”Golo”, savoarea ciupercilor Champignon și Pleurotus, produse în Sâncraiu de Mureș

Ciupercile „Golo„ sunt consumate de un număr foarte mare de mureșeni. Lanțurile de magazine Kaufland, Penny, Auchan, Selgros, Darina și Palas, dar și multe restaurante și pizzerii mureșene au în ofertă produse „Golo„. Am aflat povestea ciupercăriei din Sâncraiu de Mureș de la Adrian Golovatei, administratorul companiei.

Reporter: Care este povestea începutului de drum ?

Adrian Golovatei: Prima dată când am avut tangență cu ceea ce înseamnă producția de ciuperci a fost în anul 2007, când împreună cu tatăl meu am achiziționat, din Italia, o celulă pentru cultivarea soiului Pleurotus. Am produs timp de un an, dar din cauza procesului tehnologic de durată nu reușeam să avem continuitate în livrări, neputând avea, astfel, un contract cu nici un lanț de magazine.

În anul 2010 ni s-a aprobat un proiect pe fonduri europene. În 2012 am reușit să finalizăm proiectul cu succes, ceea ce a dus la o mărire a producției de Pleurotus cu încă patru celule, plus o hală nouă cu 9 celule, pentru producerea ciupercilor Champignon. Practic, de la o celulă am ajuns la un număr de 14 celule.

Investiția a pornit, practic, de la zero. A fost vorba de teren, alei, platforme, fundații, construcții, achiziționarea utilajelor pentru încărcarea compostului, a utilajelor pentru climatizare.

În anul 2012, când am început activitatea, grație proiectului european, eram una dintre cele mai moderne ciupercări din România, iar în privința mărimii, eram undeva pe locul 4-5 la nivel național.

Rep.: Cum au fost primii ani de producție ?

A.G.: Primii ani după realizarea investiției au fost destul de dificili, până am reușit să ne stabilizăm producția și întreg procesul tehnologic. Nu știam foarte multe despre munca în ciupercărie, așa că am studiat, am stat de vorbă cu ciupercari, am vizitat fabrici de compost. Pe scurt, am început să învățăm. Poți să înveți multe din cărți, de pe internet, dar nimic nu se compară cu ce se întâmplă în realitate, într-o ciupercărie. Nu te pregătește nimeni pentru lucrurile care urmează să se întâmple într-o ciupercărie.

Rep.: Ciupercile, ca oricare alt produs, au nevoie de un standard de calitate . Cum e în cazul ciupercilor produse de SC Golo SRL ?

A.G.: Se spune că într-o ciupercărie trebuie să fie ca și într-o farmacie, pentru a avea un risc cât mai mic de infecții. Construcția în care producem Champignon conține mai multe încăperi, în care se intră dintr-un hol tehnologic. Vă dați seama cât de ușor poate să circule o boală în cazul apariției ei, de aceea noi suntem extrem de atenți și ținem sub control curățenia, dezinfecția și tot ce e legat de intervenția factorului uman în recoltarea ciupercii.

Fiind un proiect realizat cu fonduri europene, am îndeplinit toate standardele impuse de catre UE, privitor la creșterea ciupercilor. Am reușit în cursul anului trecut să ne certificăm GlobalGAP. E o certificare ce îți oferă posibilitatea să vinzi oriunde în Europa. Ca o paranteză, noi și înainte să avem această certificare făceam aceleași proceduri, doar că nu le notam pe toate, astfel încât nu puteam să demonstrăm scriptic că îndeplinim standardul.

Rep.: Cum ați reușit să intrați în supermarketurile și magazinele din Târgu-Mureș ?

A.G.: O dată cu implementarea proiectului pe fonduri europene am intrat în lanțul marilor magazine. I-am contactat, am discutat, le-am explicat ce dorim să facem, respectiv acel proiect pe fonduri europene. Au fost niște vizite la fața locului, să vadă cum se produc aceste ciuperci. Le-a plăcut foarte mult ce au văzut și așa am ajuns să intrăm în supermarketuri și în magazinele din Târgu-Mureș. O dată intrați, am încercat să mențim calitatea, chiar să o îmbunătățim, astfel încât să avem retururi aproape zero, să nu avem probleme cu reclamații de la clienți. Momentan totul este în regulă.

Rep.: Unde ajung ciupercile „Golo” ?

A.G.: La început, principalii noștri clienți au fost Kaufland și Penny. Au urmat apoi alte supermarketuri, printre care Auchan, Selgros, precum și lanțurile de magazine „Darina” și „Palas”. La Auchan și Selgros livrăm doar pentru magazinele din Mureș, iar la Kaufland și Penny, livrăm la depozitele lor centrale, după care ei le distribuie la magazinele lor din țară, în special în partea de centru și de nord a țării. La „Darina” găsim ciupercile sub formă vrac, în ce privește Champignon, iar la „Palas” le găsim în principal sub formă de caserole de 250 și 500 de grame. La cele două magazine Auchan le găsim sub ambele forme, de la vrac la caserole de 1 kg., 500 și 250 de grame.

Rep.: De ce e bine să consume mureșenii ciuperci „Golo„ ?

G.: Ținând cont că noi livrăm ciuperci la magazinele din zonă, încercăm să aducem marfa cât mai repede, astfel avantajul cumpărătorului este acela că beneficiază de o marfă proaspătă. O ciupercă recoltată în urmă cu o săptămână, venită pe tir de nu știu unde, nu are cum să fie la același nivel de prospețime.

Legat de calitate, pot să spun că ciupercile produse de noi nu suferă tratamente chimice pentru a crește sau pentru a-și păstra prospețimea și culoarea. Spre exemplu, după o spălare cu apă, acestea pot fi consumate, fără a fi nevoie de curățarea pieliței de la suprafața ciupercii.

Rep.: Sunteți un producător local. Cât ar trebui să conteze acest lucru pentru cumpărător ?

A.G.: Cumpărătorul ciupercilor noastre are garanția prospețimii, certitudinea că produsul este unul curat, sănătos și gustos, fiind produs în condiții igienice. În plus, gradul de siguranță pe care poate să-l ofere un producător local, față de cel din alte țări este mai mare, fiind vorba de o locație de producție aflată mai aproape de client, despre care poți să cunoști mai multe.

Rep.: Încotro se îndreaptă SC Golo SRL ?

A.G.: Sperăm ca lumea să consume mai multe ciuperci. La ora actuală un român mănâncă un kilogram de ciuperci pe an, de patru ori mai puţin faţă de media din UE. În ceea ce privește viitorul ceva mai îndepărtat, ne dorim foarte mult să ne extindem, să ne putem dubla producția , chiar să o triplăm. Dorim să extindem în special producția de Champignon.