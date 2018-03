Actriţa Voica Oltean, două nominalizări la Premiile Gopo: „Este incredibil ce trăiesc!”

Share



Voica Oltean a primit cel mai frumos cadou de Mărţişor: pe 1 martie au fost anunţate nominalizările la Premiile Gopo, iar actriţa născută la Târgu-Mureş a obţinut nu mai puţin de două nominalizări la categoriile Cea mai bună actriţă într-un rol principal şi Tânără speranţă pentru prestaţia ei din lungmetrajul „Breaking News”. Filmul a mai obţinut nominalizări pentru Cea mai bună regie (Iulia Rugină), Cel mai bun film, Cel mai bun actor într-un rol principal (Andi Vasluianu), Cel mai bun scenariu (Iulia Rugină, Ana Agopian şi Oana Răsuceanu) şi Cel mai bun montaj (Cătălin Cristuţiu).

„Breaking News” reprezintă debutul în film al Voicăi Oltean, care locuieşte în prezent la Bucureşti şi este elevă în clasa a 12-a la secţia de actorie a Colegiului Naţional de Arte „Dinu Lipatti”. Interpretarea tinerei actriţe a fost recompensată cu o Menţiune Specială a Juriului la prestigiosul Festival Karlovy Vary în 2017.

„Citind înainte despre Premiile Gopo şi interesându-mă de ele, am sperat ca „Breaking News” să aibă multe nominalizări şi mă bucur enorm pentru el şi pentru Iulia (Rugină, n.r.)! Nu mă așteptam la nominalizarea pentru „tânără speranţă”, cred că mă face să trag şi mai mult de mine, să muncesc mai mult, să am mai multă încredere în mine, e foarte motivațional. În schimb, despre nominalizarea la „cea mai bună actriță într-un rol principal” nu am prea multe cuvinte! Este incredibil ce trăiesc, mă bucur enorm că oamenii au apreciat munca mea şi le mulţumesc pentru asta! Ce se va întâmpla de acum încolo este un bonus, dar acum, în momentul acesta, e totul perfect” a declarat Voica Oltean pentru Zi de zi.

Gala Premiilor Gopo va avea loc marţi, 27 martie, la Bucureşti.

Andrei VORNICU