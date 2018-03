Actualizat. Tripli campioni mondiali, la al 15-lea titlu național, obținut duminică seara

Share



Competiția de dans sportiv găzduită de Sala Sporturilor din Târgu-Mureș la sfârșitul acestei săptămâni este primul eveniment de amploare organizat în acest an la Târgu-Mureș. Prima evoluție într-o competiție majoră pe „teren propriu” pentru perechea târgumureșeană alcătuită din Paul Moldovan și Cristina Tătar este un avantaj, dar totodată și o „povară”. Perechea pregătită de soții Somodi Marton și Katalin este fără îndoială cea mai titrată pereche a clubului Dance Art din Târgu-Mureș, totodată și cea mai bine clasată pereche de dansatori sportivi din România în clasamentele forului mondial la secțiunea Latino. Paul și Cristina au trecut recent la categoria Adulți, ocupă locul 14 în ierarhia mondială și este prima pereche campioană mondială a României, titlu cucerit la Tineret Latino, în anul 2012, la Beijing. Ei au devenit tripli campioni mondiali după ce au repetat performața la categoria U 21, în anul 2013 și în următorul, ambele disputate în Spania.

Cristina Tătar: „Presiunea o consider una pozitivă, ne poate motiva în plus”

Cei doi vor fi evolua așadar pentru prima dată la o ediție a Naționalelor în orașul natal. La Târgu-Mureș a fost organizată pentru ultima dată o ediție în anul 2004, când cei doi erau abia la început de drum. „Îmi amintesc ceva despre o ediție organizată la Târgu-Mureș, dar eram foarte mică atunci. Sunt entuziasmată să evoluăm în orașul nostru, de această dată în fața rudelor, a prietenilor, tuturor cunoștințelor care cred că vor veni să ne vadă. Vom încerca să obținem al 15-lea nostru titlu național și consider că suntem pregătiți atât mental, cât și fizic. Este o presiune în plus să evoluăm în fața celor apropiați, știm că mulți își vor face timp și vor veni la sală. Cred că nu vor regreta, iar cei care vor veni o să poată urmări un eveniment diferit, un spectacol de înaltă ținută, de eleganță. Este o presiune în plus pentru noi, dar consider această presiune ca pe una pozitivă, care ne poate chiar motiva mai mult. În privința șanselor noastre nu pot să mă pronunț, dar sper să facem față presiunii și să ne atingem obiectivul”, au fost cuvintele Cristinei Tătar pentru cotidianul Zi de zi.

Perechea Cristinei, Paul Moldovan nu-și amintește nici el multe despre Naționalele din urmă cu 14 ani și consideră la rândul lui că evoluția în sala din orașul natal este un avantaj, dar și o oarecare responsabilitate în plus. „Știu că în urmă cu câțiva ani am mai avut la Târgu-Mureș o competiție națională, dar nu mai știu cu siguranță dacă era campionatul sau Cupa României, eram încă la juniori. Faptul că vom evolua acasă este un sentiment plăcut, știm că vom avea în tribune prietenii, rudele, cunoștințele. Se poate vorbi și despre un anumit confort, dar numai în ceea ce privește programul de pregătire. La Naționale nu este atât de mare diferența, deoarece distanțele parcurse în țară nu sunt chiar atât de mari față de participările la alte competiții din străinătate. Putem spune că suntem mereu pe drumuri, iar o competiție organizată acasă îți permite un alt program de pregătire. Despre alte avantaje nu poate fi vorba, iar presiunea există în fiecare competiție, idiferent unde se desfășoară. Presiunea de această dată vine mai degrabă de la așteptările față de noi, față de cei prezenți. Fiind cea mai bine clasată pereche în clasamentul mondial și perechea favorită la categoria noastră, este normal ca așteptările să fie mai mari. Ce ne dorim este să avem evoluții cât mai bune, să nu dezamăgim”, au fost cuvintele lui Paul Moldovan.

Proba în care vor intra în concurs cei doi, cea de la 19-35 ani Latino se va desfășura duminică, 4 martie, începând cu ora 17.00, cu 20 perechi prezente la start, finala urmănd să aibă loc de la ora 20.00.

Cei doi au confirmat! Soții Somodi Katalin și Marton pot fi mândri. Paul și Cristina au câștigat. Evoluția lor din această ediție a fost una deosebită și pentru cei care i-au mai văzut dansând, dar la diverse ocazii, gale sau demonstrații. A-i vedea pe viu într-o competiție este însă ceva cu totul aparte. Din postura de favoriți, evoluând în orașul lor, unii ar fi tentați să creadă că au avut „avantajul” acordat gazdelor. Greșit! Cei 10 membri ai juriului au fost străini, iar adversarii au fost foarte valoroși. Fără un ochi de expert, cu greu puteai face departajarea. Paul și Cristina i-au convins însă pe aceștia prin evoluția lor și au obținut al 15-lea lor titlu național. În cuvinte este greu de descris, ei s-au exprimat pe ring, iar juriul a decis. O seară magică! Felicitări Cristina, felicitări Paul, felicitări Somodi Marton și Katalin. Talent, muncă, dăruire, sunt doar trei cuvinte prin care se poate descrie parțial ce au realizat.