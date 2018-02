Proiectele de investiții și finanțările orașului Iernut pentru 2018

Share



Primarul orașului Iernut, Ion Nicoară, ne-a oferit detalii legate de ultimele noutăți în ceea ce privește bugetul local pentru anul 2018, ce proiecte sunt în curs de aprobare, dar și despre cele în derulare, informații care se regăsesc în interviul următor. Domnia sa ne-a prezentat succint situația nu tocmai îmbucurătoare a veniturilor și câteva soluții pentru a face față cu brio cheltuielilor anuale.

Reporter: Prezentați, vă rog, în linii mari, bugetul orașului Iernut pentru anul 2018.

Ion Nicoară: Din nefericire, e sărac anul acesta, dar ne vom descurca până la urmă. E un buget de austeritate, dar am asigurat cheltuielile de funcționare, în primul rând, apoi avem și pentru investiții câțiva bănuți pentru a putea continua proiectele pe care le-am inițiat anul trecut. Mă refer aici la cofinanțări, la cheltuielile pentru avize, pentru documentația care ne trebuie la depunerea proiectelor pe fonduri europene sau pentru cele la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Problema e legată de venituri, care sunt foarte mici față de cele de anul trecut. Pe de-o parte am fost nevoiți să reducem cheltuielile de funcționare cu 10% – cheltuieli de personal, furnituri birou, materiale pentru curățenie, utilități Primărie, achiziționare carburanți și lubrifianți, achiziționare piese de schimb pentru autoturisme, poștă, telecomunicații, radio, televiziune, internet, obiecte de inventar, deplasări, servicii medicina muncii, fond handicap, abonament monitorul oficial,cursuri de pregătire profesională, reparații curente, alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare etc., ceea ce nu este neapărat un lucru rău, pe de altă parte, ne-au scăzut veniturile substanțial, dacă anul trecut aveam o sumă considerabilă, cam 4,2 milioane de lei – venituri proprii, anul acesta am fost obligați la un buget de 2,8 milioane de lei din cauză că încă nu știu dacă îi vom primi sau nu de la bugetul de stat, dar nici pe departe nu poate fi vorba să fim finanțați cu un procent mai mare de la bugetele locale, dimpotrivă. Vom afla după primele trimestre ale anului câți bani vom primi, să vedem cum merge economia mai departe, deși din câte ni se comunică, după 1 iunie, vom avea un buget destul de bogat.

Rep.: Care este proporția dintre secțiunile de Dezvoltare și cele de Funcționare, comparativ cu anul 2017?

I.N.: Există o oarecare discrepanță datorită faptului că în ceea ce privește Dezvoltarea, pe de-o parte nu am avut bani suficienți să creăm o secțiune de Dezvoltare pe măsura dorințelor noastre, pe de altă parte, am pornit multe proiecte anul trecut, așa că ne-am permis ca acest buget de Dezvoltare să fie puțin mai redus, undeva la 25-30% din bugetul local. Am semnat și primul contract de Finanțare din PNDL II (Programul Național de Dezvoltare Locală), am primit și o parte din bani. În acest contract este vorba despre grădinița din cartierul Mihai Eminescu, pentru care am primit 3.200.000 de lei de la MDRAP.

Rep.: Care sunt pricipalele investiții prevăzute a fi derulate în secțiunea de Dezvoltare?

I.N.: Mai avem alte trei proiecte care se află la MDRAP aprobate prin Ordin de Ministru, urmează să fim chemați la semnatrea contractelor. E vorba de continuarea canalizării la Sălcud, cu branșamente la apă și canalizare incluse, în valoarea de vreo 4 milioane de lei – „Extindere rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșamente la rețelele de apă și canalizare” și două proiecte pentru dotare la Școala Generală și Liceul Tehnologic. Avem un portofoliu de proiecte substanțial pentru fonduri europene pe care urmează să le depunem.

Rep.: În ce măsură va rezista bugetul presiunii rezultată în urma creșterilor salariale?

I.N.: Chiar dacă se vorbește foarte mult de aceste creșteri salariale, să nu uităm că o bună perioadă de timp, mai exact în ultimii zece ani, salariile din sistemul public au fost mizerabile, iar anul acesta, dacă le analizăm și vedem că 47% din ele se duc înapoi la stat, atunci nu e nu știu ce mare creștere. Totuși, sunt salarii bune care creează o obligație a angajaților din primărie față de cetățeni de a lucra mai conștiincios și de a fi mai atenți cu ceea ce fac și cu cetățeanul, bineînțeles.

Rep.: Veți acorda burse elevilor din oraș și în acest an școlar?

I.N.: Bineînțeles că le vom acorda burse elevilor, vom deconta și transportul profesorilor, nu sunt sume foarte mari, e vorba de câteva zeci de mii de lei per total.

