită în seara asta? Care ar fi aceasta?

Dora Gaitanovici: Eu am dat tot ce-am putut pe scenă. Am avut momente în care pur și simplu am uitat de mine, pentru că parcă am intrat într-o transă. Mi-a plăcut foarte mult pe scenă, m-am simțit foarte bine și sper că a simțit asta și publicul, și că am transmis ce am simțit.

Rep.: Ești orientată de-acum încolo să-ți compui propriile piese?

D.G.: Îmi place foarte mult să compun și îmi place foarte mult să-mi cânt piesele mele. Dar n-aș spune nu niciodată unei piese compuse de altcineva și care îmi place.

Rep.: Care ar fi producătorul cu care ți-ar plăcea să lucrezi?

D.G.: Depinde foarte mult de stil. Dar eu sunt foarte deschisă la orice.

Rep.: În timpul liber ce genuri de muzică asculți preponderent?

D.G.: Ascult foarte multă muzică și diverse genuri. Ascult și jazz, și muzică clasică, și blues, și rock, și de toate.

Rep.: Știi să cânți la vreun instrument?

D.G.: Da. Știu să cânt la pian de când aveam 4 ani, și acum mă slujesc de el în cea mai mare parte. De curând am învățat să cânt și la saxofon. Este un instrument nou pentru mine, dar o să mă perfecționez și încerc să ajung la un nivel cât mai înalt. Am înregistrat piesa pe care am cântat-o în seara asta într-o variantă de saxofon și, până acum, din câte-am auzit, a plăcut oamenilor. Sper să pot să ies cu ceva și mai frumos.

Rep.: Care sunt gândurile cu care pornești la drum spre următoarea etapă Eurovision?

D.G.: O să fie o săptămână plină. Până duminica viitoare o să lucrez intens, o să mă gândesc la un show potrivit pentru o finală la înălțime. Sper să fiu la nivelul la care trebuie să fiu. O să mă străduiesc să fac un moment de forță.

A consemnat Andrei VORNICU