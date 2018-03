Voleibalistele junioare revin în prim plan

Share



Rece și cald pentru voleibalistele mureșene

Secția de volei feminin a Clubului Sportiv Universitar Târgu-Mureș au primit în aceste zile vești bune și mai puțin bune. Divizia A1 la volei feminin și-a încheiat sezonul regulat cu formația senioarelor pe ultima poziție, o contraperformanță, în premieră, pentru echipa mureșeană. CSU Medicina CSȘ a obținut în această ediție doar două victorii, ambele pe teren propriu, în primele etape ale sezonului. Vestea bună este că nu vor mai fi nevoite să suțină turneul play-out, într-o ediție în care nu va retrograda nimeni. Astfel, în ședința Consiliului Director al FR Volei din această săptămână s-a hotărât anularea desfășurării fazei a II-a, pentru locurile 7-10. Clasamentul final pentru aceste locuri rămâne același cu cel de la terminarea fazei I, cu următoarea ordine: Dinamo București, U NTT Data Cluj-Napoca, Penicilina Iași, CSU Medicina CSȘ. Turneul play-off se va disputa în sistem turneu, tur-retur, între ocupantele primelor șase locuri, clasate în ordinea: CSM București, Volei Alba Blaj, Știința Bacău, CSM Târgoviște, Agroland Timișoara și CSM Lugoj.

În prim plan revin junioarele

Dacă echipa de senioare, alcătuită în acest sezon doar din jucătoare autohtone a dezamăgit, atenția se îndreaptă acum spre campionatele junioarelor I și II. Cele două echipe ale clubului, la junioare și cadete domină de aproape un deceniu campionatul, cu titluri sau medalii în fiecare ediție, de două ori reușind chiar „dubla”, cu ambele echipe campioane. Adevărul este că echipa de senioare are în componență mai multe jucătoare care sunt la vârsta junioratului. Speranțele la acest final de sezon se îndreaptă așadar spre acestea. La junioare, formația CSU Medicina CNUE nu a pierdut niciun set în seria F și mai are de susținut o singură partidă înaintea turneelor semifinale, duminică, la CSȘ Toplița. Ea este urmată în clasament de a doua echipă târgumureșeană, CSȘ, care va evolua pe teren propriu cu CS Ocna Mureș. La cadete, CSU Medicina CNUE a câștigat la rândul ei seria E și așteaptă programarea turneelor semifinale și finale.

În acest an turneele semifinale vor avea loc cu 24 de echipe participante în perioada 2-6 mai la cadete și 9-13 mai la junioare, iar cele finale în 15-19 mai la cadete și 21-25 mai la junioare. Mai urmează ca până în data de 10 martie să se decidă dacă turneele finale se vor disputa cu 6 sau 8 formații. Reamintim, echipa de cadete este deținătoarea titlului, iar junioarele sunt vicecampioanele ultimei ediții.