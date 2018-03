Fotbalul juvenil nu moare odată cu ASA

Share



Dacă echipa fanion a Târgu-Mureșului, ASA a dispărut pentru a doua oară de pe harta fotbalistică a României, de această dat se pare definitiv, pasionații de fotbal târgumureșeni demonstrează că fotbalul nu va dispărea din municipiu. Cu eforturi mai mari sau mai mici, în Târgu-Mureș își continuă activitatea câteva cluburi, cum sunt MSE 08, Junior, sau chiar Kinder din Sângeorgiu de Mureș, unde s-au „repliat” unele dintre echipele obligate să plece de la ASA. Cei rămași la „roș-albaștri” vor continua probabil la cinci categorii de vârstă sub numele de Siletina, clubul din care „s-a născut” dealtfel în anul 2008 FC Municipal, care promova în Liga I după doi ani în eșalonul secund.

În altă ordine de idei, fostul internațional al României este reprezentantul Federației Române de Fotbal, responsabil cu centrele de juniori din zona Transilvania. O echipă selecționată a județului alcătuită din copii născuți în anul 2004, susținută de Asociația Județeană de Fotbal Mureș, condusă de Mircea Bucur și pregătită de antrenorii Constantin Lungu și Dorin Știan s-a impus la sfârșitul săptămânii în Cupa Municipiului Reghin (disputată la Gornești), cu cinci victorii în tot atâtea partide disputate. Micii fotbaliști selecționați în reprezentativa județului au învins pe rând formațiile LPS Bistrița, scor 3-0, 2-0 cu Kinder Sângeorgiu de Mureș, 6-1 cu Infinity Târnăveni, 2-0 cu Best Kids Reghin și 1-0 cu ACS Odorheiu Secuiesc. Așadar, un singur gol primit, și acela în cea mai categorică victorie. Lotul selecționatei a avut următoarea compenență: Mario Moldovan, Ciprian Ardelean, Omar Elsavi, Laurențiu Maxim, George Madaras, Palko Victor, Darius Dascăl, Palko Arpad, Alex Șuteu, Marian Șerbănaț, Antonio Fărcaș, Daniel Todoran, Magyari Norbert.

Două decenii în slujba fotbalului juvenil

O altă acțiune a celor mai tineri fotbaliști târgumureșeni este grupa antrenorului Dorin Știan, secund la cea amintită mai sus. Acesta tocmai a împlinit 20 de ani de când preia an de an câte una dintre cele mai tinere categorii de vârstă, până recent sub culorile ASA. Grupa celor 14 copii născuți în anii 2010-2011, selecționați în luna septembrie a anului trecut cu ocazia unui trial organizat de Iuliu Hajnal. Echipa încă nu știe sub emblema cărui club va activa, dar se pregătește intens în sal Gimnaziului „Serafim Duicu” din cartierul Mureșeni. Sunt copii din clasele O și clasa I și au susținut recent un prim miniturneu, în care au învins cu 4-2 Viitorul Târgu-Mureș, pregătită de Cristian Rusu și cu 3-1 o selecționată școlară alcătuită de la mai multe școli târgumureșene. Dorin Știan vede printre elevii săi un viitor în special pentru Radu Luca, Alex Șuteu și gemenii Răzvan și Andrei Vitalis. „După peste 20 de ani petrecuți în slujba fotbalului târgumureșean ca antrenor la copii, sper ca și din această probabil ultimă generație preluată înaintea pensionării să mai auzim despre câțiva dintre copii. Am crescut începând din anul 1991 multe generații împreună cu colegul Aurel Pâslaru. Unii dintre ei evoluează și în prezent la diverse cluburi, chiar în străinătate, iar alte grupe, cum este cea din 2007, una foarte talentată, a fost trecută la clubul Kinder. Talente avem, dar trebuie crescute și cu un management adecvat putem reînvia fotbalul târgumureșean”, a spus Dorin Știan. Printre foștii săi elevi s-au numărat fostul portar al ASA Adrian Viciu, care a evoluat în perioada junioratului și în Spania, apoi la Sportul Studențesc București, Ormenișan, sau Adrian Fluierar, ajuns în Spania, la Valencia.