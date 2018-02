Internauţii, invitaţi să susţină produsele locale din Mureş!

Share



Un grup de internauţi entuziaşti şi dornici să promoveze avantajele consumului de produse locale constituit sub denumirea de „La Onuca” a creat, în urmă cu aproximativ cinci luni, grupul de Facebook intitulat „Produse locale din Muresul frumos”.

Diversitate culinară

Astfel, atât producătorii cât şi consumatorii sunt invitaţi să promoveze produse, precum şi să facă schimburi de informaţii şi idei în această direcţie.

“Mureşul, spre diferenţă de alte zone, se bucură de o frumuseţe rară în ce priveşte diversitatea peisagistică, etnică şi culturală. Această diversitate se menţine şi atunci când vorbim despre ceea ce cultivăm şi producem, deoarece, deopotrivă românii şi maghiarii ştiu să mănânce foarte bine, să gătească, să facă preparate specifice. Ne aflăm într-o regiune privilegiată, astfel vă îndemn să fiţi mândri de voi, doar printr-o interacţiune, întrajutorare şi o promovare, expunere cât mai bună a rezultatelor sudorii voastre, vom reuşi să facem şi mai frumos Mureşul nostru. Aşadar, vă îndemn să publicaţi şi să adaugaţi şi alţi mici producători locali, precum şi iubitori de produse tradiţionale româneşti”, se precizează în deschiderea paginii de Facebook intitulată „Produse locale din Muresul frumos”.

Pasiune pentru produse tradiţionale şi artizanale româneşti

Alte detalii despre iniţiatorii proiectului sunt disponibile la adresa web laonuca.blogspot.com.

“Suntem un cuplu de medici mureşeni, sot şi soţie, hotărâţi să promovăm un stil alimentar şi de viaţă sănătos, prin consumul de alimente naturale, tradiţionale româneşti. Onuca a crescut la ţară, cu lapte de bivoliţă, cu “groscior” şi cu toate brânzeturile şi produsele din carne specifice românilor. Aşadar, dintotdeauna am fost “de-a pământului”, ne-am simţit în largul nostru să trăim viaţa simplu. Într-o lume tot mai “infestată” la nivel de piaţă alimentară, am fost şi mai interesaţi de a mânca sănătos, de alimente produse “bio”, odată ce am primit minunata veste că vom avea un copilaş. Intrigaţi am fost, de asemenea, de faptul că trăind temporar într-o ţară occidentală, priveam cu invidie cât de bine şi frumos sunt promovate sutele de produse tradiţionale, inedite, cât de mult sunt încurajaţi artizanii să producă şi să intervină pe piaţa alimentară. Ne spuneam: “noi nu avem atâtea şi atâtea brânzeturi de fel şi tip, cârnaţi, şi atât de multe alte produse din carne de porc?”. Însă, din păcate, nu sunt promovate, nu sunt recunoscute la nivel european şi unele nici măcar la nivel naţional. Şi am început să căutăm, să încercăm, şi aşa s-a născut şi proiectul “La Onuca”, care îşi propune să vă ofere o imagine de ansamblu asupra existenţei acestor tipuri de produse în ţara noastră, să ofere o critică pozitivă sau negativă asupra lor, să formăm un fel de “hartă” şi, de ce nu, să aducem la un loc oameni care împărtăşesc aceiaşi pasiune şi plăcere de a mânca sănătos produse tradiţionale şi artizanale româneşti. Aşadar, fie că eşti consumator sau producător, te invitam să ne treci “pragul”, deocamdată virtual. Onuca îţi oferă un punct de vedere diferit, o critică sinceră, din sânul familiei simple”, au precizat iniţiatorii proiectului.

Alex TOTH