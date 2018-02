Prefaceri edilitare la Tîrgu Mureș? Parcări, spații verzi și piste de biciclete pe Pocloș

Share



Consiliul Local Tîrgu Mureș a aprobat în ultima ședință protocolul de colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Mureș în vederea amenajării de locuri de parcare pe pârâul Pocloș prin acoperirea sa. În ședință, mai mulți consilieri au solicitat ca protocolul să prevadă și crearea de spații verzi, piste de bicicliști, amendament aprobat, de altfel.

Lipsa locurilor de parcare în municipiu a determinat municipalitatea târgumureșeană să reitereze un proiect mai vechi pe care îl dorea realizat, și anume crearea de locuri de parcare pe pârâul Pocloș, doar că, până acum, directorii care s-au perindat la conducerea Apelor Mureș și Apelor Române nu au fost de acord cu un asemenea proiect din motive de siguranță în caz de inundații – să ne amintim de un singur argument vehiculat de-a lungul anilor.

În ultima ședință a Consiliului Local Tîrgu Mureș, aleșii municipali au avut pe ordinea de zi, la punctul 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Tîrgu Mureș și Administrația Națională “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru amenajarea de locuri de parcare.

Dezbaterea proiectului de hotărâre a început cu o intervenție a consilierului local UDMR Bakos Levente care a transmis că așteaptă ca protocolul să se materializeze cât mai repede.

“Este o temă deprăfuită, domnul primar a câștigat alegerile cu anumite idei în acest sens în 2000. Îmi pare rău că am ajuns doar la nivel de protocol. Un asemenea protocol cum am eu în mână puteam să încheiem și cu CFR-ul pentru a face demersuri pentru a îmbunătăți circulația în Tîrgu Mureș sau cu Spitalul Județean că vom avea grijă de sănătatea cetățenilor din Tîrgu Mureș. E nevoie și de studiu de fezabilitate, de plan de aplasament, de proiecte tehnice ș.a.m.d. E un prim pas pentru care îl felicit pe colegul Bratanovici (n.red. absent de la ședință) care poate a mișcat din poveste. E bine că totuși am depășit această fază, aș vrea ca în schimb să am cât mai repede proiecte tehnice, studiul de fezabilitate și lucruri concrete, pentru că protocolul e doar un cadru, un prim pas”, a spus alesul municipal.

Din partea Executivului a răspuns viceprimarul Sergiu Papuc, care a punctat că în afară de aprobarea protocolului de colaborare, în buget sunt cuprinși bani pentru realizarea studiului de fezabilitate. Doar că, la acel moment, proiectul de buget nu era încă votat.

Într-adevăr, în buget, în programul de investiții al Serviciului Administrația Domeniului Public și Privat se prevede alocarea sumei de 150.000 de lei pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru crearea a 2000 de locuri de parcare pe Pocloș, și alte 850.000 de lei pentru același obiectiv, însă din credite de angajament multianuale. Chiar dacă prevederea bugetară este pentru locuri de parcare, ne gândim că bugetul va fi corelat însă cu această hotărâre.

Proiect amendat

Revenind, dezbaterea nu s-a încheiat însă aici, mai mulți consilieri locali propunând ca proiectul să fie amendat, adică, mai pe înțeles, modificat.

Mark Christian Hermann, de la POL, a propus ca proiectul să aibă titlul de creare de locuri de parcare, piste de biciclete și/ alei pietonale.

“Este o secțiune mult prea lungă, pe acea secțiune nu cred că este nevoie să facem doar locuri de parcare, cu atât mai mult cu cât de ani de zile orașul nostru se confruntă cu o lipsă cronică de spații verzi, părinții nu mai au unde să își ducă copiii la joacă sau la plimbare, deci eu cred că se poate pune în valoare ceva mai de anvergură decât doar niște locuri de parcare pe o porțiune foarte lungă”, a propus acesta.

În aceeași notă a fost formulat și amendamentul Comisiei de buget-finanțe căruia i-a dat citire consilierul local UDMR Peti Andrei.

“Propunerea de modificare a venit de la Comisia de buget care propune să se țină cont de Planul de Mobilitate Urbană, pe care l-am adoptat acum câteva luni, și să nu excludem posibilitatea ca un vizionar, ca un arhitect edilitar, să creeze spații utile, edilitare ca spații verzi, spații de joacă, spații de promenadă, dar chiar și spații de parcare pentru că cel din fața Finanțelor județului Mureș s-a dovedit foarte util pentru crearea și de locuri de parcare. În consecință propun modificarea nu numai a titlului hotărârii, dar și a protocolului în sine care se constituie anexă și face parte integrantă din proiectul de hotărâre, la articolul 1, 2, 3 și la capitolul 2 din protocol – Obiectul protocolului, în loc de titlul obiectivului de investiții crearea de locuri de parcare propun creare și amenajare de infrastructură edilitară prin acoperirea pârâului Pocloș”, a transmis Peti propunerea.

Avocatul municipalității – dar și al Administrației Bazinale de Apă Mureș – a fost încă o dată Sergiu Papuc.

“Acest protocol s-a încheiat între două instituții și avem consens de la două instituții, eu zic că ar fi riscant să modificăm acest protocol. Acest protocol și sumele care sunt în bugetul local pentru SF se referă la parcări. Noi am trimis mai multe adrese și avem în vedere și ceea ce ați solicitat dvs., dar tocmai aceasta a fost rațiunea să nu ne complicăm și să le introducem deodată pentru că, dacă facem așa, ne putem lovi și de un refuz”, a subliniat viceprimarul.

Peti Andrei a revenit însă susținând că proiectul privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici va reveni în Consiliul Local și “atunci nu greșim cu nimic dacă asigurăm cadrul general de realizare a acestui proiect, urmând ca în prima etapă să se realizeze studiul de fezabilitate aferent parcărilor și, ulterior, deja protocolul să asigure cadrul pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte prin amenajarea pârâului Pocloș”.

În consecință, la vot, varianta inițială a fost respinsă, amendamentul lui Peti Andrei a trecut, cel al lui Mark Hermann a fost respins, iar hotărârea amendată a fost votată de 17 consilieri.

Protocolul va fi în vigoare pe durata existenței construcțiilor.

Ligia VORO