Buget de 7.797.000 lei pentru comuna Hodac în anul 2018

Share



Comuna Hodac și-a stabilit la începutul lunii februarie bugetul pentru anul 2018. Despre valoarea acestuia precum și despre investițiile care vor fi realizate din bugetul local ne-a vorbit Ioan Fărcaș, primarul comunei Hodac.

Reporter: Cum se prezintă bugetul comunei Hodac pentru anul 2018 ?

Ioan Fărcaș: Am adoptat bugetul comunei pentru 2018 în ședința Consiliului Local Hodac din data de 6 februarie. Sigurul punct pe ordinea de zi a fost aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Hodac pentru anul 2018. În ce privește valoarea, bugetul pe acest an este mai mic față de cel de anul trecut cu vreo 1.700.000 lei. Unde au fost urgențe am insistat, am mai redus de unde am putut, astfel ca bugetul să fie unul mulțumitor pentru toată lumea.Valoarea bugetului pe acest an este de 7.797.000 lei, din care 5.598.000 de lei pentru funcționare, respectiv 2.216.000 pentru secțiunea de dezvoltare.

Rep.: Vă mulțumește valoarea bugetului comunei pentru acest an ?

Iona Fărcaș: Nu mă pot declara foarte mulțumit de acest buget, din moment ce partea de dezvoltarea ne-a fost tăiată cu 1.700.000 de lei. Cu toate acestea mergem înainte cu banii care îi avem pentru a ne duce la îndeplinire proiectele propuse.

Rep.: Cum veți aloca sumele din bugetul local pentru proiectele de dezvoltare din acest an ?

Ioan Fărcaș: Avem depus un proiect prin AFIR pentru reabilitare cămine culturale la Hodac și Toaca unde avem un procent de cofinanțare în valoare de 50.000 de lei. Proiectul are o valoare de 2.293.000 de lei. Proiectul prevede inclusiv reabilitarea acoperișului. De asemenea, dorim să facem o instalație de încălzire nouă , la fel și la instalația electrică care nu mai corespunde, plus o instalație de sonorizare în ambele cămine. Apoi vine partea de dotări, scaune, mese, costume populare, instrumente muzicale.Căminele au fost cât de cât întreținute și până acum , o zugrăveală sau altă lucrare mai mică o mai poți face din fonduri proprii, dar important este să faci o investiție așa cum trebuie. Aici, importate sunt instalațile , de încălzire, electrică și cea de sonorizare, plus reabilitarea acoperișului.

În ce privește Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), avem aprobate două proiecte, urmează să fie semnate și contractele de finanțare, „Modernizare și extindere școală gimnazială Hodac în localitatea Toaca”, proiect în valoare 3.782.595,72, precum și „Asfaltare drum Dubiștea de Pădure-Hodac”, în lungime de 1,577 km , valoarea fiind de 1.743.865,00 lei.Cota noastră de finanțare este de 50.000 la proiectul pentru drum, respectiv 40.000 la proiectul cu reabilitarea celor două cămine .

Rep.: Ce investiții aveți în vedere în ce privește canalizarea ?

Ioan Fărcaș: Avem un milion de lei pregătit pentru cofinanțare, în caz că prindem un proiect de canalizare. Am depus un proiect în acest sens, tot prin PNDL, încă nu avem niciun răspuns. Dacă se întâmplă să ni se aprobe acest proiect în valoare de aproape 5 milioane de euro, cota de finanțare a comunei este de 1.000.000 de lei. Potrivit acestui proiect, canalizarea se va întinde pe o distanță de 34,6 kilometri la nivelul întregii comune plus o stație de epurare în localitatea Hodac.Nu știu ce se va întâmpla cu acest proiect, este o încercare, dar din buget trebuie să mă asigur că mă pot baza pe acești bani, în caz că proiectul ni se va aproba. În caz că se întâmplă să nu ni se aprobe acest proiect, cu acel milion de lei, avem intenția să asfaltăm un drum în localitatea Toaca.Vom face o rectificare de buget, iar această sumă de 1 miilion de lei o vom trece la asfaltări de drum, la Hodac, Valea Carelor, un drum pe o distanță de 2,1 kilometri. Mai avem în buget cuprinși la rubrica drumuri suma de 274.000 de lei.

Rep.: Ce alte investiții din bugetul local aveți în plan pentru acest an ?

Ioan Fărcaș: Tot din bugetul local pentru acest an am alocat o sumă pentru reparații și întreținere drumuri în comună în valoare de 350.000 lei. Intenționăm să facem reparații la trotuarele existente în comună deoarece starea lor existentă necesită acest lucru, la care se adaugă două parcuri în comună.

Rep.: Cum vedeți anul 2018 ? Se simte la nivel local instabilitatea de la nivel central ?

Ioan Fărcaș: Eu zic că se simte, pentru că automat nu te mai ajută de la bugetul centrul cu ceva bani. Din încasările noastre care le avem, din taxe și impozite , din cota parte pe impozitul pe venit abia ne descurcăm. Dacă nu suntem ajutați cu ceva bani de la bugetul de stat nu poți să faci nimic la dezvoltare. Am încercat să facem câteva proiecte, am făcut un studiu și nu ne încadrăm deoarece nu reușim să facem punctajul necesar. Trebuie să faci cel puțin 50 de puncte pentru ca proiectul să poată fi acceptat la finanțare iar noi dacă am reușit să facem 43 de puncte. Am încercat dar nu am reușit nicicum să ajungem la 50 de puncte.Ce s-a putut face am făcut, am depus proiectul pentru cămine, așteptăm semnarea contractului de finanțare.

Rep.: Ce fonduri vă revin prin Grupul de Acțiune Locală Prietenia Mureș-Harghita ?

Ioan Fărcaș: Am depus la începutul anului un proiect prin care dorim să achiziționăm un utilaj, un tractor cu o remorcă și plug, în valoare de 37.000 de euro. Acești banii le revin fiecărei comune din cadrul acestui GAL. Plugul se poate folosi atât la întreținerea drumului cât și pe timp de iarnă la dezăpezit. Suntem șapte comune de la Valea Gurghiului și Valea Beicii și trei comune din județul Harghita. Dosarele au fost depuse până în data de 8 ianuarie , zilele trecute am stat de vorbă cu managerul GAL-ului, Cristian Baciu, și am primit informația că dosarele sunt verificate și urmează să se facă selecția lor de către comisia GAL-ului, respectiv cele 10 unități administrative și 31 de societăți.Sper ca în cel mai scurt timp să beneficiem de acest utilaj. În această perioadă mai este deschisă o sesiune pentru activități agricole, tot prin intermediul acestui GAL. Aș spera să mai rămâne ceva bani din această sesiune să mai prindem și noi ceva. Dacă banii nu se consumă în această sesiune ei pot fi repartizați către primării. Noi primarii ne-am înțeles ca în eventualitatea că vor rămâne banii din această sesiune , aceștia să fie redistribuiți către primării.

Rep.: Cum veți sprijinii cultele religioase și cultura în acest an ?

Ioan Fărcaș: Vom construi în acest an în localitatea Hodac o capelă mortuară. Avem un teren cumpărat chiar lângă cimitir. Am demarat întocmirea actelor necesare pentru construirea acestei capele, ea fiind prima la nivel de comună. Mai mult decât atât, intenționăm în acest să identificăm un teren pentru construcția unei capele mortuare și în localitatea Toaca.Pentru capela de la Hodac am cuprins în bugetul din acest an suma de 450.000 de lei, atât pentru avize cât și pentru construcția preopriu zisă. Suntem în discuții cu o persoană de la Toaca, pentru a găsi un teren să facem o capelă, undeva în zona de centru a comunei, cel mai probabil investiția va fi derulată anul viitor.

La capitolul cultură stăm destul de rău în ce privește finanțarea. Cu toate acestea, din bugetul acestui an vom aloca sume pentru evenimentele culturale importante, și aici mă refer la „Udatul nevestelor” și paticiparea la Festivalul Văii Gurghiului. Nu în ultimul rând vom aloca un sprijin financiar pentru organizarea unui festival internațional de folclor la Hodac. În anii trecuți aveam alocați bani și pentru asociațiile culturale, dar în acest an nu ne-a permis bugetul să le alocăm sume. În acest an nu avem cum să-i ajutăm.