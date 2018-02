Győrfi Julia (POL), demisie din CL Târgu-Mureş. Ciudat – de ce Dan Maşca nu vrea să fie consilier local?

Share



Consilierul local Győrfi Julia a anunţat marţi, 27 februarie, cu ocazia unei şedinţe ordinare de lucru a Consiliului Local Târgu-Mureş, că demisionează din funcţie.

„Voi face un pas înapoi, voi fi în rândul doi”

Anunţul a venit la finalul şedinţei, la rubrica „Diverse”, când reprezentanta Partidului Oamenilor Liberi (POL) a specificat că renunţă la funcţia de consilier local pentru a-şi proteja sănătatea.

„Am decis să mă opresc şi voi ieşi din Consiliu, voi renunţa pentru că nu vreau să-mi umbresc sănătatea”, a spus Győrfi Julia.

„Nu renunţ nici la ideea că grupurile vulnerabile au dreptul la un loc aici, la masa aceasta, unde se iau deciziile, nu renunţ nici la a lucra şi a reprezenta domeniul social, dar voi face un pas înapoi şi voi fi în rândul doi. Ştafeta o voi preda colegului meu Papai Laszlo, care va continua munca mea”, a completat Győrfi Julia.

Mesaje de regret din partea viceprimarilor

Primele reacţii de regret vis a vis de demisia consilierei POL au venit din partea celor doi viceprimari ai municipiului Târgu-Mureş, Sergiu Papuc (PSD) şi Makkai Grigore (UDMR).

„Mie chiar îmi pare rău că ne părăsiţi, pe cuvânt, sufleteşte şi uman îmi pare rău pentru opţiunea dumneavoastră”, a menţionat Sergiu Papuc.

„M-a surprins această informare a doamnei Győrfi, am un respect deosebit pentru activitatea dânsei în Consiliu şi în şedinţele comisiilor de specialitate. Am discutat multe probleme de care răspuns şi consider că a fost şi este o voce autorizată a grupurilor sociale vulnerabile”, a spus Makkai Grigore, care a propus consilierei demisionare să se răzgândească şi să intre… în grupul consilierilor UDMR, propunere făcută însă fără niciun temei legal.

Oferta viceprimarului Makkai Grigore a fost întâmpinată cu o replică promptă.

„Începând cu 1990, UDMR nu a putut să mă convingă să fiu membru UDMR, chiar dacă mă simt maghiar, pentru că eu nu pot să fiu o personalitate dublă, să fiu o persoană în partid, în politică, şi să fiu o altă persoană în viaţa privată”, a răspuns amabil, dar în acelaşi timp tăios, Győrfi Julia.

Aplauze de apreciere în plen

Au mai luat cuvântul consilierii Magyary Előd (UDMR), care şi-a cerut scuze publice consilierei demisionare pentru incidentul înregistrat în urmă cu două şedinţe, Radu Bălaş (POL) şi Mark-Christiann Herman (POL), la iniţiativa căruia consilierii au aplaudat activitatea depusă în Consiliul Local de Győrfi Julia.

Dan Maşca şi Minodora Băltăţanu, forfait

La alegerile locale din iunie 2016, Partidul Oamenilor Liberi propunea o listă de 26 de candidaţi pentru funcţia de consilier local al municipiului Târgu-Mureş.

Dintre aceştia, primii trei, respectiv Radu Bălaş, Mark-Christian Hermann şi Györfi Julia au devenit consilieri locali, reprezentând POL în forul decizional al municipiului Târgu-Mureş.

Următorii pe lista de candidaţi din iunie 2016 erau: locul 4 – Dan Maşca (administrator), locul 5 – Minodora Băltăţanu (marketing manager), locul 6 – Papai Laszlo (inginer service), locul 7 – Cătălin Hegheş (director executiv), locul 8 – Tatar Lehel (student), locul 9 – Georgiana Birthler Branea (administrator) şi locul 10 – Varga Zsigmond (administrator).

Având în vedere că în cadrul şedinţei din 27 februarie consilierii POL au făcut deja public numele celui care o va înlocui pe Györfi Julia, respectiv Papai Laszlo – aflat pe locul 6 pe lista din iunie 2016, rezultă că atât Dan Maşca, cât şi Minodora Băltăţanu, aflaţi pe locurile 4-5 pe respectiva listă, au declinat oportunitatea de a-i reprezenta pe oamenii liberi din Târgu-Mureş care i-au votat în iunie 2016.

Alex TOTH