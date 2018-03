FOTO: Flori și zâmbete de 8 martie la Căminul pentru persoane vârstnice

Share



Ieri, 7 martie, la Căminul pentru persoane vârstnice, a avut loc un eveniment cu ocazia Zilei Femeii intitulat simplu, „Iubim femeia”.

„Anul acesta am pornit cu ideea să subliniem încă o dată că iubim femeile și în special bunicii din căminul de persoane vârstnice din Târgu-Mureș, categoric iubesc femeia care trebuie respectată, și să-i acordăm respectul cuvenit.” a mărturisit directoarea căminului, dr. Anca Marinela Florea.

Soții Popa au interpretat sceneta „Epigramă la scenă deschisă” de Mariana Dobrin. Protagoniștii unei povești de dragoste înduioșătoare, s-au cunoscut în cămin și s-au căsătorit tot acolo acum 4 ani. După un moment de dans, mai mulți vârstnici au interpretat sub formă de scenetă versurile melodiei „Cele două cuvinte” de la Taxi, un moment frumos și emoționant.

Vârstnicii au avut parte de invitați surpriză

Invitații speciali, viceprimarul Makkai Grigore împreună cu consilierul personal al primarului Dorin Florea, Claudiu Maior, au făcut o surpiză rezidenților și au apărut cu flori pentru doamne și domnișoare. „Mulțumesc pentru invitație, surpriza a fost totală. Nu m-am așteptat ca să dansez astăzi. E o atmosferă plăcută și-mi place și cel puțin după culoarea părului sunt în ton cu dvs. Și eu sunt pensionar deja, însă între timp am avut și alte lucruri de rezolvat. Sunteți deja la vârsta frumoasă cum se spune în maghiară, în care sper și cred că omul este dincolo de grijile majore ale vieții, este dincolo de greutăți și are numai o singură grijă, momentul de față, prezentul („ca la grădiniță”, a ținut să precizeze o doamnă din public). Unii filosofi spun că nu există nici trecut, nici viitor, ci un prezent continuu. Tot timpul suntem în prezent. Și trebuie să ne bucurăm, să fim sănătoși, să ne bucurăm de mediul în care suntem, de cei dragi dacă avem, cei apropiați, care pot fi cei din familie sau cei care au grijă de noi. În acestă instituție sunt oameni care au un sentiment deosebit pentru dvs., știu să vă respecte demnitatea, să respecte vârsta și tot ce e frumos și ne bucură în viața de zi cu zi.”, a ținut să precizeze viceprimarul.

B-unicii iubesc femeile

„Am văzut undeva scris B-unicii iubesc femeile. Să știți că nu numai bunicii iubesc femeile. Cu toții iubim femeile. Că sunt frumoase, sunt cele care ne dau valoare în viață și vă fac o promisiune: scrie acolo pe perete Nu uita să îți suni bunicii. Eu nu mai am bunici ca să pot să îi sun, dar promit că așa cum am făcut anul ăsta, așa cum am făcut cu dumneavoastră care sunteți bunicii noștri, că o să vin și la anul și o să vin de fiecare dată când mă invitați. Dar vă mai fac o promisiune: n-o să uit să-mi sun nevasta, n-o să uit să-mi sun mama, și să le spun cel puțin o dată pe an cât de mult le iubesc. Sunteți oamenii care, o dată sau de două ori pe an, atunci când veniți la primărie, când veniți să ne colindați, când ne aduceți flori, când ne aduceți mărțișoare, de fiecare dată când ne vedem, ne faceți o bucurie.” a mărturisit Claudiu Maior.

Îmbrăcați de sărbătoare, rezidenții căminului au aplaudat, au râs, le-au mulțumit cu drag organizatorilor și li s-a citit bucuria pe față. Activitățile au fost însoțite de dans, cântece și multe aplauze.

Spre final, Sara, fiica psihologului căminului, într-un moment dedicat mămicilor, a interpretat spre deliciul publicului melodia „De ziua ta, mămico”.

Conform spuselor directoarei, „Sunt foarte dese evenimentele pe care le-am organizat anul acesta, deja avem unul și miercurea viitoare. Timp de o săptămână am realizat acest program, dar s-a încheiat foarte bine și am simțit și savurat momentul.”

Text și foto: Elena POLEARUȘ