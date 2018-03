EXCLUSIV! Rezultatul concursului pentru funcţia de manager al Institutului Inimii din Târgu-Mureş

Share



Prof. dr. Klara Brînzaniuc a câştigat concursul pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (Institutul Inimii) Târgu-Mureş. Rezultatul final al concursului, la care a participat doar prof. dr. Klara Brînzaniuc – managerul instituţiei, a fost publicat în data de 14 martie, pe pagina web www.ibcvt.ro. Concursul a constat în două probe, verificarea dosarului şi susţinerea publică a proiectului de management, notată cu 9.69 de comisia de concurs.

Centru de excelenţă în domeniul cardiovascular

Proiectul de management susţinut de prof. dr. Klara Brînzaniuc se numeşte „Măsuri de eficientizare a activităţii Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş prin corelarea accesibilităţii cu creşterea adresabilităţii” şi este structurat în următoarele capitole: „Descrierea situaţiei actuale a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu-Mureş”, „Caracteristici relevante ale populaţiei deservite”, „Principalele repere ale activităţii spitaliceşti”, „Managementul financiar”, „Analiza SWOT”, „Identificarea problemelor critice”, „Plan de management” şi „Rezultate aşteptate.”

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureş este o unitate sanitară publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu structura organizatorică aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii (OMS) nr. 952 din 31 iulie 2013, modificat prin OMS 913 din 2016, respectiv OMS 45 din 2017.

„Recunoscut ca și un centru de excelenţă în acordarea asistenţei medicale bolnavilor cardiovasculari, în formarea inițială și cea continuă a profesioniştilor din domeniul medical şi în cercetarea ştiinţifică, serviciile medicale acordate fiind preventive, curative, de recuperare în bolile cardiovasculare, la adulţi și copii, de rezolvare a patologiei în cazul malformaţiilor congenitale ale copilului și a nou-născutului cât şi activitatea din domeniul transplantului cardiac”, a precizat prof. dr. Klara Brânzaniuc.

210 paturi de spitalizare continuă

În prezent, Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureş are în structură 210 paturi de spitalizare continuă, din care 10 paturi de recuperare, precum si un număr de 5 paturi de spitalizare de zi.

„În activitatea lor de zi cu zi, cele patru secţii ale Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant se sprijină pe suportul oferit de compartimentele conexe: farmacie, bloc operator adulţi, bloc operator copii şi transplant de cord, o unitate proprie de transfuzie sanguină, una de sterilizare, laboratoare de analize medicale, imunologie-transplant HLA, radiologie şi imagistică medicală, serviciul de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, unul de epidemiologie şi profilaxie în boli cardiovasculare şi unul de evaluare şi statistică medicală. Asistenţa ambulatorie de specialitate se asigură în ambulatoriul integrat, cu cabinete de specialitate pentru cardiologie- adulţi şi copii şi chirurgie cardiovasculară. În cadrul Institutului funcţionează un compartiment distinct de cercetare şi producţie: Producţia şi implantarea primelor valve biologice din ţară, montate pe inel şi „stentless” manufacturate în Laboratorul de producţie valve, imunologie şi transplant al Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant. În Institut se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, universitar şi postuniversitar, de formare medicală continuă, precum şi de cercetare ştiinţifică medicală, activitate care a fost şi rămâne recunoscută ca şi o excelentă bază de învăţământ și cercetare medicală”, a menţionat prof. dr. Klara Brînzaniuc.

Numărul de externări, în creştere

Managerul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureş a mai arătat că pe perioada evaluată, respectiv anul 2017, numărul de externări a crescut, de la 7.032 la 7.377, cu un trend de creştere de 5,19 %, iar durata medie de spitalizare a scăzut de la 7,33 zile la 6,96 zile cu un trend de minus 2,7 %, „ceea ce indică o creştere a eficienţei utilizării patului de spital, ţinând cont de patologia tratată şi duratele medie de spitalizare a specialităţilor paturile Institutului.”

Aproape 500 de angajaţi

La sfârşitul anului 2017, resursele umane ale Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureş totaliza 472 de posturi din care pe categorii de personal: 59 de medici, 11 medici rezidenţi, 7 persoane – alt personal sanitar superior, 240 de angajaţi – personal sanitar mediu, 145 de angajaţi personal auxiliar sanitar, 24 de persoane la compartimentul TESA şi 6 muncitori.

Buget de 92,6 milioane lei

În privinţa managementului financiar, documentul citat reliefează faptul că Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureş este finanţat în sistem DRG, finanţarea realizându-se în funcţie de cât de grave şi complexe sunt cazurile externate.

„Pe lângă veniturile realizate pe baza contractelor încheiate cu CAS Mureş, Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș i-au fost repartizate fonduri de la bugetul de stat, s-a primit finanțare din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii – accize. De asemenea, Institutul realizează venituri din serviciile medicale prestate la cerere, coplată, din contracte de studii clinice și din contracte de sponsorizare”, a arătat prof. dr. Klara Brînzaniuc.

Managerul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureş a mai explicat că bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 a fost elaborat în regim de echilibru financiar, în funcţie de sursele de venituri şi tipurile de cheltuieli care la data de 31 decembrie 2017 se prezintă astfel: venituri în valoare de 92.666.806 lei (din care sold iniţial de 1.614.550 lei) şi cheltuieli de 92.666.806 lei.

„Execuția bugetară la 31 decembrie 2017 față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat este de 85,66 %. Față de bugetul aprobat în valoare de 92.666.806 lei, plățile la data de 31 decembrie 2017 au fost în sumă de 79.376.955 lei”, a subliniat prof. dr. Klara Brînzaniuc.

Subfinanţare cronică şi spaţii insuficiente

La capitolul dedicat problemelor evidenţiate, prof. dr. Klara Brînzaniuc a amintit de subfinanţarea cronică a serviciilor de sănătate prestate de către Institut, „mult accentuată în ultimii doi ani cu până la 15% față de 2015”, astfel încât „procentul de referinţă luat în calcul pentru Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, urmare a clasificării ca şi spital de categoria IM a fost de 81%”.

La acelaşi capitol, prof. dr. Klara Brînzaniuc a reliefat „managementul medical dificil sub aspectul corelării accesibilității limitate de resurse financiare, cu creșterea adresabilității ca urmare a performanței actului medical practicat și a posibilității organizaționale de rezolvare a cazurilor complexe, multe din activitățile medicale prestate fiind prioritate națională și fără alte soluții medicale naționale – transplant de cord, malformații cardiace congenitale la nou născut și sugarul mic, etc., a volumului de servicii medicale oferite mult sub expertiza personalului medical și de îmbunătățire a indicatorilor de performanță în limitele finanțării existente”, precum şi „lipsa acută de spaţii conform normativelor pentru specificul activităților noastre, în opoziție cu realitatea existenței în structura noastră a unui personal de înaltă calificare, asigurat prin efort managerial permanent la nivelul cerinţelor sistemului medical; soluții modeste locale pentru suplimentarea acestor spații, în baza contractului nostru de subadministrare pentru acesta, dezvoltarea şi armonizarea activităţii noastre cu standardele naţionale şi internaţionale, este limitată momentan și odată cu el și noile strategii de upgradare instituțională a procedurilor medicale ce solicită aceste spații.”

Rezultate aşteptate

La finalul proiectului de management, prof. dr. Klara Brînzaniuc a dezvăluit şi principalele cinci rezultate aşteptate în perioada viitoare de timp, după cum urmează: menținerea adresabilității și creșterea constantă a accesibilității pacienților cu boli cardiovasculare, acoperirea nevoilor de sănătate a pacienţilor prin gestionarea eficientă a fondurilor, creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor medicale, utilizarea eficientă a resurselor în limitele și direcțiile cele mai performante, îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă şi folosirea aspectelor inevitabile ale vieții organizaționale, cum ar fi conflictele în scop constructiv și util, prin negociere, pentru îmbunătățirea practicilor adoptate.

Text: Alex TOTH

Foto: Edith VEREŞ