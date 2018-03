GALERIE FOTO: ,,Un mărţişor pentru fiecare”, la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a găzduit vineri, 2 martie, a treia ediție a concursul regional de creaţie artistică ,,Un mărţişor pentru fiecare”. Concursul s-a adresat preşcolarilor, organizatori fiind Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 – Structura Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 din Reghin și Muzeul Etnografic „Anton Badea”.

Concursul face parte din Calendarul Activităţilor Educative Regionale 2018, iar iniţiatoarele acestuia sunt educatoarele Alina Moldoveanu, Sabina Alzner şi Ionela Şerban de la Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 – Structura Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 din Reghin.

Coordonatori ediției din acest an au fost insp.șc. Irina Mihaela Trifan, prof. Maria Petruț, prof. Alina Iuliana Moldoveanu, prof. Alzner Sabina Elena și prof. Ionela Maria Șerban, care au asigurat buna desfășurare a concursului precum și jurizarea mărțișoarelor confecționate de copii. Printre cei implicați în organizarea concursului au fost și educatoarele reghinene Alexandra Cotoi, Maria Marian, Dorina Chibulcutean și Nadia Vinţeleriu.

„Lucrările copiilor vor rămâne în patrimoniul muzeului, fapt pentru care vor putea fi admirate de multe alte generații de copilași care vor trece pragul muzeului etnografic din Reghin.Le mulțumim din suflet copiilor, au fost nemaipomeniți, Ne-a fost foarte greu să ne decidem, toate mărțișoarele au fost minunate, mai ales că au avut fiecare și un destinatar, acolo în suflețelul lor copii au știut pentru cine le-au pregătit aceste mărțișoare. De aceea, am decis ca toți cei participanți să fie premiați”, a precizat prof. Maria Petruț.

Premianții Concursului Regional „Un Mărțișor pentru fiecare”

Szilvester Patrick, Grădinița Nr. 11 „Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș – prof. Gabriela Mureșan și prof. Ioana Oltean

Alesia Petruț, Grădinița P. N. Bistra Mureșului – prof. Izabell Jircan

Andreea Mariș, Grădinița P. N. Filea – prof. Mariana Morar

Alissa Bucin, Grădinița P. P. Nr. 1 Reghin – prof. Laura Portik și prof. Adela Grama

Mădălin Călugăr, Grădinița P. N. Grindeni – prof. Cosmina Dan

Larisa Roman, Grădinița P.P. 6 Târgu Mureș – prof. Ionela Luca

Evelyn Pulpa, Grădinița „Căsuța fermecată” Luduș – prof. Carmen Urcan și prof. Diana Rusu

Lea Daria Coptil, Grădinița „Rază de Soare” Bistrița, – prof. Oana Violeta Lungu

Alexandru Romam, Grădinița P. N. Nr. 2 Meieru, județul Bistrița Năsăud – prof. Mihaela Roman

Alisia Oltean, Grădinița „Manpel” Târgu Mureș – prof. Aurelia Modora și prof. Roxana Oltean

Florin Marian, Grădinița „Căsuța fermecată” Luduș – prof. Iulia Bica și prof. Andrea Fărcaș

Sara Tinca, Grădinița P. P. „Emanuel” Reghin, prof. Ana-Simona Blaga

Lidia Ureche, Grădinița P. N. Nr. 1 Maieru – prof. Mariana Roman

„Acest proiect crește de la an la an”

„Este un proiect inițiat de educatoarele de la Grădinița P. P. Nr. 4 din Reghin. Mă bucur că în fiecare an ele au găsit un mediu prielnic la muzeu, se simt bine aici. Acest proiect crește de la an la an, reunește tot mai mulți participanți, fapt pentru care concursul a devenit unul regional. Mă bucur pentru că, orice apropiere a copiilor de acest cadru educațional care îl găsesc aici le facilitează o anumită învățare, îi apropie de valorile educației nonformale, ale educației muzeale. Pentru ei, muzeul și astfel de activități reprezintă un mediu potrivit” – Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin

Muzeul, cadrul ideal

„A fost o ediție reușită în care ne-am bucurat de prezența copilașilor, atât din județul Mureș cât și din celelalte județe implicate în proiect. Copiii au realizat lucrări minunate, apreciate atât de către membrii juriului cât și de părinți, bunici și educatoare. Este o activitate extracuriculară pe care am pornit-o acum trei ani. La început concursul a fost unul județean, iar de doi ani el a ajuns unul regional.Ne bucurăm că evoluăm, și în fiecare an ne pregătim în așa fel încât concursul să fie mai bun decât cel anterior.Muzeul etnografic reprezintă cadrul ideal în care noi putem îmbina creativitatea copiilor, tradiția, în ce privește meșteșugirea unor mărțișoare de către preșcolari” – Alina Iuliana Moldoveanu, educatoare Grădinița P. P. Nr. 4 Reghin

„Să cinstim cum se cuvine luna martie”

„Am participat la acest concurs cu o singură fetiță, Larisa Roman. Am ales să participăm la acest concurs dat fiind faptul că sunt reghineancă, și am zis să vin și cu o fetiță de la mine din grupă, chiar dacă activitatea o desfășor la Târgu-Mureș, fapt pentru care am venit la muzeu unde am confecționat mărțișoare, să cinstim cum se cuvine luna martie, luna primăverii. Prezența la acest concurs a fost una numeroasă, m-am întâlnit cu colege din județ precum și din Bistrița. Educatoarele din Reghin s-au pregătit foarte bine și sper să colaborăm în continuare tot așa de frumos” – Ionela Luca, educatoare la Grădinița cu P. P. Nr. 6 din Târgu-Mureș

Oaspeți din Bistrița

„Am participat la acest concurs minunat alături de o fetiță de la Grădinița „Rază de Soare” din Bistrița pe nume Lea Daria Coptil. Concursul este organizat de o fostă colegă de liceu, educatoarea Alzner Sabina Elena, la invitația ei am decis să participăm. Suntem în cadrul unui parteneriat de doi ani, prin care participăm la astfel de evenimente. Am fost încântați de to ce s-a petrecut aici la muzeu, organizarea a fost foarte bună, iar copii s-au simțit minunat. Colegele mele ducatoare din Bistrița și-au exprimat dorința de a reveni și la ediția de anul viitor” – Oana Violeta Lungu, educatoare la Grădinița „Rază de Soare” din Bistrița