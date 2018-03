Gáspárik Attila, la aniversarea Companiei „Tompa Miklós”: „Vrem neapărat să ajungem pe piața europeană”

Share



Compania „Tompa Miklós” a Teatrului Național Târgu-Mureș aniversează anul acesta 72 de ani de la înființare. Cu această ocazie, organizează în perioada 9-14 martie 2018 o microstagiune denumită Showkeys, în cadrul căreia Compania își va prezenta atât premierele recente, cât și producțiile-cheie ale ultimilor ani.

La eveniment vor putea fi vizionate opt producții ale Companiei „Tompa Miklós”. Spectacolele vor fi însoțite de forumuri profesionale și discuții de tip „masă rotundă”.

Premergător evenimentului, Teatrul Național Târgu-Mureș a organizat o conferință de presă la care a participat directorul executiv al instituției, Gáspárik Attila, și directorul artistic al Companiei „Tompa Miklós”, Keresztes Attila.

01Keresztes AttilaTeatrul și filmul, cei mai eficienți ambasadori

„În martie 1946 a avut loc primul spectacol dat de primul teatru permanent din Târgu-Mureș, la Palatul Culturii. Pe atunci se chema Teatrul Secuiesc. Juridic, astăzi Teatrul Național este teatrul de atunci. Ne-am gândit ca în acest an să sărbătorim cu Showkeys, care este o metodă de promovare a teatrului. Vom juca concentrat mai multe spectacole pentru un public invitat de noi și format din critici de teatru, dramaturgi, regizori, oameni de teatru din București, Budapesta, Polonia, Italia și alte părți ale Europei. Noi vrem neapărat să ajungem pe piața europeană. Am ajuns la foarte multe festivaluri interne și credem că în sfârșit am ajuns într-o formă în care spectacolele noastre se pot promova peste hotare. Prin aceste promovări vrem să ne aliniem teatrelor din Sibiu, Cluj și din zonă care au contribuit foarte mult la imaginea culturii autohtone fiindcă, ne place-nu ne place, filmul și teatrul sunt cele două forme culturale care, într-adevăr, s-au integrat la standardele europene. Andrei Șerban a avut premieră la Budapesta săptămâna trecută și a făcut prin asta, pentru relațiile româno-maghiare, de 100 ori mai mult decât orice politician” a declarat Gáspárik Attila.

Întoarcerea teatrului risipitor

Directorul instituției e de părere că o ascensiune calitativă a activității teatrului și un suport susținut acordat celor care își investesc talentul și munca în vederea realizării acestui scop va contribui la situarea naționalului târgumureșean în elita teatrului românesc și nu numai.

„Nu de tematică depinde integrarea noastră europeană, ci de forma în care încercăm să prelucrăm problemele, să prezentăm spectacolele. Ăsta ar fi un examen după 72 de ani și după foarte multe probleme de identitate culturală. (…) Teatrul din Târgu-Mureș a risipit foarte mult: toată garda de elită a regizorilor din România, majoritatea lor a început la Târgu-Mureș. Prima angajare ca regizor a lui Theodor-Cristian Popescu a fost aici. La fel și Radu Afrim, Ada Milea, Sorin Leoveanu, Marius Turdeanu și mulți alții. Și cu chiu, cu vai am reușit să aducem acești oameni de unde au pornit și au făcut cariere europene” a completat Gáspárik Attila, adăugând că „acum vrem să reluăm acest dialog cultural prin care ne prezentăm spectacolele”.

„Avem musafiri din breasla din România, din Ungaria, și nu numai, fiindcă e important să avem un feedback. După fiecare spectacol o să avem o discuție profesională despre teatru și despre cum vedem noi lumea de astăzi prin spectacolele pe care le-am avut în stagiunea trecută” a precizat Keresztes Attila.

Discuțiile vor fi traduse în căști, iar accesul va fi general, pentru toți cei interesați, în limita locurilor disponibile.

Andrei VORNICU