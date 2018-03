Share



Inspectorii şcolari şi profesorii din învăţământul gimnazial sau liceal cu specialitatea istorie/ştiinţe sociale din judeţul Mureş care vorbesc fluent limba engleză sunt invitaţi să se înscrie la un curs despre Holocaust şi drepturile omului, organizat pe durata unei săptămâni, pe perioada vacanţei de vară (sfârşitul lunii iulie – începutul lunii august), de către Departamentul de Stat al SUA, în colaborare cu Association of Holocaust Organization (AHO) din New York şi cu US Holocaust Memorial Museum (USHMM) din Washington DC.

Selecţie de candidaturi pentru două locuri

Potrivit unui comunicat făcut public pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, www.edums.ro, pentru profesorii din sistemul de învăţământ preuniversitar din România, sunt alocate două locuri, pentru care Ambasada SUA din România organizează selecţie de candidaturi.

„Toate costurile privind participarea celor două persoane selectate la programul menţionat vor fi acoperite de Ambasada SUA la Bucureşti şi de instituţiile americane care organizează programul profesional”, se menţionează în comunicat.

Pentru a intra în competiţie, candidaţii trebuie să depună, la adresa de e-mail vlaicuc@state.gov – persoană de contact Cornelia Vlaicu,

următoarele documente, redactate în limba engleză: CV cât mai detaliat, scrisoare de intenţie – nu mai mult de o pagină şi un formular de candidatură completat.

Termenul limită pentru transmiterea candidaturilor este 13 martie 2018, ora 15.00. Fiecărui candidat i se va confirma primirea mesajului, iar în absenţa confirmării, candidatul este rugat să telefoneze la numărul 0722-351.275, pentru a se asigura că documentele sale au fost primite.

Alex TOTH